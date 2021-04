« La vie de tout le monde a de la musique de fond ces jours-ci, avez-vous remarqué cela? » Un ami s’est plaint d’une tendance Instagram. « Des milliers de personnes sont en train de mourir, et ces personnes ont besoin d’Aurora’s Runaway pour poser? À quel point peuvent-elles devenir insensibles? » elle a fulminé. Mon amie se remet toujours du COVID-19, s’isolant chez elle avec ses parents vieillissants au Bengale occidental. Au cours des derniers jours, elle a considérablement réduit ses visites sur les réseaux sociaux. «C’était une habitude involontaire. Je cliquais sur Facebook ou Instagram au moins dix fois par jour, sans même m’en rendre compte. Mais de nos jours, je suis plus conscient de ce que je consomme. C’est trop près de chez moi maintenant, et quand je lis sur quelqu’un qui cherche désespérément de l’oxygène, des médicaments ou un lit d’hôpital ou que je fais défiler de nombreux messages SOS, je sais que d’une minute à l’autre, cela pourrait être moi. Je veux faire preuve d’empathie, mais tout ce que je ressens, c’est une vague de peur qui m’envahit. Je respire parfois plus fort pour m’entendre respirer comme si j’avais besoin d’une preuve que je suis toujours en vie », a-t-elle ajouté.

La pandémie COVID-19 restera dans l’histoire comme la première crise majeure de la civilisation humaine au cours de laquelle les masses ont eu le pouvoir de raconter leurs propres histoires – d’impuissance, de chagrin, de désespoir, d’isolement, de souffrances, de pertes, ainsi que de résilience, d’endurance et courage – à travers les médias sociaux. Auparavant, nous devions nous fier à des « comptes officiels », de grands écrivains, anthropologues et sociologues pour documenter ces crises monumentales, mais aucun de ceux-ci ne se compare aux récits personnels qui inondent le calendrier de nos médias sociaux ces jours-ci.

«Alors que notre secteur de la santé lutte pour le maintenir ensemble et que le nombre de décès et de personnes touchées par le COVID-19 augmente de façon exponentielle, il est devenu de plus en plus évident que le seul endroit où nos voix seront entendues et amplifiées sont les médias sociaux. Il n’est donc pas surprenant que pour toute piste sur les lits disponibles, ou don de plasma, les gens se tournent vers Twitter ou Instagram », a déclaré Mriganka Sen, un habitant de Delhi âgé de 30 ans.

«Je connais des amis qui ont été immensément aidés, à l’heure où ils en avaient le plus besoin, par des inconnus. Ces actes de gentillesse vous font encore espérer, pas abandonner complètement l’humanité. Mais je suis également restée assise pendant des heures, appelant des numéros sur des listes partagées sur les réseaux sociaux qui n’existent pas ou étaient fausses et ne m’ont pas conduit à l’injection dont le père d’un ami avait désespérément besoin », a-t-elle déclaré.

Sen a déclaré que c’était une chose dangereuse lorsque la démonstration de compassion devenait une tendance sur les médias sociaux. «Je veux croire que la plupart des gens qui partagent sans relâche les détails des ressources COVID-19 ont la meilleure intention à cœur, et ils veulent aider. Mais, même l’aide doit être offerte de manière responsable », a-t-elle déclaré.

«Lorsque l’être cher d’une personne est en danger et qu’il court de pilier en poste pour obtenir le traitement fondamental auquel il aurait dû avoir accès en premier lieu, la dernière chose qu’il souhaite est de parcourir une liste de faux numéros. C’est cruel de leur faire subir ça. Donc, si vous voulez autant aider, pourquoi ne pas appeler le numéro que vous partagez et le vérifier avant de le mettre sur les réseaux sociaux? « elle a demandé.

Au cours de la dernière année, nos médias sociaux ont reflété notre société de la manière la plus vivante, réelle et parfois effrayante. Comme dans la vraie vie, la compassion, la considération et un sens général de la responsabilité civique ont également fait défaut dans l’espace en ligne.

Le sociologue basé au Gujarat, Gaurang Jani, a déclaré à News18: «Le COVID-19 est notre première expérience partagée d’une crise de cette ampleur, il y a donc manifestement un fil conducteur que nous trouvons dans tant d’expériences personnelles partagées en ligne ces jours-ci. Je pense que dans les médias sociaux, nous ressentons vraiment un sentiment partagé de perte et d’isolement que nous, les Indiens, avons vécu au cours de la dernière année et que nous vivons encore.

«Cependant, étant donné que nous avons déjà été témoins de covid de près, et que beaucoup l’ont même vécu, une tendance effrayante que nous avons vue est que maintenant beaucoup pensent qu’ils peuvent parler avec autorité sur les questions scientifiques et médicales liées à ce virus. Cela génère beaucoup de désinformation, et malgré tout le bien que les médias sociaux ont fait, cela a également été un vecteur d’informations erronées sur la santé », a-t-il ajouté.

