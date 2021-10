Les médias se trompent. Les démocrates sont proches d’un accord sur les infrastructures.

Les médias ont établi leur faux récit selon lequel le programme de Biden échouera, et ils ignorent le fait que les démocrates se rapprochent d’un accord.

Le conférencier Pelosi cite les progrès des pourparlers sur les infrastructures

Ce fut une journée de progrès dans la réalisation de la vision du président de reconstruire en mieux. Grâce à tant de députés et de personnel, le travail est en cours. Les discussions se poursuivent avec la Chambre, le Sénat et la Maison Blanche pour parvenir à un accord-cadre bicaméral pour reconstruire en mieux par le biais d’un projet de loi de réconciliation.





Un grand merci aux membres de notre caucus pour votre participation et votre patience au cours des derniers jours. Le projet de loi sur l’infrastructure bipartite a déjà été adopté et son débat est terminé. Tout cet élan nous rapproche de l’élaboration du projet de loi sur la réconciliation d’une manière qui passera à la Chambre et au Sénat.

La Chambre et le Sénat se rapprochent d’un accord sur un montant de dépenses

Jake Sherman a tweeté :

>@PunchbowlNews MP sorti Élargir notre @BrianDeeseNEC/@AmbRice46 réunion w dem scoop de leadership. Les pourparlers supposent maintenant un numéro de première ligne – un pas en avant Aucune garantie sur les votes ce soir. Scepticisme interne quant à savoir si les pourparlers peuvent se terminer à temps https://t.co/BCUdPX8qbO – Jake Sherman (@JakeSherman) 30 septembre 2021

La presse interprète mal Joe Manchin

Jonathan Chait a souligné ce que le sénateur Joe Manchin (D-WV) n’a pas dit aux journalistes :

Une autre remarque. Les gens interprètent mal le document et les commentaires de Manchin. Il n’a pas dit qu’il ne dépasserait pas 1 500 milliards de dollars. Il a dit qu’il accepterait 1,5 T. Les journalistes lui ont demandé à son gaggle si 1,5 T était le plafond, et il a ostensiblement ignoré la question. – Jonathan Chait (@jonathanchait) 1er octobre 2021

Les progressistes Manchin et House négocieront. Les deux veulent parvenir à un accord. Manchin n’a jamais dit qu’il n’appuyait pas le projet de loi, mais ce qui le préoccupe, c’est le coût. Le sénateur Manchin a également déclaré qu’il soutiendrait toute facture entièrement payée et qu’il souhaitait abroger la réduction d’impôt Trump.

Le coût de la réduction d’impôt de Trump était de 2,3 billions de dollars. Le juste milieu entre 1 500 milliards de dollars et 3 500 milliards de dollars est de 2 500 milliards de dollars. Il est possible que le numéro final atterrisse quelque part dans cette plage.

Les démocrates se rapprochent du succès, mais les médias d’entreprise s’en moquent.

Le peuple américain l’a vu avec le retrait d’Afghanistan. Les médias d’entreprise à DC construisent leur propre récit et façonnent leur couverture pour l’adapter. La couverture médiatique de l’Afghanistan n’a changé qu’après que les sondages ont montré que les médias avaient tort et que le peuple américain n’était pas d’accord avec eux.

Cela fait des années que l’Amérique n’a pas vu de véritables négociations politiques sur de grandes lois, mais c’est ce que font les démocrates. Nos médias d’entreprise à but lucratif ont besoin de drames et de conflits pour générer des revenus et des cotes d’écoute. Toute leur couverture passe par un filtre de drame et de conflit. Ils ne savent pas comment couvrir les progrès incrémentiels et donner et recevoir.

Les démocrates vont faire construire les infrastructures, mais la couverture médiatique a induit le peuple américain en erreur sur la façon dont ils y arrivent.