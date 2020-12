L’activité sur les réseaux sociaux peut en fait aggraver votre travail, indique une nouvelle étude qui a évalué comment le fait de voir les publications de personnes s’amusant sur les réseaux sociaux affecte négativement le travail des comptables dans le cadre d’un audit.

«Nous étions préoccupés par l’effet des médias sociaux sur la façon dont les gens se perçoivent et ce que cela peut signifier pour la performance en milieu de travail», déclare Summer Williams, co-auteur de l’étude et professeur agrégé de psychologie à la Westfield State University.

« Par exemple, sur les réseaux sociaux, nous voyons d’autres personnes partager les meilleurs moments de leur vie. Cela peut fausser notre perception de la qualité de notre vie par rapport à celle des autres. Nous voulions savoir comment cela pourrait interférer avec la qualité. du rendement au travail », déclare Stephen Kuselias, auteur correspondant de l’étude et professeur adjoint de comptabilité au Providence College.

Dans une expérience menée auprès de 56 auditeurs de quatre cabinets comptables internationaux, les participants à l’étude ont été invités à évaluer la pertinence d’une myriade de documents pour servir de preuve dans un audit. Ils ont également été divisés en trois groupes, chacun interagissant avec différents contenus de médias sociaux.

Le groupe A a vu des images de personnes s’amusant dans des lieux publics. Le groupe B a vu des images des mêmes endroits, mais sans que les gens s’amusent. Et le groupe C a vu les mêmes images que le groupe A, mais a également vu des messages liés au travail. Les chercheurs ont découvert que certaines interactions sur les réseaux sociaux avaient un effet prononcé sur les participants à l’étude.

«Plus précisément, nous avons constaté que le fait de voir des images de personnes se livrant à des activités sociales rendait les participants à l’étude plus difficiles à collecter des preuves pertinentes pour un audit», dit Kuselias. Cela pourrait être dû à la peur de passer à côté (FOMO), un terme populaire dans les discussions sur la psychologie et Internet. Cependant, les chercheurs ont également constaté que voir du contenu lié au travail dans leur fil de médias sociaux atténuait l’effet de voir les images sociales.

«Ces résultats sont importants pour les entreprises en général, pas seulement pour la comptabilité», dit Williams. « Cela démontre expérimentalement que l’utilisation des médias sociaux affecte la façon dont les gens font leur travail. » De plus, les chercheurs disent que l’effet qu’ils ont constaté sur le rendement au travail serait probablement amplifié si les travailleurs consultaient leurs comptes de médias sociaux réels.

Les chercheurs admettent qu’il n’existe aucun moyen réaliste pour les entreprises de contrôler l’accès des employés aux médias sociaux au travail. Cependant, ils espèrent que l’étude sensibilise à la façon dont les médias sociaux peuvent affecter notre capacité à faire notre travail. «Ce travail s’ajoute à ce que d’autres études ont trouvé sur l’impact négatif des médias sociaux sur le stress, les émotions et d’autres aspects de notre vie qui peuvent nous affecter sur le lieu de travail», dit Williams.

« Nous savons d’après des recherches antérieures que l’interaction des gens avec les médias sociaux influence ce qu’ils pensent et ressentent, ainsi que ce qu’ils ressentent à l’égard de leur entourage. Notre étude suggère que ces perceptions peuvent influencer les performances professionnelles des professionnels avec des implications pour la qualité de leur travail. », déclare John Lauck, co-auteur de l’étude et professeur adjoint de comptabilité à la Louisiana Tech University. L’article, «Contenu des médias sociaux et comparaisons sociales: un examen expérimental de leur effet sur la qualité de l’audit», apparaît dans Auditing: A Journal of Practice and Theory, publié par l’American Accounting Association.