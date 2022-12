Les médias sociaux jouent un rôle dans les ventes de médicaments: les défenseurs

WASHINGTON –

Alors que les États-Unis font face à leur crise de surdose la plus meurtrière à ce jour, un groupe national de prévention du crime appelle le ministère de la Justice à réprimer le rôle des médias sociaux dans la propagation du fentanyl, la drogue entraînant en grande partie une augmentation inquiétante des décès par surdose chez les adolescents.

Le Conseil national de prévention du crime a envoyé une lettre mercredi au procureur général Merrick Garland, appelant à une enquête. Le groupe connu pour ses publicités mettant en vedette McGruff the Crime Dog est particulièrement préoccupé par la vente de fausses pilules contenant du fentanyl sur Snapchat, une plateforme populaire parmi les adolescents.

“Les trafiquants de drogue utilisent l’innovation américaine pour vendre des produits mortels”, a écrit le directeur exécutif Paul DePonte. “Les plateformes de médias sociaux portent une part de responsabilité dans ces décès.”

Les décès par surdose aux États-Unis ont atteint un record l’année dernière, avec une moyenne d’un décès toutes les cinq minutes aux États-Unis. Chez les adolescents de 10 à 19 ans, les décès ont augmenté de 109 % entre 2019 et 2021, selon les données médianes mensuelles des Centers for Disease Control. et Prévention. La grande majorité de ces décès, 84%, concernaient le fentanyl, selon le rapport publié la semaine dernière.

Les concessionnaires utilisent de nombreux médias sociaux et plates-formes d’échange d’argent, parfois dans les mêmes transactions, mais la technologie cryptée de Snapchat et les messages qui disparaissent rendent particulièrement difficile l’arrestation des concessionnaires, a déclaré DePonte.

Le ministère de la Justice n’a fait aucun commentaire sur la lettre.

La société mère de Snapchat, pour sa part, a déclaré avoir pris des mesures importantes pour améliorer la sécurité sur la plate-forme et a constaté une baisse des rapports d’utilisateurs sur les ventes de médicaments de plus de 23 % l’an dernier à 3,3 % le mois dernier. Il soutient également un nouveau projet de loi visant à renforcer les rapports sur les activités liées à la drogue par les sociétés de médias sociaux.

Jennifer Stout, vice-présidente des politiques publiques mondiales chez Snap, a déclaré que la société utilise la technologie pour identifier et supprimer les revendeurs et soutenir les enquêtes policières. “Nous continuerons à faire tout ce que nous pouvons pour faire face à cette crise nationale”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Pourtant, Snapchat est la plate-forme la plus courante que les familles en deuil mentionnent lorsqu’elles demandent de l’aide à son groupe, a déclaré DePonte.

Ces parents comprenaient Amy Neville, dont le fils Alex avait 14 ans lorsqu’il a acheté une pilule qu’il pensait être Oxycontin via la plateforme en juin 2020. Le garçon venait de parler à ses parents de son expérimentation de drogues et ils étaient sur le point de le mettre en traitement.

Un jour, il s’est fait couper les cheveux, est allé déjeuner avec son père et a traîné avec des amis. Après son retour au domicile familial dans le comté d’Orange, en Californie, il est allé dans sa chambre et a pris à un moment donné la pilule qui a mis fin à ses jours.

“Le lendemain matin, je l’ai trouvé dans son lit. Le reste, c’est de la folie”, a déclaré Amy Neville. “Après sa mort, nous avons dit : ‘Comment est-ce arrivé ?’ Nous pensions que nous étions prêts.”‘

Sa famille en savait peu sur le fentanyl, qui, selon les autorités fédérales, peut être mortel en quantités inférieures à la pointe d’un crayon. Neville a reçu une éducation tragique dans les années qui ont suivi la mort de son fils et a également entendu parler de plus de familles dont les enfants sont morts d’overdoses après avoir acheté des pilules via Snapchat, souvent pour moins de 25 $.

Neville, qui appelle les récents changements de Snap “un petit pansement sur une plaie béante”, fait également partie d’un procès en Californie contre la société. Le procès nomme plusieurs adolescents et jeunes adultes à travers le pays qui sont décédés après des surdoses accidentelles. Il a été déposé par le Social Media Victims Law Center, qui représente désormais 28 familles dont les enfants ont acheté des pilules contrefaites via Snapchat. L’avocat fondateur Matthew Bergman a déclaré que la plate-forme est la seule où les enfants de leurs clients ont reçu des pilules fausses ou mortelles.

La Drug Enforcement Administration a qualifié le fentanyl de “menace de drogue la plus meurtrière à laquelle est confronté ce pays”, et l’administratrice Anne Milgram a déclaré que les applications de médias sociaux sont “l’outil parfait d’administration de médicaments” dans un discours où elle a également nommé des plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. .

Ed Ternan est devenu un militant après la mort de son fils à 22 ans après avoir pris une seule pilule contenant du fentanyl qu’il pensait être du Percocet. Il a dit qu’il avait vu plus d’actions de Snapchat que d’autres plateformes depuis qu’elles avaient pris conscience du problème au début de 2021. Mais il préférerait voir le gouvernement travailler avec des entreprises pour poursuivre les revendeurs plutôt que de lancer une enquête d’entreprise.

“Si la carotte fonctionne, à un moment donné, le bâton est contre-productif”, a déclaré Ternan, qui siège au conseil de sécurité de Snap. “Je veux prévenir de futurs décès. Et nous le faisons avec une sensibilisation à l’éducation et en unissant nos forces avec les entreprises de médias sociaux.”

Alors que les dernières données sur les décès par surdose présentent des signes encourageants, le nombre de pilules contenant du fentanyl saisies aux États-Unis a plus doublé cette année, a déclaré la DEA cette semaine. La drogue est en grande partie produite dans des laboratoires illicites au Mexique, avec des précurseurs chimiques achetés en Chine, ont déclaré les autorités.

Pour les trafiquants de drogue, les médias sociaux occupent aujourd’hui une place similaire aux téléphones et aux bips des années passées, a déclaré Jim Carroll, ancien directeur du Bureau de la politique nationale de contrôle des drogues qui est également membre non rémunéré du conseil de sécurité conseillant Snap. Il n’y a pas de données sur la quantité exacte de fentanyl qui fait l’objet d’un trafic via les sites de médias sociaux, a-t-il déclaré, mais l’immense popularité de Snapchat auprès des jeunes pourrait également aider à expliquer pourquoi les revendeurs utilisent le site et qu’il y a plus de décès liés à la plate-forme, a-t-il déclaré.

“Vous ne pouvez pas poursuivre la compagnie de téléphone simplement parce que c’est la méthode de communication”, a-t-il déclaré. Pourtant, “toutes ces entreprises de médias sociaux doivent faire plus.”