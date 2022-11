Les médias poussent Biden à abandonner les accusations contre Assange

Poursuivre le fondateur de WikiLeaks crée un “précédent dangereux”, ont écrit le New York Times et quatre autres médias

Cinq grands médias, dont le New York Times, ont appelé l’administration Biden à abandonner les poursuites contre le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange. Obtention et publication “information sensible,” ils ont écrit, « fait partie intégrante du travail quotidien des journalistes.

Le New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel et El Pais ont tous publié des détails à partir de câbles diplomatiques obtenus par WikiLeaks en 2010. Ces documents ont révélé que les États-Unis espionnaient leurs alliés, sous-estimaient les victimes civiles en Irak et en Afghanistan et menaient une guerre secrète au Yémen.

Assange est détenu au Royaume-Uni depuis 2019 et est actuellement détenu dans une prison à sécurité maximale en attente d’extradition vers les États-Unis, où il fait face à des accusations d’espionnage liées à la publication de ces câbles, ainsi qu’à une mine de documents alléguant que les États-Unis crimes de guerre en Irak et en Afghanistan.

“Cet acte d’accusation crée un dangereux précédent et menace de saper le premier amendement américain et la liberté de la presse”, les points de vente ont écrit lundi. « L’obtention et la divulgation d’informations sensibles lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt public font partie intégrante du travail quotidien des journalistes. Si ce travail est criminalisé, notre discours public et nos démocraties s’en trouveront considérablement affaiblis.

“Douze ans après la publication de ‘Cablegate’, il est temps que le gouvernement américain mette fin aux poursuites contre Julian Assange pour publication de secrets”, la lettre concluait.

L’administration Obama a choisi de ne pas inculper Assange, arguant que cela exposerait tous les journaux à des accusations similaires. Cependant, le directeur de la CIA de l’ancien président Donald Trump, Mike Pompeo, a déclaré WikiLeaks un “service de renseignement hostile non étatique” en 2017, et Assange a été inculpé par le ministère de la Justice de Trump un an plus tard.

Assange est tombé en disgrâce auprès du Parti démocrate à la fin de 2016, après que WikiLeaks a publié des e-mails révélant la mauvaise gestion des communications classifiées par la candidate de l’époque, Hillary Clinton, alors qu’elle était secrétaire d’État, et l’a impliquée dans un complot à l’échelle du parti pour écarter le candidat populaire Bernie Sanders. . Clinton continuerait à accuser Assange de travailler pour la Russie, sans aucune preuve.

Le président Joe Biden n’a donné aucune indication sur son intention d’abandonner les poursuites contre Assange. Après qu’un juge britannique s’est prononcé contre le renvoi du fondateur de WikiLeaks aux États-Unis l’année dernière, le porte-parole du ministère de la Justice, Marc Raimondi, a déclaré que “nous continuons à demander son extradition.” Le ministre britannique de l’Intérieur, Priti Patel, a ensuite approuvé l’extradition en juin, après que les autorités américaines ont promis qu’Assange serait traité avec humanité sur le sol américain. Assange fait actuellement appel de la décision.