Wayne Rooney a tenté d’annoncer qu’il mettait fin à sa carrière de joueur discrètement en l’annonçant en même temps qu’il était confirmé comme manager du comté de Derby à temps plein, mais rend hommage à l’ancien capitaine de l’Angleterre et de Manchester United. afflué sur les réseaux sociaux.

Rooney, 35 ans, est le buteur record de l’équipe nationale masculine d’Angleterre avec 53 buts, et son parcours de 120 sélections est plus que tout autre joueur de champ, donc il y avait beaucoup de faits saillants de sa carrière internationale à partager avec l’Association anglaise de football. .

UNE #ThreeLions Légende. Félicitations pour cette fantastique carrière de joueur, @Wayne Rooney! Je vous souhaite le meilleur de la gestion 👊 pic.twitter.com/5vXyBFbJqr – Angleterre (@Angleterre) 15 janvier 2021

Rooney est également le meilleur buteur de United avec 253 buts marqués entre 2004 et 2017. Au cours de ces 13 années à Old Trafford, il a remporté cinq titres de Premier League ainsi que la Ligue des champions, la Ligue Europa et la FA Cup parmi ses 16 victoires. trophées.

Tout à fait le #PL carrière… 👕 491 apparitions

⚽️ 208 buts

🅰️ 103 passes décisives

🏆 5 titres

🥇 1 joueur de la saison pic.twitter.com/SVsFjh95eW – Premier League (@premierleague) 15 janvier 2021

Un capitaine.

Un buteur.

Une légende. Et maintenant, . Bonne retraite, @Wayne Rooney – merci pour les souvenirs ❤️ pic.twitter.com/ZGxe1xr3tR – Manchester United (@ManUtd) 15 janvier 2021

Le temps de Rooney à United est intervenu entre deux périodes à Everton, et après son deuxième passage dans son club d’enfance bien-aimé, il a eu un passage bref mais mémorable dans la Major League Soccer avec DC United.

💙 | Une fois un bleu, deux fois un bleu, toujours un bleu … Félicitations pour cette incroyable carrière de joueur, @Wayne Rooney. Nous ne vous souhaitons que la meilleure des chances en gestion. 👏 – Everton (@Everton) 15 janvier 2021

Marcus Rashford a été l’un des premiers à féliciter son ancien coéquipier d’Angleterre et de United pour une fabuleuse carrière.

À l’un des plus grands. C’était un rêve devenu réalité de jouer à vos côtés. Félicitations pour la carrière la plus incroyable. La 🐐 Bonne retraite @Wayne Rooney ♥ ️ pic.twitter.com/9l1QCU4S4O – Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) 15 janvier 2021

Alors que Rio Ferdinand a posté une vidéo complète d’hommage à « Wazza », il n’a pas pu s’empêcher de lui rappeler l’heure à laquelle Rooney a oublié de lui « @ » avec un message privé.

le @Wayne Rooney Poste de retraite / appréciation! ▪️Classe mondiale

▪️Légende

▪️ Buteur

▪️Team Player

▪️Cabinet rempli de trophées Bonne chance avec votre nouveau chapitre Wazza ❤️ Ps Veux-tu me chercher le matin, mon pote …?#Rooney pic.twitter.com/qeweWd1kvy – Rio Ferdinand (@ rioferdy5) 15 janvier 2021

D’un ancien skipper anglais à l’autre, Gary Lineker a également fait l’éloge de Rooney.

L’un de nos grands footballeurs de tous les temps a pris sa retraite. Ce n’est jamais un moment facile pour aucun joueur mais @Wayne Rooney a connu une très belle carrière sur le terrain. En espérant qu’il réussit en dehors du terrain avec @dcfcofficial. Bien joué et bonne chance. 👍🏻 – Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) 15 janvier 2021

Pendant ce temps, son compatriote Liverpudlian Jamie Carragher a toujours su que Rooney serait génial … parce que l’homme lui-même lui a dit!

Quel joueur et quelle carrière! @Wayne Rooney Meilleur buteur pour le club et le pays et plein de médailles qui vont avec ⚽️⚽ C’est drôle parce qu’il m’a dit qu’il réaliserait tout cela la première fois que je le rencontrerais, dans une boîte de nuit !! #Rooney pic.twitter.com/zBzOFUyd1t – Jamie Carragher (@ Carra23) 15 janvier 2021

Pour ceux d’un certain âge, Rooney raccroche ses bottes est un rappel brutal de l’inexorable passage du temps …

Chaque membre de l’équipe anglaise de l’Euro 2004 a maintenant pris sa retraite. La génération dorée ⭐️ pic.twitter.com/6odyAf8B6y – ESPN UK (@ESPNUK) 15 janvier 2021

… tandis qu’un clip de retour nous rappelle qu’il y a toute une génération qui a grandi en s’inspirant de lui.

Retour sur le moment où cette mascotte a réalisé qu’il se tenait à côté de Wayne Rooney 😲 (via @skysports)pic.twitter.com/fYV0Spzv7X – ESPN FC (@ESPNFC) 15 janvier 2021

Alors qu’il entame sa nouvelle vie de manager, il ne faut pas oublier quelle dynamo de joueur il était à son apogée, et même occasionnellement dans ses dernières années. Et mon garçon, il adorait vraiment un objectif à long terme.

Cette pièce résume parfaitement Wayne Rooney. Unique en son genre 👊 pic.twitter.com/QNbHNfWchu – ESPN FC (@ESPNFC) 15 janvier 2021

⚽️ | Avec 57% des voix du public, @Wayne RooneyLa frappe de l’intérieur de sa moitié contre West Ham est nommée la @Carling But de la saison. #TheDixies pic.twitter.com/EkdNfjhjxm – Everton (@Everton) 1 mai 2018