Les médias sociaux ont toujours consisté à maintenir les apparences, mais à l’époque de COVID, ces apparitions ont fonctionné ensemble pour créer un récit dangereux. «Dès que le verrouillage s’est ouvert, il y en avait beaucoup qui voyageaient imprudemment pour les loisirs, les gens ont organisé des mariages somptueux violant les protocoles Covid et ils ont partagé chaque moment de ces expériences sur les réseaux sociaux. Toutes ces choses ont collectivement signalé que la pandémie était terminée, même si elle était loin de la vérité, et c’est la raison pour laquelle nous sommes au milieu d’une seconde vague aussi grave », a-t-il expliqué.

* Sneha Sharma, une professionnelle des médias vivant à Mumbai, a déclaré qu’elle avait supprimé son compte Facebook après avoir vu son cousin organiser une grande fête d’anniversaire pour lui-même après le verrouillage. «Il venait juste de se remettre du COVID-19 à l’époque, et ses symptômes étaient également sévères. Par conséquent, il a dû être hospitalisé. Alors, quand je l’ai vu diffuser sa fête d’anniversaire quelques jours plus tard, je ne pouvais pas comprendre ses actions. Malheureusement, ce n’est pas seulement lui dont le comportement a été irresponsable », a déclaré Sharma.

Sharma a été dans et hors de plusieurs bulles bio au cours des derniers mois pour des horaires de tournage en plein air, s’est remise d’un épisode de COVID-19 et a fait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger sa famille pendant cette période. «Je ne suis pas rentré chez moi intentionnellement parce que je ne veux pas mettre mes parents en danger. Je ne pourrais pas vivre avec la culpabilité si mes parents étaient mis en danger à cause de moi. Par conséquent, je trouve extrêmement déconcertant de voir sur les réseaux sociaux que certaines personnes ne font que vaquer à leurs occupations, prétendant que COVID n’existe même pas », a-t-elle souligné.

Des millions de personnes partagent la perplexité de Sharma en Inde, et c’est pourquoi nous avons été témoins de beaucoup d’appels chaque fois que les gens, l’administration ou les institutions se comportent de manière cruelle.

«Les gens ressentent une gamme d’émotions très complexes, surtout après la deuxième vague. Il y a définitivement de la rage et de la colère contre ceux qui ne suivent pas les protocoles. Nous avons vu plus d’appels au cours des dernières semaines. Des vidéos des comportements irresponsables des gens sont partagées; si quelqu’un publie des photos de mariage, il est dénoncé pour son insouciance », a souligné Priyanka Varma, une psychologue basée à Mumbai.

Au cours de l’année écoulée, nos vies, ainsi que la façon dont nous utilisons les médias sociaux, ont radicalement changé. De l’euphorie initiale des pains aux bananes, du café Dalgona, des bobines de danse et des vidéos de cuisine pendant le verrouillage aux flux interminables de messages sur les êtres chers perdus, la douleur, la souffrance et les adieux finaux, les médias sociaux ont été le tableau de bord de tout. C’est le seul espace partagé où nous pouvons encore déverser nos émotions très complexes, dont nous avons nous-mêmes encore du mal à donner un sens pendant cette crise. Ainsi, étant donné la situation actuelle, le jugement devrait céder la place à la compréhension et à la compassion, a déclaré Varma.

Par exemple, il doit être très tentant de publier un selfie de vaccination, et il est peut-être vital d’encourager les autres sur notre calendrier à se faire vacciner. Mais la décision de le faire ne doit pas être prise sans considération pour ceux dont les parents n’ont pas vécu assez longtemps pour se faire vacciner. Il y a des femmes enceintes qui partagent chaque moment de leur grossesse, des chefs amateurs qui ont enfin le temps de cuisiner, et si la part excédentaire peut parfois devenir excessive, il faut toujours essayer de comprendre pourquoi les gens se comportent de cette façon.

«Auparavant, l’accouchement était une occasion célèbre, avec au moins dix membres de la famille debout à l’extérieur de la salle d’accouchement. Mais, au cours de l’année écoulée, chaque femme qui a accouché a été terriblement seule pendant cette transition. C’est un événement qui change la vie, et sans personne pour le partager ou en être témoin, il est naturel de se demander s’il s’est vraiment produit ou non. Il y a un manque de connexion humaine, tant de femmes essaient de trouver cette connexion via les médias sociaux. Par conséquent, même s’il peut vous sembler étrange qu’une femme veuille partager chaque minute de son voyage vers la maternité, en particulier à un moment où tant de personnes perdent leurs proches, vous devrez comprendre d’où elle vient « , a expliqué Varma.

Pour beaucoup d’entre nous, les médias sociaux sont la seule compensation pour le manque de connexions humaines dans le monde réel pendant cette crise sanitaire, et ils constituent un excellent substitut. Cependant, parfois, cela peut être un espace écrasant pour naviguer.

Poulami Mukhopadhyay, un habitant de Mumbai âgé de 33 ans, a déclaré que pendant la pandémie, Facebook était particulièrement devenu trop difficile à supporter.

