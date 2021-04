Même dans une période de 24 heures au cours de laquelle le football a commencé à se déchirer au cours de la Super League échappée proposée, Jose Mourinho a quand même réussi à reprendre les projecteurs lundi lorsqu’il a été limogé par Tottenham Hotspur.

Sur ce qui doit devenir l’un des lundis matins les plus mouvementés de tous les temps, les Spurs ont annoncé qu’ils se séparaient de leur entraîneur portugais après seulement 17 mois à la tête.

Curieusement, le club a déclaré que Mourinho et son personnel avaient été «relevés de leurs fonctions», plutôt que les discussions habituelles et plus réciproques de l’entraîneur quittant le club par consentement mutuel.

Le Club peut aujourd’hui annoncer que Jose Mourinho et son équipe d’entraîneurs Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin et Giovanni Cerra ont été relevés de leurs fonctions.#THFC ⚪️ #COYS – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 19 avril 2021

Le départ choc de Mourinho intervient six jours seulement avant qu’il ne mène les Spurs à la finale de la Coupe Carabao à Wembley (diffusez en direct à 11h30, le 25/04 sur ESPN + aux États-Unis).

L’annonce était le point culminant des 12 heures les plus mouvementées de l’histoire du club, venant juste après les Spurs confirmant leur place prévue dans la Super League.

Nous ne serons plus jamais témoins de deux tweets consécutifs à ce niveau à partir d’un compte de club. 23h24: Rejoindre une nouvelle Super League européenne

10h53: limogé Jose Mourinho C’est comme la date limite de transfert 2005-2007 ère sur les stéroïdes. pic.twitter.com/ASGDXcbw6K – James McManus (@ JamesMcManus1) 19 avril 2021

Les nouvelles de la Super League n’étaient pas assez sismiques en elles-mêmes, avec des joueurs et des fans choqués qui avaient du mal à accepter les ramifications d’une douzaine de plus grands clubs européens se retirant simplement de l’équation.

Les enfants grandissent en rêvant de gagner la Coupe du monde et la Ligue des champions – pas n’importe quelle Super League. Le plaisir des grands jeux est qu’ils n’ont lieu qu’une ou deux fois par an, pas toutes les semaines. Vraiment difficile à comprendre pour tous les fans de football là-bas … ⚽💔 – Mesut Özil (@ MesutOzil1088) 19 avril 2021

Les fans font entendre leur voix 😳 pic.twitter.com/2IWdFGie5w – ESPN FC (@ESPNFC) 18 avril 2021

Il y avait aussi beaucoup de railleries sur la façon dont la Super League serait réellement « super » en réalité, surtout compte tenu de certains des résultats du week-end.

Le même jour, une nouvelle Super League européenne est annoncée: Arsenal 1-1 Fulham

Atalanta 1-0 Juventus

Getafe 0-0 Real Madrid pic.twitter.com/4SqAfWNPg2 – ESPN FC (@ESPNFC) 18 avril 2021

Beaucoup se moquaient aussi des Spurs, en plaisantant qu’un club pourrait ne pas justifier une place parmi l’élite mondiale n’ayant rien gagné depuis la Coupe de la Ligue 2007-08 ou un titre de champion dans un peu plus longtemps que cela.

Avec moins de 12 heures séparant les deux bombes, il est peut-être compréhensible que les fans se sentent perplexes face au chaos qui venait de se déchaîner. En effet, certains se sont demandé si les deux histoires – Tottenham s’inscrivant à la Super League et Mourinho jump ship – étaient liées d’une manière ou d’une autre.

bonne journée pour enterrer … bonne nouvelle? https://t.co/ElPga6mS1j – Muhammad Butt (@muhammadbutt) 19 avril 2021

J’adorerais que Mourinho prenne un micro et annonce que la raison pour laquelle il a été limogé était parce qu’il s’opposait à la Super League. Le chaos dont nous avons besoin maintenant. – Joshua King ✏ (@JoshKingWrites) 19 avril 2021

S’il est vrai que Mourinho a refusé de dispenser une formation en raison de la décision de Tottenham de rejoindre le #superleague puis il est le premier martyr et nous appellerons le 19 avril le jour de St Jose – nazir afzal (@nazirafzal) 19 avril 2021

Bien sûr, il est beaucoup plus probable que les performances décidément décevantes de Tottenham sous Mourinho cette saison aient joué un rôle plus important dans la décision du président Daniel Levy de licencier le manager.

