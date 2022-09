Les médias sociaux servent à “établir des relations” et non à défiler

Alors que Mark Zuckerberg passe la plupart de ses journées sur les réseaux sociaux, vous ne le trouverez pas en train de faire défiler sans réfléchir Instagram Reels.

C’est parce que Zuckerberg pense que les médias sociaux sont les meilleurs lorsqu’ils sont utilisés pour communiquer. Sur un épisode récent du podcast Joe Rogan Experience, le PDG de Meta a déclaré qu’il pensait que des plateformes comme Facebook, Instagram et Twitter pouvaient être bénéfiques pour le bien-être des utilisateurs – mais principalement lorsqu’elles sont utilisées pour se connecter avec les autres.

“Si vous êtes juste assis là et que vous consommez des choses, je veux dire, ce n’est pas nécessairement mauvais, mais cela n’est généralement pas associé à tous les avantages positifs que vous obtenez en étant activement engagé ou en établissant des relations”, a déclaré le milliardaire de la technologie.

Zuckerberg n’est pas le seul à décourager ce genre de surconsommation des médias sociaux. La recherche indique qu’une utilisation excessive des médias sociaux peut entraîner la dépression et l’anxiété chez certains utilisateurs. Mais les experts disent également que cela n’est vrai que si les gens utilisent des plates-formes uniquement pour faire défiler, plutôt que d’interagir avec les autres.

“L’utilisation routinière des médias sociaux” – comme “répondre quotidiennement au contenu que les autres partagent” – est en fait liée à un bien-être social positif et à une santé mentale globale, une étude de 2019 menée par des chercheurs de l’Université de Harvard suggère.

Cependant, le contraire devient vrai lorsque les gens développent une trop grande dépendance aux médias sociaux ou une connexion émotionnelle malsaine.

Si les gens « vérifient uniquement les applications de manière excessive par peur de passer à côté, d’être déçus ou de se sentir déconnectés de leurs amis lorsqu’ils ne sont pas connectés aux réseaux sociaux », cela peut avoir un effet néfaste sur leur santé, Mesfin s’est réveillé Bekalul’un des auteurs de l’étude, a expliqué dans une interview.

C’est pourquoi Zuckerberg revendique son objectif pour Facebook et le métaverse imminent n’est pas de faire passer plus de temps sur Internet. Il s’agit plutôt de rendre le temps de chacun sur Internet plus attrayant et interactif.

“Je ne veux pas nécessairement que les gens passent plus de temps avec des ordinateurs”, a-t-il déclaré. “Je veux juste que le temps que les gens passent avec les écrans soit meilleur.”

Bien sûr, Zuckerberg a fait l’objet de nombreuses critiques sur ce sujet précis, les critiques affirmant que Facebook et Instagram sont “addictifs” et nocifs, en particulier pour les adolescents et les enfants. Les plates-formes ont tenté de contrer ces arguments en déployant des fonctionnalités qui chronomètrent le temps que les utilisateurs passent sur les applications de médias sociaux tout en les invitant à désactiver les notifications, voire à se déconnecter, après un certain temps.

Il faudra du temps pour développer un métaverse entièrement immersif, mais Zuckerberg a déclaré que Meta avait déjà modifié son code pour essayer de promouvoir la positivité dans les mondes virtuels. Le code affichera toujours les messages les plus interactifs, mais il ne compte pas les réactions de colère comme un engagement.

“Si quelqu’un donne une sorte de réaction de colère, nous ne comptons même pas cela pour savoir s’il faut le montrer à quelqu’un d’autre”, a déclaré Zuckerberg. “Nous ne voulons tout simplement pas amplifier la colère.”

