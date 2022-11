Les médias sociaux chinois nettoyés des rapports d’arrestations liées à la pandémie

La police du nord-est de la Chine a déclaré que sept personnes avaient été arrêtées à la suite d’un affrontement entre des résidents et les autorités appliquant les restrictions de quarantaine liées au COVID-19.

Alors que les chiffres restent relativement faibles, la Chine a poursuivi sans relâche sa politique stricte « zéro-COVID » de quarantaines, de confinements et de tests obligatoires quotidiens ou quasi quotidiens.

Un communiqué de presse du département de police de la ville de Linyi, dans le Shandong, a déclaré que la sécurité publique prendrait des mesures énergiques contre ceux qui “violent illégalement les droits légaux de protection personnelle des citoyens”.

Les mesures anti-pandémiques ont provoqué des réactions négatives dans tout le pays, formant un défi rarement vu à l’autorité du Parti communiste. Il n’était pas immédiatement clair qui avait été arrêté après l’affrontement. La nouvelle des arrestations est apparue sur les réseaux sociaux mardi matin, mais a été effacée par les censeurs du pays avant midi.

Le conflit signalé survient alors que la Chine a signalé 7 691 nouveaux cas dans tout le pays pour le 7 novembre, contre 5 643 la veille. Parmi ces cas, a indiqué la Commission nationale de la santé, 890 étaient symptomatiques, une augmentation par rapport à 569 la veille.

Quelque 2 230 cas ont été signalés mardi dans le centre manufacturier et technologique du sud de Guangzhou.

Le dirigeant chinois Xi Jinping a fait du “zéro-COVID” une caractéristique de son administration, qui a pris un coup de pouce le mois dernier après avoir obtenu un troisième mandat de cinq ans au pouvoir et promu des loyalistes à des postes de haut niveau.

Il s’agit notamment de l’ancien chef du parti de Shanghai, où un verrouillage draconien au cours de l’été a entraîné des pénuries alimentaires, des affrontements avec les autorités et de graves perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales qui sont devenues dépendantes de la fabrication et de l’expédition chinoises.

Les travailleurs fuient les chantiers pour éviter la quarantaine

Alors que le reste du monde s’est pour la plupart ouvert, la Chine n’a pris que des mesures mineures très prudentes, ses frontières étant toujours largement fermées et les autorités soumises à de fortes pressions pour faire appliquer les restrictions.

La semaine dernière, l’accès à la zone industrielle où se trouve une usine qui fabrique des iPhones d’Apple a été suspendu pendant une semaine suite à une recrudescence des infections à Zhengzhou et au départ d’ouvriers de l’usine. Beaucoup ont escaladé les clôtures et marché le long des autoroutes pour éviter d’être placés dans des centres de quarantaine où les normes alimentaires, sanitaires et de confidentialité ont été fortement critiquées.

Apple a déclaré dimanche que son usine Foxconn dans la ville centrale de Zhengzhou “fonctionnait à une capacité considérablement réduite”.

“Nous nous attendons maintenant à une baisse des livraisons d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max par rapport à ce que nous avions prévu auparavant”, a déclaré la société. “Les clients connaîtront des temps d’attente plus longs pour recevoir leurs nouveaux produits.”

La Chine a signalé que ses échanges commerciaux avaient diminué en octobre, la demande mondiale s’affaiblissant et les contrôles antivirus pesant sur les dépenses de consommation intérieures. Les exportations ont diminué de 0,3% par rapport à l’année précédente, contre 5,7% en septembre, a rapporté lundi l’agence des douanes. Les importations ont chuté de 0,7 %, comparativement à l’expansion de 0,3 % du mois précédent.

Les spéculations sur un éventuel assouplissement du “zéro-COVID” ont ébranlé les marchés, mais le gouvernement a gardé ses plans, y compris la possibilité d’importer des vaccins étrangers, un secret bien gardé.