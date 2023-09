Les médias sociaux entraînent les commentaires viraux de Tyler Perry sur le partage des factures

Tyler Perry a plongé les médias sociaux dans un effondrement désordonné à la Madea après avoir suggéré aux femmes noires qui font régler leurs comptes bancaires avec des hommes qui ne peuvent couvrir que la facture légère.

Romance contre finance est un débat persistant, surtout à cause de cette économie. Maintenant, Tyler Perry fait parler tout le monde de partage de factures comme si c’était presque le premier du mois. Le magnat des médias a récemment suggéré aux femmes noires d’ouvrir leur cœur (et leur portefeuille) au véritable amour avec les hommes, quel que soit leur revenu. Cette prise de vue brûlante a enflammé le calendrier des médias sociaux avec des débats sur l’argent, la race, les rôles de genre et même la propre vie amoureuse du réalisateur.

Tyler Perry dit que « plus haut attend », mais les normes financières des femmes noires sont trop élevées

Dans le dernier épisode de Reste positif, ma chérie, l’actrice Crystal Renee Hayslett a interviewé Tyler à propos de sa philosophie selon laquelle « Plus haut attend ». Le Sistas/Zatima La star a réfléchi aux leçons de son patron sur la façon d’attendre, d’ouvrir son esprit et de préparer sa vie à des choses plus grandes et meilleures. Cependant, lorsqu’il s’agit de trouver l’amour, il a suggéré que les femmes noires à la recherche d’un égal financier en veulent trop.

Tyler Perry avoir le tl dans un tizzy est tellement drôle pour moi parce que… comme… vous tous… c’est Tyler Perry 😂 putain de madea 😂 il a fait de l’acrimonie donc vous savez que vous ne pouvez pas prendre cet homme au sérieux 😂😂 aussi vous pensez qu’il le ferait dire ça à un autre homme riche ? Non, je ne sais pas, ce n’est que de la bêtise 😂😂😂 — 🍓 (@_RayOsunshine) 15 septembre 2023

«Beaucoup de femmes, en particulier des femmes noires, et je pourrais avoir des ennuis en disant cela, mais je le ferai. Dans notre société actuelle, les femmes noires gagnent pour la plupart beaucoup plus d’argent que les hommes noirs. Si vous pouvez trouver l’amour, si cet homme travaille à n’importe quel travail et est un homme bon, et est bon avec vous, et vous honore, et honore la maison, et honore sa femme, et fait ce qu’il peut… parce que son cadeau pourrait ne pas sois ton cadeau, ce n’est pas grave. Ce n’est pas quelqu’un qui est en dessous de vous. C’est quelqu’un qui en est venu à vous aimer à votre valeur.

Découvrez les commentaires de Tyler Perry qui sont devenus une sensation virale après le flip.