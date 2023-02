Les médias sociaux donnent un aperçu de la chasse aux survivants du tremblement de terre en Syrie et en Turquie

Les moments de son sauvetage ont été filmés, montrant un homme descendant de l’épave avec le bébé nu couvert de poussière dans ses mains. C’était des heures après que deux tremblements de terre majeurs dans la Turquie voisine aient balayé la région, tuant des milliers de personnes et laissant une traînée de destruction. Mais là, dans le village de Jinderis, un miracle s’était produit.

Des scènes similaires de sauvetages déchirants, ainsi que des recherches désespérées d’êtres chers disparus, se sont propagées depuis la Turquie et la Syrie et sur les réseaux sociaux cette semaine. Les messages – y compris des photos, des vidéos et du texte – ont offert au monde une fenêtre sur la chasse aux survivants de l’une des pires catastrophes liées au tremblement de terre dans la région depuis près d’un siècle.