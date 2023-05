Les médias sociaux et les animateurs de télévision se moquent de la controverse sur la statue de sirène sinueuse: « Quel est le problème? »

Les utilisateurs des médias sociaux ont pesé sur la controverse sur une voluptueuse statue de sirène dans le sud de l’Italie, et la plupart des critiques contestent le fait que la sirène ait à la fois un dos humain et une queue de poisson.

« Le débat suscité par la Sirène est le bienvenu, tant qu’il porte sur des questions telles que la liberté d’expression artistique ou les vestiges d’un regard ancien et hors du temps sur le corps féminin (ou masculin), » Adolfo Marciano, directeur du lycée d’art IISS Luigi Russo qui a produit la statue désormais célèbre, a déclaré à Fox News Digital dans un communiqué.

L’école a créé la statue comme un moyen d’honorer Rita Levi-Montalcini, défunte sénatrice italienne et lauréate du prix Nobel, selon le Monopoli Times, qui a d’abord couvert l’histoire.

Tiziana Schiavarelli, une actrice, a déclaré que les résidents locaux avaient raison d’exprimer « une certaine perplexité » à propos de la statue.

LES ŒUVRES D’ART MONTRÉES DANS LES MUSÉES PEUVENT RENDRE LES GENS PLUS HEUREUX À UNE CONDITION, DIT UNE ÉTUDE

« Cela ressemble à une sirène avec deux seins en silicone et, surtout, un énorme a– jamais vu auparavant sur une sirène. Du moins pas aucun que je connaisse », a déclaré Schiavarelli, selon The Guardian.

Whoopi Goldberg a pesé lors d’un segment sur « The View », disant « elle a un butin » et ridiculisant les gens pour avoir fait tout un plat à propos de quelque chose qui n’est « pas réel ».

« Je ne pense pas que les enfants pensent, ‘Ooh, elle est sexy' », a déclaré Goldberg avant que les hôtes ne se transforment en une dispute sur la façon dont une sirène peut avoir à la fois un derrière et une queue de poisson.

Un autre hôte s’est dit surpris que la controverse se soit produite en Italie, qui a « tellement d’art nu partout ».

HIT BROADWAY MUSICAL ‘SOME LIKE IT HOT’ NOMINÉ POUR 13 TONY AWARDS, LE PLUS POUR TOUS LES SPECTACLES CETTE ANNÉE

Une photo de la statue a fait sensation sur les réseaux sociaux, la plupart des utilisateurs se concentrant sur le fait que la controverse entourait une créature fictive.

Un utilisateur des médias sociaux, publiant une capture d’écran du rapport du Guardian, a déclaré que la statue était « une honte » car « les sirènes n’ont pas de fesses humaines, la queue monte jusqu’aux hanches ».

Un autre utilisateur s’est moqué de la controverse en disant: « Bien sûr. Bien sûr! Les sirènes sont réelles et nous savons à quoi elles devraient ressembler. »

UN ÉTUDIANT SUD-CORÉEN ‘FAIM’ TROUVE L’ŒUVRE D’ART DE BANANE TRÈS ATTRACTIF: RAPPORT

« Cette statue établit des normes de beauté irréalistes pour les sirènes du monde entier ! » un autre utilisateur a écrit.

La statue semble être à une courte distance d’un parc pour enfants nouvellement construit, qui est équipé d’une balançoire, d’une salle de gym dans la jungle, d’un toboggan et d’une planche d’équilibre circulaire.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Depuis fin avril, les habitants de la région et l’ensemble de la population italienne se demandent si la statue de sirène sinueuse est une exposition d’art appropriée compte tenu de sa proximité avec le parc de la place.

Une autre statue de sirène aux gros seins, celle-ci à Cape Cod, a également soulevé des sourcils et des plaintes en 2016.