CNN et d’autres se sont précipités pour signaler l’arrestation d’un homme au «checkpoint» de Washington avec un pistolet, 500 cartouches et un «faux» laissez-passer d’inauguration. L’homme a dit qu’il était agent de sécurité et a été relâché pour le moment.

«Il y a des dernières nouvelles très inquiétantes ici à Washington. CNN rapporte que la police du Capitole des États-Unis a arrêté un homme de Virginie avec de fausses informations d’identification inaugurales, une arme chargée et plus de 500 cartouches de munitions ». Wolf Blitzer de CNN a rapporté, disant qu’il y aurait une couverture spéciale de la chaîne sur l’incident.

Il y a des dernières nouvelles très inquiétantes ici à Washington. @CNN rapporte que la police du Capitole des États-Unis a arrêté un homme de Virginie avec de fausses informations d’identification inaugurales, une arme chargée et plus de 500 cartouches de munitions. J’ancre spécial @CNNSitRoom couverture aujourd’hui de 15 h à 19 h HE. – Loup Blitzer (@wolfblitzer) 16 janvier 2021

Le fait que l’homme – Wesley Allen Beeler – avait également des autocollants pro-gun sur la fenêtre de sa camionnette, lorsqu’il a été arrêté vendredi dans le centre-ville de Washington, est apparemment devenu un drapeau rouge majeur pour les points de vente choisissant de mettre en évidence le détail.

Un homme de Virginie arrêté avec un Glock 9 chargé et 500 cartouches de munitions alors qu’il tentait d’utiliser de fausses informations d’identification pour se rendre en sécurité # Inauguration2021 périmètre. Son camion avait un autocollant « S’ils viennent chercher vos armes, donnez-leur d’abord vos balles » @nbcwashington pic.twitter.com/VxWxnuYzFw – Mark Segraves (@ SegravesNBC4) 16 janvier 2021

Le rapport a envoyé des experts en ligne dans la frénésie, ce qui a incité certains d’entre eux à se demander comment un individu aussi prétendument dangereux aurait pu être « libéré sous son propre engagement » par un juge en attendant de nouvelles comparutions devant le tribunal et simplement invité à rester à l’écart de la capitale au lieu d’être placé en détention.

Ainsi, Wesley Allen Beeler est arrêté pour avoir tenté de passer un point de contrôle à Washington avec une arme à feu et 500 cartouches de munitions, va au tribunal et est libéré sous son propre engagement ??????? – Jake (@ JGL_91) 16 janvier 2021

Selon la feuille d’arrestation, publiée peu de temps après que la nouvelle de l’intrusion prétendument ratée dans le périmètre sécurisé ait fait la une des journaux, Beeler s’est arrêté à l’intersection de North Capitol Street vendredi et a présenté « Un justificatif d’inauguration non autorisé » aux officiers, aux postes de contrôle – pas un « Faux pass » comme cela a été initialement signalé.

Après que la police a déterminé que les informations d’identification « N’était pas autorisé à pénétrer dans la zone réglementée, » l’un des officiers repéré « Plusieurs autocollants relatifs aux armes à feu » sur la voiture de Beeler, y compris «Assault Life» et «S’ils viennent chercher vos armes, donnez-leur d’abord vos balles.» Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des armes sur lui, Beeler a admis qu’il avait un Glock sous son accoudoir. Les agents ont déménagé pour détenir Beeler et, après avoir fouillé sa voiture, ont trouvé l’arme de poing, 509 cartouches de 9 mm « Munitions à pointe creuse et à balles » et « Cartouches de fusil de chasse de calibre 12. » Beeler a été arrêté pour avoir porté un pistolet sans permis et pour possession d’une arme à feu et de munitions non enregistrées, mais a ensuite été libéré.



Le pistolet Glock 9 mm chargé, la cartouchière remplie de cartouches de fusil de chasse et les autocollants correspondent probablement au récit des médias grand public à la suite de l’assaut de ce mois-ci contre le Capitole américain par des manifestants pour fraude électorale. Les démocrates ont qualifié les partisans du président Donald Trump et d’autres conservateurs de terroristes nationaux potentiels, et beaucoup, y compris Trump lui-même, ont été expulsés des plateformes de médias sociaux pour la sécurité de la république.

Mais le reste de l’histoire entourant l’arrestation de l’homme de 31 ans n’était peut-être pas aussi approprié, car seul le Washington Post a publié le récit de l’homme sur les événements.

La mère et la femme de Beeler ont déclaré au journal qu’il avait un emploi dans la sécurité privée à Washington, ce qui nécessite qu’il soit armé, et qu’il se rendait chaque jour en ville pour travailler son quart de travail.

Beeler lui-même a dit au WaPo dans ce que le point de vente a décrit comme un « Entretien rempli de larmes » qu’il a travaillé pour la société de sécurité MVP Protective Services au centre-ville de Washington la semaine dernière. Il a appelé sa prétendue tentative de franchir le périmètre alors qu’il était armé jusqu’aux branchies « Une erreur honnête, » en disant que c’était juste lui «J’ai oublié de le sortir de mon camion avant de partir travailler.»

« Cela me revient toujours, mais je ne suis pas un criminel, » dit-il, disant qu’il n’était pas au courant des lois DC sur la question et «S’est perdu à Washington» parce qu’il était «Un garçon de la campagne».

Beeler a également affirmé que, bien que son arme à feu ne soit pas enregistrée à Washington, il possède un permis valide à porter dans son État d’origine, la Virginie.

Après que les rapports supplémentaires aient éclairé l’incident, CNN a publié une correction. Cependant, le « Mise à jour importante » posté by Blitzer a été beaucoup moins partagé que les dernières nouvelles.

Tweet original.

5000 + retweets

Tweet mis à jour.

C'est ainsi que se font les fausses nouvelles.

Le journaliste de Washington Examiner, Byron York, a envoyé samedi un message sur Twitter illustrant la différence dramatique entre le récit de CNN et le post de l’histoire de Beeler.

À gauche, l’histoire originale et effrayante. Sur la droite, l’histoire. pic.twitter.com/VLiHJA6vQR – Byron York (@ByronYork) 16 janvier 2021

Une grande partie de l’histoire n’est toujours pas claire, par exemple si l’explication de Beeler est tout à fait légitime. Néanmoins, les partisans de Biden étaient toujours en train de contourner les théories selon lesquelles un sinistre complot pourrait encore être derrière l’arrestation. «Parfois, les gens se convainquent des choses, des missions qu’ils accomplissent, lorsqu’ils font partie d’une secte ou d’un système de croyances,» un observateur anti-Trump m’a dit. « Je ne suggère pas factuellement que c’est ce que c’est – juste que c’est une possibilité. »

« Ne pensez pas une minute qu’ils ont terminé, » un autre tweeté.