Dit le club avec plus de défaites en Premier League que Crystal Palace en 2021. https://t.co/d13cVvbLsm – Richard Jolly (@RichJolly) 18 avril 2021

Les Spurs sont septièmes de la Premier League après avoir récolté seulement deux points lors de leurs trois derniers matches de championnat, ainsi que pour n’avoir remporté qu’un de leurs six derniers matchs toutes compétitions confondues – une course terrible qui les a également vaincus de la Ligue Europa. par Dinamo Zagreb le mois dernier.

Mourinho a perdu 13 matchs au cours de la campagne 2020-21, ce qui représente plus de défaites qu’il n’en a jamais souffert en une seule saison au cours de toute sa carrière de manager.

Sans compter sa courte période à la tête de Leiria et Benfica au début de sa carrière, le poste des Spurs est le premier que l’ancien manager de Porto, Chelsea, Real Madrid et Manchester United, Mourinho, quitte sans remporter de trophée.

Néanmoins, certains ont estimé qu’il était difficile de limoger Mourinho quelques heures à peine après que les Portugais soient devenus le premier entraîneur de l’histoire des Spurs à se qualifier pour la Super League.

Jose Mourinho est renvoyé. Il est le premier des managers de la Super League européenne à perdre son poste. – Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) 19 avril 2021

Jose Mourinho a été limogé alors qu’il était devenu le premier entraîneur à qualifier Tottenham pour la Super League. Aucune gratitude. – Tom Williams (@tomwfootball) 19 avril 2021

N’oubliez pas qui a fait entrer les Spurs dans la Super League. #Mourinho pic.twitter.com/tvLNniuYpi – James Sharpe (@TheSharpeEnd) 19 avril 2021

Pourtant, il est difficile de ressentir trop de sympathie pour Mourinho qui passe à côté d’une aventure de la Super League, d’autant plus que son vaste contrat avec les Spurs signifie que le joueur de 58 ans est sur le point de recevoir une autre indemnité de départ lucrative.

L’argent de Jose Mourinho gagné après les licenciements … – Chelsea 2007: 18 M £

– Real Madrid 2012: 17 millions de livres sterling

– Chelsea 2015: 12,5 M £

– Man Utd 2019: 15 M £

– 2021 Tottenham: 30 M £ Un total de 93,5 M £ 🤑😳#THFC pic.twitter.com/7xUVyEgTig – La course du sac (@thesackrace) 19 avril 2021

Mourinho pourrait probablement financer toute la Super League avec tous les bénéfices qu’il a. – Charles Watts (@charles_watts) 19 avril 2021

Le duo d’entraîneurs Ryan Mason et Chris Powell pourrait prendre la relève en tant que gérants par intérim à Tottenham jusqu’à ce qu’un remplaçant approprié et prêt pour la Super League pour Mourinho soit trouvé.

À ce rythme, les Spurs devront peut-être chercher en dehors des suspects habituels un nouveau patron capable de diriger le club dans sa nouvelle ère de franchise mondiale.

Mourinho limogé de son poste de manager des Spurs. Gros choc. Ils sont actuellement en pourparlers avec le type du front de Monopoly pour diriger leur charge de Super League européenne pour la saison prochaine. pic.twitter.com/ocAzAhiVmK – Chris Hewitt (@ChrisHewitt) 19 avril 2021

Il y a un nouveau shérif en ville https://t.co/g9qFzriwiO pic.twitter.com/UkuVqqX6Yv – Michael Fry (@BigDirtyFry) 19 avril 2021

Des sources ont déclaré à ESPN que Mason et Chris Powell seraient probablement nommés à titre intérimaire jusqu’à la fin de la saison. Compte tenu de ce qui s’est passé au cours de la dernière journée, qui sait ce qui pourrait se passer d’ici là.