«C’est plein de partage excessif. Pourquoi les gens voudraient-ils mettre autant de leur vie personnelle en ligne de toute façon? Même les influenceurs le font sur Instagram, mais ils ont un objectif clair de génération de contenu. Cependant, cela m’irrite de voir autant de personnes sur ma chronologie nous bombarder constamment d’images de thé du soir, d’une séance de jeu avec des enfants et de ce qu’ils ont cuisiné pour le dîner « , a déclaré Mukhopadhyay.

« Instagram est toujours tolérable parce que vous pouvez personnaliser le contenu, simplement regarder des bobines et des vidéos, et même si pour une brève seconde échapper à l’obscurité de la réalité actuelle », a-t-elle ajouté.

Les médias sociaux ont leur propre attrait unique, a souligné le Dr Harish Shetty, psychiatre à l’hôpital Dr L. Hiranandani. «Cela permet aux gens de s’exprimer et de se connecter avec leurs proches de manière innovante. Cependant, si l’on ne se méfie pas, cela peut être plutôt addictif. Je pense que c’est à ce moment-là que commence le partage excessif, quand un individu commence à vivre sa vie en ligne. «

Shetty, cependant, a souligné que les médias sociaux ne sont pas tous mauvais, et ce ne sont certainement pas mauvais. «Pendant la pandémie, alors que beaucoup étaient confrontés à l’isolement chronique, à l’aliénation et à la solitude lorsque la conversation à la maison était sporadique, de nombreuses personnes se sont tournées vers des étrangers en ligne pour leur appréciation, leur attention et leur affection», a-t-il expliqué.

«Cette crise sanitaire nous a également donné l’occasion unique de découvrir ceux qui sont faibles, déprimés ou souffrant de problèmes de santé mentale. Il y avait également eu des cas où la police avait déchiffré les publications sur les réseaux sociaux et empêché les gens de faire un pas extrême », a-t-il ajouté.

Natasha Mehta, une psychologue spécialisée en conseil basée à Mumbai, a expliqué que pendant la pandémie, les médias sociaux étaient peut-être l’un des rares débouchés où les gens pouvaient satisfaire leurs besoins psychologiques.

«Des études ont montré que lorsque nos besoins psychologiques de validation, de connectivité et d’estime de soi sont satisfaits, notre corps libère les hormones du bien-être comme la dopamine, l’ocytocine, la sérotonine, etc. Notre connexion sociale stimule ces hormones dans nos systèmes. Ainsi, en l’absence de véritables connexions sociales, les gens ont désespérément commencé à rechercher des connexions aux médias sociaux et ont découvert qu’eux aussi pouvaient générer le même sentiment de bonheur », a déclaré Mehta.

À chaque nouvelle notification sur les réseaux sociaux, le cerveau des gens a immédiatement commencé à envoyer un signal et à libérer de la dopamine le long des chemins de récompense, rendant les gens momentanément heureux, c’est pourquoi ils ont commencé à en avoir plus envie et ont donc commencé à en partager davantage sur les réseaux sociaux. Cependant, Mehta a expliqué que ce n’est pas de la vraie ocytocine qui est libérée lorsque nous nous sentons bien dans nos connexions aux médias sociaux.

«Je dirais que c’est de l’ocytocine contrefaite; ce n’est pas la vraie affaire parce que même si cela vous donne un bonheur momentané, cela ne vous satisfait pas parce que ce n’est pas naturel. Par conséquent, un cercle vicieux se crée, et vous ne savez pas quand vous êtes aspiré dans le cycle, et il commence à engloutir votre temps et vos efforts, votre espace et votre compréhension de la réalité autour de vous », a ajouté Mehta.

Dans une interview avec Actualités18, Mehta a également abordé l’ombre du chagrin sur les réseaux sociaux. «Chaque jour qui passe, nous voyons plus de messages sur la perte et le chagrin sur les réseaux sociaux et pour ceux qui trouvent que le volume de ces publications est écrasant devrait éviter les médias sociaux pendant un certain temps.»

Mehta a souligné qu’en tant que société, nous devrons permettre aux gens qui ont tant perdu de pleurer et de pleurer comme ils le souhaitent. S’ils souhaitent exprimer leur chagrin sur les réseaux sociaux, et que cela leur apporte un certain soulagement ou les fait se sentir connectés à leurs amis et à leur famille, qui ne peuvent pas être à leurs côtés pour le moment, alors en tant que société, nous devrions faire de la place pour les pleurer.

«Cependant, parfois, ces publications sur les décès peuvent être quelque chose derrière lesquelles se cacher et éviter de s’attaquer au réel sentiment de perte. Il est difficile d’accepter la perte, il est donc normal que les gens veuillent éviter les émotions inconfortables ou s’asseoir avec leur propre chagrin, mais cela doit aussi être fait. Tout ne peut pas être fait sur les réseaux sociaux. Nous devrons tous nous asseoir avec la perte et la tristesse que nous ressentons actuellement. Nous ne pouvons pas commencer à guérir autrement », a-t-elle expliqué.

* un nom a été changé à la demande de la personne interrogée.

