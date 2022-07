Les médias sociaux et les stocks d’annonces en ligne chutent après le rapport sur les revenus de Snap

La signalisation Snap Inc. est affichée sur des écrans à l’extérieur du bâtiment Morgan Stanley à New York.

Les actions des médias sociaux et des technologies publicitaires ont chuté dans les échanges après les heures de bureau jeudi après que Snap a annoncé des résultats décevants au deuxième trimestre et des plans pour ralentir l’embauche.

Les analystes s’attendaient à une croissance des ventes de 18% pour le troisième trimestre, selon Refinitiv, mais la société a déclaré que les revenus jusqu’à présent dans la période étaient “approximativement stables”.

Les actions de Snap ont plongé de 26% après les heures d’ouverture, et alors que les investisseurs attendent les résultats du deuxième trimestre d’entreprises également dépendantes de la publicité en ligne, leurs actions ont emboîté le pas.

Les entreprises de médias sociaux ont été parmi les plus durement touchées, puisque la société mère de Facebook, Meta, a chuté de plus de 5 % et Pinterest a chuté de près de 7 %, tandis que Twitter a chuté de 2 %. Les actions du Trade Desk ont ​​chuté de près de 7 % et les actions de la société mère de Google Alphabet ont chuté de 3 %.

Snap a attribué les résultats décevants au ralentissement de la demande pour sa plate-forme publicitaire, à la concurrence accrue d’entreprises comme TikTok et à une économie difficile.

“Le deuxième trimestre de 2022 s’est avéré plus difficile que prévu”, a déclaré Snap dans sa lettre aux investisseurs. La société a ajouté qu’elle ne fournissait pas d’indications pour le troisième trimestre car “la visibilité prospective reste incroyablement difficile”.

Dans l’ensemble, l’action de Snap a perdu près des deux tiers de sa valeur en 2022.

“Nous ne sommes pas satisfaits des résultats que nous livrons”, a déclaré la société dans la lettre.

Twitter devrait publier ses résultats vendredi matin, suivi de Meta et Google la semaine prochaine. Les analystes disent qu’ils s’attendent à une baisse des revenus de Meta ce trimestre.