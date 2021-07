Les médias sociaux doivent agir pour lutter contre la désinformation sur le vaccin Covid

Les sociétés de médias sociaux ne remplissent pas leur responsabilité de réguler la propagation de la désinformation sur le vaccin Covid-19 sur leurs plateformes, a déclaré lundi le Dr Scott Gottlieb sur CNBC.

Les géants des réseaux tels que Facebook et Twitter permettent aux comptes d’accumuler de nombreux abonnés et d’être vérifiés, offrant à ces utilisateurs une franchise, a-t-il déclaré lors d’une apparition sur « Squawk Box ».

« S’ils donnent à quelqu’un une très grande plate-forme pour diffuser des informations, ils ont l’obligation de regarder les informations qui sont diffusées », a déclaré Gottlieb, ancien chef de la Food and Drug Administration des États-Unis sous l’ancien président Donald Trump. « Je pense qu’ils ont une responsabilité positive ici, et dans certains cas, ils ne le font pas. »

Un porte-parole de Facebook a refusé de commenter les propos de Gottlieb. Twitter n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Les commentaires font écho à ceux du président Joe Biden, qui a déclaré vendredi que les plateformes sociales comme Facebook tuaient des gens en permettant à la désinformation sur le vaccin Covid de se propager sur leurs plateformes. Cependant, Biden est revenu sur une partie de cette déclaration lundi, affirmant qu’il avait plutôt l’intention d’accuser une douzaine d’utilisateurs, mais pas la plate-forme de médias sociaux elle-même, de diffuser une désinformation mortelle sur les vaccins Covid.

Cela faisait suite aux commentaires de l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, qui plus tôt ce jour-là a dit l’administration signalait des publications problématiques sur Facebook qui colportaient des informations trompeuses ou fausses sur les vaccinations. Psaki avait également suggéré des mesures que Facebook et d’autres services de médias sociaux peuvent prendre pour lutter contre les faux récits, comme partager publiquement l’impact de la désinformation sur leurs services, promouvoir des informations de qualité et prendre des mesures plus rapides contre les publications préjudiciables.

Facebook a contesté les propos venant de la Maison Blanche. Un porte-parole de la société a déclaré samedi que la plateforme avait, en fait, affiché des informations faisant autorité sur Covid et les vaccins, et avait également encouragé les gens à utiliser son outil de recherche de vaccins.

Gottlieb, qui siège au conseil d’administration du fabricant de vaccins Covid-19 Pfizer, a déclaré que Twitter, et pas seulement Facebook, est responsable de la désinformation sur les vaccins. Les groupes de discussion de l’administration qui travaillent actuellement à résoudre le problème ciblent Facebook, car de nombreuses personnes indiquent spécifiquement les informations qu’elles ont consultées sur le site.

« Je pense que la ligne est [crossed] lorsque vous publiez des informations sciemment fausses », a déclaré Gottlieb, un contributeur de CNBC. « Lorsque vous publiez de fausses données scientifiques, de fausses informations d’une manière très trompeuse, c’est clairement une ligne, et ça continue, donc je pense que c’est facile à contrôler. »

Les décès dus à Covid augmentent à nouveau aux États-Unis alors que la variante delta hautement transmissible se propage dans des communautés en grande partie non vaccinées, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Plus de 161 millions d’Américains sont entièrement vaccinés, bien que le taux de vaccins administrés quotidiennement ait considérablement ralenti ces derniers mois, selon un tracker CDC.

Gottlieb a de nouveau exhorté le CDC à suivre toutes les infections révolutionnaires survenant chez les personnes vaccinées, et pas seulement celles parmi les personnes infectées qui sont hospitalisées.

« Je ne pense pas que ce soit un nombre écrasant, mais nous ne le suivons pas ici aux États-Unis et c’est l’essentiel. Nous devrions le suivre », a déclaré Gottlieb. « Nous devrions également avoir une meilleure idée de s’il s’agit ou non d’une souche plus transmissible, même parmi les vaccinés. »

Il a déclaré vendredi à CNBC qu’il pensait que les États-Unis « sous-estiment largement » le nombre d’infections à Covid delta, en particulier parmi les personnes vaccinées présentant des symptômes bénins ou un cas révolutionnaire, ce qui rend difficile de comprendre si la souche provoque une hospitalisation plus élevée que prévu et taux de mortalité.

Les personnes qui ont déjà été infectées par le virus et qui présentent un faible risque d’infection devraient toujours se faire vacciner pour développer une « immunité très robuste et durable », a déclaré Gottlieb.

Un rappel d’un vaccin Covid ne serait qu’une dose supplémentaire d’un vaccin actuel, a déclaré Gottlieb, ajoutant que « le vaccin existant est très protecteur contre la variante delta sur la base des informations dont nous disposons ».

Divulgation: Scott Gottlieb est un contributeur de CNBC et est membre des conseils d’administration de Pfizer, de la start-up de tests génétiques Tempus, de la société de technologie de la santé Aetion et de la société de biotechnologie Illumina. Il est également coprésident du « Healthy Sail Panel » de Norwegian Cruise Line Holdings et Royal Caribbean.