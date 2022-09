Nous sommes tous sur les réseaux sociaux. C’est la mémoire musculaire – lorsque nous avons besoin d’une pause cérébrale au travail ou que nous faisons la queue, nous prenons nos téléphones et ouvrons l’une des nombreuses options. Depuis avril 2022, 4,65 milliards de personnes dans le monde étaient sur les réseaux sociaux, avec une utilisation quotidienne moyenne totalisant près de 2,5 heures.

Il y a une raison pour laquelle ces applications ont leurs crochets en nous. Les réseaux sociaux sont conçus être addictif. Utilisation des applications libère de la dopamine, et vous vous sentez bien lorsque vous recevez des likes et publiez des mises à jour pour que les autres puissent réagir. Mais le lien entre les médias sociaux et la santé mentale peut devenir aigre. Voici ce qu’il faut savoir et comment éviter que cela se produise.

Comment les réseaux sociaux affectent-ils la santé mentale ?

Si on leur demandait, la plupart des gens conviendraient que les médias sociaux peuvent avoir un effet négatif sur la santé mentale. Mais pourquoi? Je veux creuser dans la façon dont les médias sociaux peuvent influencer la façon dont vous voyez le monde et vous-même. En dehors de la négativité et de l’intimidation évidentes qui peuvent sévir sur Internet.

La popularité explosive de l’utilisation quotidienne des médias sociaux est encore assez nouvelle, nous n’avons donc pas de recherche explorant les effets à long terme des médias sociaux. Cependant, de nombreuses études l’ont lié à de multiples problèmes de santé mentale comme Anxiété dépression et baisse de l’estime de soi.

Il peut aggraver les symptômes d’anxiété et de dépression

L’utilisation constante des médias sociaux peut faire des symptômes d’anxiété et de dépression empirer et augmenter le sentiment d’isolement. Des études ont montré que l’excès de médias sociaux consommation associée à une forte dépendance affective aux plates-formes peut entraîner une aggravation des symptômes d’anxiété et de dépression. Une enquête de l’Université de Pittsburgh a révélé que les personnes qui déclarent utilisant sept à 11 plates-formes sont trois fois plus susceptibles de souffrir de dépression ou d’anxiété que les personnes qui n’utilisent pas plus de deux plateformes.

Mais le problème va dans les deux sens. Remarque des chercheurs que certaines personnes utilisent les médias sociaux pour faire face à des sentiments d’anxiété ou de dépression. Cela peut devenir un cercle vicieux de faire défiler les médias sociaux lorsque vous vous ennuyez ou que vous vous sentez anxieux sans réaliser que ces comportements peuvent aggraver les choses.

Cela peut provoquer un sentiment d’inadéquation

Les médias sociaux mettent l’accent sur l’interaction ou les likes et les commentaires que vous obtenez sur vos photos et vidéos. Cela fait du bien de publier quelque chose et d’obtenir une tonne d’interaction. Cela valide pourquoi vous avez posté en premier lieu. Mais que se passe-t-il lorsque vos photos ou vidéos n’obtiennent pas les interactions souhaitées ? Lorsque votre auto-validation est liée aux médias sociaux, vous peut se sentir déprimé quand vous n’obtenez pas ce que vous vous attendez à recevoir.

Se comparer aux autres sur les réseaux sociaux peut baissez votre amour propre. Avec des filtres qui lissent la peau ou faire de l’eau du selfie au bord de la plage un bleu profond et séduisant, il peut sembler impossible d’être à la hauteur de ce que les autres publient sur les réseaux sociaux. De plus, des attentes irréalistes en matière d’image corporelle peuvent conduire à ce que les experts appellent “surveillance du corps” ou surveiller votre corps au point de le juger, en particulier chez les adolescents.

Teera Konakan/Getty Images



Il peut interrompre votre cycle de sommeil

Selon une étude de 2018, 70% des personnes ont déclaré être allés sur les réseaux sociaux au lit avant de s’endormir et 15 % ont passé une heure ou plus par nuit sur leur téléphone. Pour la plupart des gens, c’est courant; vérifier votre alimentation avant de vous endormir fait partie de votre routine nocturne.

Et si je te disais que ça ne devrait pas l’être ? La même étude a révélé que les personnes qui consultent les médias sociaux au lit sont plus susceptibles de souffrir d’insomnie. Utilisant les médias sociaux au lit peuvent retarder l’heure du coucher et vous font dormir moins, et ce que vous obtenez n’est pas un sommeil de qualité.

Une autre pièce du puzzle est la lumière bleue votre téléphone émet, ce qui interfère avec votre rythme circadien. Cependant, un autre facteur est que les médias sociaux stimulent votre corps et votre esprit. Il est préférable de mettre votre téléphone de côté si vous envie de mieux dormir.

