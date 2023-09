Les médias sociaux réagissent alors que les Cowboys dominent les Giants lors du Sunday Night Football

Et cette défense ?

L’unité très médiatisée des Cowboys de Dallas dirigée par le coordinateur défensif Dan Quinn était encore meilleure que prévu, un an après avoir été l’une des meilleures défenses de la NFL. C’est la principale raison pour laquelle Dallas a pris une avance de 40-0 lors du premier match de la saison des Cowboys contre leur rival de division, les Giants de New York, lors du Sunday Night Football.

Mais les équipes spéciales et l’offensive de Dallas se sont également montrées, puisque les Cowboys ont ouvert le score en renvoyant un panier bloqué pour un touché et en obtenant deux autres scores au sol de Tony Pollard. Pendant ce temps, les Giants ressemblaient à une coquille de l’équipe qui avait atteint les séries éliminatoires il y a un an, malgré le retour d’une grande partie de la même équipe et même sa mise à niveau dans certains domaines clés pendant l’intersaison.

Voici comment les médias sociaux ont réagi pendant la croisière des Cowboys…

… et les Giants ont pataugé.

