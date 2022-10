Les médias sociaux liés à l’augmentation des troubles de l’alimentation

La recherche montre également que voir des images Instagram idéalisées (et irréalistes) peut affecter négativement la façon dont les jeunes femmes ressentent leur corps. Les efforts visant à promouvoir la positivité corporelle et à repérer les contenus irréalistes peuvent aider à contrer cela.

D’autres comportements malsains incluent les séances d’entraînement compulsives et les soi-disant repas de triche. “Bien que les repas de triche puissent être emballés comme une récompense pour moi pour l’exercice et le régime dur, perdre le contrôle pendant cette période peut avoir des conséquences négatives sur la santé dans de nombreux cas”, dit Kim.

La relation entre l’utilisation des médias sociaux et les crises de boulimie apparaît dans une revue d’études de 2022. “Plus les participants utilisent les réseaux sociaux, plus ils sont susceptibles d’avoir un appétit ou une intention de manger accru, ce qui peut conduire à des crises de boulimie”, explique la chercheuse Bo Ra Kim de l’Université du Texas à l’École des sciences infirmières d’Austin.

Comparaisons malsaines

Certaines personnes font tout ce qu’il faut pour ressembler à des personnes qu’elles perçoivent comme parfaites, qu’il s’agisse d’un objectif réaliste ou sain.

“Il y a beaucoup de culte des héros”, déclare Nancy Mramor Kajuth, PhD, psychologue de Pittsburgh et auteur de Get Reel : Produisez votre propre vie. «Cela génère une fausse réalité de penser que vous devez regarder de cette façon. Vous êtes si fortement identifié à quelqu’un sur les réseaux sociaux que vous arrêtez de vous séparer du fait qu’il ne s’agit que de personnes payées pour être belles. C’est leur travail.

Les gens oublient également le fait que dans la vraie vie, les célébrités ne ressemblent même pas à leurs images visuelles sans tout le maquillage, le style et la retouche photo, dit Kajuth. L’idée de ce qui est « parfait » ou de ce qui « a l’air bien » est également subjective et varie d’un groupe à l’autre. Pourtant, il peut être plus difficile de résister aux images des médias sociaux si vous êtes vulnérable à un trouble de l’alimentation ou à des problèmes d’image corporelle.

Ces influences ne sont pas nouvelles, souligne Kajuth. Avant les médias sociaux, le regard malsain provenait des magazines, de la télévision, des films et des panneaux d’affichage. Mais les médias sociaux peuvent vous bombarder d’images et de messages qui peuvent se multiplier et vous suivre, grâce à des algorithmes et des publications partagées. Les comparaisons peuvent durer encore et encore.