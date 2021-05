« Les médias ont fait de nous ce que nous sommes »: Rafael Nadal dénonce le refus de Naomi Osaka de répondre aux questions de la presse lors de Roland-Garros

Osaka a révélé cette semaine qu’elle se retirait de ses fonctions de presse pendant toute la durée de Roland-Garros, déclarant aux membres des médias de Roland Garros qu’elle craignait pour sa santé mentale lorsqu’elle assistait aux appels des médias, le numéro deux mondial déclarant une tendance à « donner un coup de pied aux gens quand ils sont à terre« .

Nadal, qui est l’un des joueurs les plus en vue de l’histoire du sport, a déclaré qu’il sympathisait avec la position d’Osaka, mais que l’engagement avec la presse est un rouage crucial pour maintenir la popularité du sport.

« Je la comprends mais pour moi, sans la presse, sans les gens qui écrivent les nouvelles et les réalisations que nous avons dans le monde, nous ne serons probablement pas les athlètes que nous sommes aujourd’hui« , a déclaré Nadal, vainqueur de 20 tournois majeurs tout au long de sa carrière.

« Nous n’aurons pas la reconnaissance que nous avons dans le monde, et nous ne serons pas aussi populaires. »

La réticence d’Osaka à assister aux conférences de presse pourrait également lui coûter un joli centime, avec de nombreuses spéculations selon lesquelles elle pourrait être condamnée à une amende d’environ 20 000 $ chaque fois qu’elle saute des fonctions de presse pendant l’événement, qui commence dimanche.

Ashleigh Barty, rivale d’Osaka et vainqueur de l’Open de France 2019, a également critiqué sa position et a déclaré qu’Osaka savait ce qu’on attendait d’elle lorsqu’elle s’est lancée dans une carrière dans le tennis professionnel.

« Nous savons à quoi nous nous engageons en tant que joueurs de tennis professionnels« , a déclaré l’Australien. « Je ne peux pas vraiment commenter ce que ressent Naomi ou ses décisions qu’elle prend.

« Parfois, les conférences de presse sont difficiles bien sûr, mais ce n’est pas non plus quelque chose qui me dérange.

« Je n’ai jamais eu de problèmes pour répondre aux questions. Ce n’est pas quelque chose qui m’a jamais trop dérouté. Et ça ne m’empêche certainement pas de dormir la nuit ce que je dis et entends ou ce que vous me demandez.«

Le chef de la Fédération française de tennis, Gilles Moretton, a choisi des mots plus durs lorsqu’il a abordé la réticence de la presse d’Osaka.

« C’est une erreur phénoménale et cela montre à quel point il est nécessaire d’avoir une gouvernance forte, » il a dit.

« Ce qui se passe n’est pas, à mon avis, acceptable. C’est le tennis que nous voulons promouvoir. »