Les médias sociaux réagissent alors que Michael Lorenzen des Phillies lance sans coup sûr

Michael Lorenzen a lancé le 14e sans coup sûr de l’histoire des Phillies de Philadelphie lors de son premier départ en tant que membre de l’équipe à domicile au Citizens Bank Park mercredi. Lorenzen, un pick-up commercial des Tigers de Detroit, a lancé 124 lancers dans l’offre sans coup sûr alors que les Phillies battaient les Nationals de Washington 7-0. Ce n’était que sa deuxième apparition dans un uniforme des Phillies.

Les médias sociaux ont non seulement adoré le non-frappeur de Lorenzen – le quatrième de la Ligue majeure de baseball cette saison – mais aussi la façon dont sa mère Cheryl et sa femme Cassi ont réagi dans les tribunes avec la petite fille de Michael et Cassi, June.

Ce fut également une soirée émouvante pour les Phillies à plusieurs autres égards. Le voltigeur Weston Wilson a frappé un coup de circuit lors de sa première présence au bâton en MLB après avoir enregistré près de 3 000 présences au bâton dans les ligues mineures au cours de huit saisons avant de faire ses débuts dans la ligue majeure mercredi. Le cogneur vétéran Nick Castellanos a également frappé ses 199e et 200e circuits dans une étape importante de sa carrière pour le All-Star 2023.

Voici quelques clips viraux et des réactions notables sur Internet alors que Lorenzen et les Phillies sont entrés dans l’histoire.

