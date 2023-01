Les médias sociaux peuvent altérer le cerveau des enfants – étude

Les participants ont montré une sensibilité accrue au jugement social

La consultation habituelle des médias sociaux en tant que jeune adolescent est liée à une hypersensibilité aux commentaires des pairs et peut potentiellement entraîner des changements permanents dans les centres de récompense et de motivation du cerveau, ont suggéré des neuroscientifiques de l’Université de Caroline du Nord dans une étude publiée mardi dans JAMA Pediatrics.

L’étude a examiné un groupe de 169 adolescents alors que leur cerveau se développait entre 12 et 15 ans et leur utilisation autodéclarée de Facebook, Instagram et Snapchat.

Lorsque ceux qui en ont l’usage, les chercheurs les ont classés comme “habituel” – ce qui signifie qu’ils ont vérifié leurs comptes 15 fois ou plus par jour – ont joué à un jeu qui modélisait les commentaires sous la forme d’approbation par les pairs, ils sont devenus de plus en plus sensibles à ces commentaires. Les scintigraphies cérébrales ont montré une activité accrue dans les domaines associés au traitement des récompenses, à la concentration, à la régulation et au contrôle, et les chercheurs ont observé que ceux-ci semblaient contribuer à des boucles de rétroaction positives, augmentant encore leur sensibilité à l’approbation des pairs.

Les adolescents qui ont déclaré consulter leurs médias sociaux une fois par jour au maximum ont montré une diminution correspondante de l’activité dans ces domaines, ce qui suggère qu’ils étaient moins préoccupés par les commentaires de leurs pairs ou qu’ils pouvaient avoir plus de maîtrise de soi sur les comportements compulsifs.

Lire la suite Sonde lancée sur l’impact de TikTok sur les enfants

Tout en reconnaissant qu’il était impossible de dire à partir des données limitées recueillies si c’était l’utilisation des médias sociaux qui rendait les adolescents plus préoccupés par les commentaires de leurs pairs, ou une préoccupation préexistante d’être jugé par des pairs qui les rendait plus susceptibles de vérifier leurs comptes, les chercheurs ont clairement indiqué qu’ils soupçonnaient le premier.

“Les adolescents qui vérifient habituellement leurs médias sociaux montrent ces changements assez spectaculaires dans la façon dont leur cerveau réagit, ce qui pourrait potentiellement avoir des conséquences à long terme jusqu’à l’âge adulte, préparant en quelque sorte le terrain pour le développement du cerveau au fil du temps”, co-auteur de l’étude Eva Telzer a déclaré au New York Times.

Elle a fait valoir que l’hypersensibilité manifestée par les utilisateurs habituels des médias sociaux n’était ni bonne ni mauvaise, mais simplement une adaptation à la vie dans un monde de plus en plus interconnecté.