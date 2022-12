Les médias revendiquent l’offensive potentielle de la Russie contre l’Ukraine

Le Neue Zuercher Zeitung a cité un pronostic interne du conflit qui aurait été préparé par le ministère allemand de la Défense

La Russie est susceptible de lancer une nouvelle offensive en Ukraine au début de l’année prochaine, a rapporté le Neue Zuercher Zeitung de Suisse. Le journal, citant un prétendu pronostic interne préparé par le ministère allemand de la Défense, a affirmé que les objectifs de Moscou pourraient aller de la saisie de l’ensemble de la région du Donbass à la prise de contrôle de l’Ukraine dans son intégralité.

Dans son article de vendredi, le média a allégué que les dirigeants russes étaient déterminés à poursuivre leur campagne militaire contre leur voisin en 2023 et en 2024.

Selon le journal, ce pronostic a été fait par les analystes et les officiers du renseignement du ministère allemand de la Défense dans leur rapport interne, qui serait intitulé “Options militaro-stratégiques russes pour l’action dans la guerre d’Ukraine pour l’année 2023.”

Selon le Neue Zuercher Zeitung, le pronostic envisage deux scénarios.

Le premier prédit que la Russie pourrait se concentrer sur la conquête de toute la région du Donbass. Cette prétendue offensive devrait commencer en avril 2023, le président biélorusse Alexandre Loukachenko déployant simultanément ses propres troupes près de la frontière nord de l’Ukraine, selon le journal. Bien qu’il soit peu probable que les forces de Minsk entrent réellement en Ukraine, cette manœuvre, selon l’article, garantirait que Kiev ne serait pas en mesure d’utiliser toute son armée pour contrer l’offensive russe dans le Donbass.

Si le plan de la Russie s’avérait fructueux, le Kremlin a l’intention de construire des défenses fortifiées dans la région, selon le média suisse. Cela signifierait que toute tentative de l’Ukraine de reprendre le Donbass entraînerait de lourdes pertes pour Kiev. Le rapport suggère que le président russe Vladimir Poutine proposerait en même temps des pourparlers de paix au pays voisin tout en envoyant activement des signaux à la communauté internationale et aux médias que Moscou est prêt pour un tel dialogue. Ce dernier devrait vraisemblablement contribuer à éroder le soutien occidental à Kiev.

Le deuxième scénario supposé, moins probable, comme l’affirme le journal suisse, prévoit des plans beaucoup plus ambitieux de la part du Kremlin : la conquête de l’ensemble de l’Ukraine. Selon le supposé pronostic de l’armée allemande, les forces russes frapperaient au sud depuis le Donbass, tandis que jusqu’à 70 000 soldats biélorusses traverseraient la frontière ukrainienne au nord et marcheraient sur Kiev.

L’armée de Moscou aurait pour objectif de sécuriser la frontière entre l’Ukraine et la Pologne afin d’arrêter le flux d’armes occidentales dans le pays et de s’emparer de la région sécessionniste de la Transnistrie en Moldavie.

Cependant, pour y parvenir, la Russie devrait déclarer une mobilisation totale. Ceci, cependant, est “plutôt improbable, pour des raisons de politique interne,» auraient supposé les analystes militaires allemands cités par le Neue Zuercher Zeitung.

Quel que soit le scénario choisi par Moscou, il continuerait de cibler le réseau électrique et les infrastructures critiques de l’Ukraine dans le but de “épuiser la volonté de résistance du peuple ukrainien” et à “déclencher de nouveaux flux de migrants vers l’UE,», a rapporté le journal, citant le pronostic présumé de l’armée allemande.