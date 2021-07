LE média russe qui a révélé l’existence de l’enfant amoureux présumé de Poutine a été interdit pour des « raisons de sécurité nationale ».

Le média ; Proekt – ou Project – dirigé par l’éditeur Roman Badanin, a été qualifié d' »organisation indésirable » et interdit.

L’étudiante Elizaveta Krivonogikh, également connue sous le nom de Luiza Rozova, serait l’enfant secrète de Vladimir Poutine Crédit : Instagram

Un logiciel de reconnaissance faciale aurait montré une similitude de 70,44% entre Poutine, 68 ans, et l’adolescent Crédit : Getty

Badanin et plusieurs collègues ont dénoncé « l’enfant amoureux secret » de Poutine après une prétendue liaison avec son amant devenu millionnaire de nettoyeur.

Cette répression intervient après que le média russe Proekt a nommé Svetlana Krivonogikh comme la mère de la fille illégitime de Poutine, Luiza Rozova, 18 ans, également connue sous le nom d’Elizaveta Krivonogikh.

Les journalistes sont désormais qualifiés d' »agents étrangers » – mais le rédacteur en chef s’est engagé à continuer à travailler pour exposer les vérités que Poutine a essayé de garder cachées.

Les autorités ont affirmé que le point de vente est basé aux États-Unis et « constitue une menace pour les fondements du système constitutionnel et la sécurité de la Fédération de Russie ».

Badanin a insisté sur le fait que ses médias « ne vont nulle part » et a promis avec défi un nouvel exposé « fort » dès la semaine prochaine.

L’action des autorités était la preuve que son journalisme était un succès, a-t-il affirmé.

« Une meilleure reconnaissance est difficile à imaginer. »

En novembre, Badanin a rendu compte de la nettoyeuse devenue multimillionnaire Svetlana Krivonogikh, 46 ans, qui, selon Proekt, était l’ancienne amante extraconjugale de Poutine.

Ce récit a révélé l’existence de sa fille, l’étudiante Elizaveta Krivonogikh, également connue sous le nom de Luiza Rozova, aujourd’hui âgée de 18 ans, qui ressemble de manière frappante à Poutine.

Ni la mère ni la fille n’ont commenté directement les affirmations, mais Luiza a déclaré à GQ russe qu’elle ressemblait « probablement » à un jeune Poutine.

Un logiciel de reconnaissance faciale aurait montré une similitude de 70,44% entre Poutine, 68 ans, et l’adolescent.

Krivonogikh détiendra une participation dans une banque liée au Kremlin et détiendra un portefeuille immobilier, un empire commercial d’une valeur d’environ 76 millions de livres sterling.

Proekt a ciblé d’autres principaux associés de Poutine, par exemple une affirmation selon laquelle la famille du ministre de l’Intérieur, Vladimir Kolokoltsev, était devenue riche depuis sa nomination il y a neuf ans, et des allégations de liens avec le crime organisé.

D’autres rapports se sont concentrés sur le chef de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, et le « chef » de Poutine, Yevgeny Prigozhin, qui a été lié à des usines de trolls pro-Kremlin et à une armée de mercenaires en Afrique.

Les autorités russes sont perçues comme mettant en place une répression médiatique avant les élections législatives cruciales de septembre.

Alors que le ministère de la Justice a qualifié 41 organisations non gouvernementales étrangères d’« indésirables », il s’agit du premier média.

Les membres d’« organisations indésirables » peuvent être condamnés à une amende ou à une peine de prison pouvant aller jusqu’à six ans pour avoir ignoré l’interdiction.

Le mois dernier, des policiers ont perquisitionné les domiciles de Roman Badanin, le rédacteur en chef de Proekt, et de Maria Zholobova, une autre journaliste, mardi et ont enlevé des ordinateurs, des téléphones et des clés USB de leurs appartements, rapporte le Times.

Mikhail Rubin, rédacteur en chef adjoint de Proekt, a également été arrêté alors qu’il arrivait au domicile de Zholobova.

Selon The Times, Badinin, 51 ans, a crié « La Russie sera libre ! alors qu’il était détenu pour interrogatoire par la police.

Les avocats de Badanin ont déclaré qu’il avait été interrogé dans le cadre d’une affaire de diffamation impliquant Ilya Traber, un chef du crime présumé ayant des liens avec Poutine, lors d’un documentaire publié en ligne en 2017.

Les flics ont confirmé que les raids étaient liés à des allégations de diffamation – mais n’ont donné aucun autre détail.

Le Kremlin a nié que les descentes de police étaient une vengeance pour le journalisme d’investigation de Proekt.

« Il existe des motifs légitimes pour de telles actions », a déclaré Dmitri Peskov, porte-parole de Poutine.

Une série d’autres médias ont été étiquetés « agents étrangers », réduisant ou empêchant gravement leur capacité à travailler en Russie.

Les ennemis politiques de Poutine – tels que le militant anti-corruption Alexei Navalny qui a été emprisonné – ont été empêchés de faire campagne ou de se présenter aux élections.

Au total, huit journalistes ont été désignés agents étrangers lors de la dernière répression.