Signes avant-coureurs que vos habitudes en ligne ne sont pas saines

La dépendance aux médias sociaux peut vous envahir, tout comme les effets négatifs. Gardez ces signes avant-coureurs à l’esprit pour déterminer si vous devez examiner l’influence des médias sociaux sur votre santé mentale.

Vous ne laissez pas de temps pour prendre soin de vous.

Vous passez plus de temps sur les réseaux sociaux qu’avec vos amis ou votre famille.

Vos symptômes de dépression ou d’anxiété augmentent.

Vous vous comparez souvent aux autres et vous vous sentez jaloux de ce qu’ils publient.

Vous êtes distrait de l’école ou du travail.

Vous avez du mal à vous endormir.

Vous sentez que vous devez vérifier les médias sociaux toutes les quelques heures.

Voici comment protéger votre santé mentale des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux ne sont pas une mauvaise chose. Et vous pouvez l’utiliser d’une manière saine qui complète votre vie. Utilisez ces conseils pour aider à créer un équilibre sain entre l’utilisation des médias sociaux et la santé mentale.

Diminuez votre temps sur les réseaux sociaux : Selon une étude de l’Université de Pennsylvanie, limiter utilisation des médias sociaux à 30 minutes peut améliorer votre bien-être. Si vous pensez que les réseaux sociaux ont un impact négatif sur votre santé mentale, soyez intentionnel quant au nombre de vos connexions. Essayez de régler limites de temps d’écran ou établissez un calendrier qui indique quand vous vérifierez les médias sociaux. Vous n’avez pas besoin d’aller à la dinde froide. Soyez réaliste quant à ce que vous attendez des médias sociaux et à ce qu’il faut pour y parvenir.

: Selon une étude de l’Université de Pennsylvanie, limiter utilisation des médias sociaux à 30 minutes peut améliorer votre bien-être. Si vous pensez que les réseaux sociaux ont un impact négatif sur votre santé mentale, soyez intentionnel quant au nombre de vos connexions. Essayez de régler ou établissez un calendrier qui indique quand vous vérifierez les médias sociaux. Vous n’avez pas besoin d’aller à la dinde froide. Soyez réaliste quant à ce que vous attendez des médias sociaux et à ce qu’il faut pour y parvenir. Ne commencez pas ou ne finissez pas votre journée avec les réseaux sociaux : Il s’avère que le moment est important. Au lieu de commencer ou de terminer votre journée sur une note potentiellement négative, remplacez-la par des activités que vous aimez. Une étude de 2018 a révélé que ceux qui consultent Facebook la nuit étaient plus susceptibles de se sentir malheureux ou déprimé.

Il s’avère que le moment est important. Au lieu de commencer ou de terminer votre journée sur une note potentiellement négative, remplacez-la par des activités que vous aimez. Une étude de 2018 a révélé que ceux qui consultent Facebook la nuit étaient plus susceptibles de se sentir malheureux ou déprimé. Utilisez ce temps pour autre chose : Les médias sociaux ont une utilité. Mais si vous vous connectez pour faire défiler votre temps d’arrêt, cela peut devenir problématique. Réfléchissez à la raison pour laquelle vous vous connectez. Cela vous aidera à vous concentrer sur d’autres activités, comme faire de l’exercice ou vous adonner à un nouveau passe-temps.

Les médias sociaux ont une utilité. Mais si vous vous connectez pour faire défiler votre temps d’arrêt, cela peut devenir problématique. Réfléchissez à la raison pour laquelle vous vous connectez. Cela vous aidera à vous concentrer sur d’autres activités, comme faire de l’exercice ou vous adonner à un nouveau passe-temps. Passez du temps avec vos amis et votre famille : Bien que les plateformes de médias sociaux soient un lieu de connexion, cela peut également conduire à sentiments de solitude quand vous n’obtenez plus ce que vous attendez de la communauté. Les médias sociaux ne remplacent pas les contacts en face à face et le temps de qualité. Prendre le temps de passer du temps avec ses amis et sa famille peut aider à lutter contre cela.

Kornburut Woradee/Getty Images



Trop long; n’a pas lu ?

Les réseaux sociaux ne sont pas tous mauvais. Même après avoir écrit ceci, je vais encore l’utiliser. Cela peut être un outil pour se connecter de manière significative et suivre les autres. Cela peut être un exutoire pour l’expression de soi et la créativité. Les réseaux sociaux peuvent être une bonne chose.

Soyez intentionnel sur comment et pourquoi vous utilisez vos plateformes. Pensez à la raison pour laquelle vous faites défiler lorsque vous décrochez votre téléphone et poussez cet appareil photo Instagram trop familier. Remettez-vous à plus tard des choses que vous pourriez faire, comme aller vous promener ou remplir des obligations ? Être conscient de combien et pour quelles raisons vous utilisez les médias sociaux peut vous aider à rester en bonne santé.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.