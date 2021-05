« Les médias ont fait de nous ce que nous sommes », déclare Rafael Nadal dans le rôle de Naomi Osaka isolée suite au boycott

Rafael Nadal a déclaré vendredi que sans les médias « nous ne serons pas les athlètes que nous sommes aujourd’hui » comme Naomi Osaka est devenue de plus en plus isolée face à sa décision de boycotter tous les engagements de presse de Roland-Garros.

La star japonaise Osaka a fait sensation à Roland-Garros en annonçant qu’elle refuserait de mener toute activité médiatique lors du tournoi, affirmant qu’elle en craignait l’effet sur sa santé mentale.

Le quadruple vainqueur majeur pense que les enquêtes traditionnelles d’après-match s’apparentent à » donner des coups de pied aux gens quand ils sont à terre « .

Nadal, 13 fois champion de Roland-Garros, a déclaré que même s’il respectait la décision d’Osaka, la couverture médiatique a contribué au succès du sport.

« Je la comprends, mais pour moi sans la presse, sans les gens qui écrivent les nouvelles et les réalisations que nous avons dans le monde, nous ne serons probablement pas les athlètes que nous sommes aujourd’hui », a déclaré Nadal, 20 fois majeur. gagnant.

« Nous n’aurons pas la reconnaissance que nous avons dans le monde, et nous ne serons pas aussi populaires. »

Osaka, le numéro deux mondial, risque des amendes pouvant aller jusqu’à 20 000 $ pour avoir manqué les conférences de presse à Roland-Garros qui débute dimanche.

Le plus proche rival du joueur de 23 ans et vainqueur de Roland-Garros 2019, Ashleigh Barty, a déclaré que le travail avec les médias faisait partie intégrante du travail.

« Nous savons à quoi nous nous engageons en tant que joueurs de tennis professionnels », a déclaré l’Australien de 25 ans.

«Je ne peux pas vraiment commenter ce que ressent Naomi ou ses décisions qu’elle prend. Les conférences de presse sont parfois difficiles bien sûr mais ce n’est pas non plus quelque chose qui me dérange.

« Je n’ai jamais eu de problèmes pour répondre aux questions. Ce n’est pas quelque chose qui m’a jamais trop dérouté.

« Et cela ne m’empêche certainement pas de dormir la nuit ce que je dis et entends ou ce que vous me demandez. »

Le président de la Fédération française de tennis (FFT), Gilles Moretton, a fustigé Osaka.

« C’est une erreur phénoménale et cela montre à quel point il est nécessaire d’avoir une gouvernance forte », a-t-il déclaré jeudi.

« Ce qui se passe n’est pas, à mon avis, acceptable. C’est le tennis que nous voulons promouvoir. »

La championne en titre Iga Swiatek, proche d’Osaka, s’est déclarée heureuse de s’adresser à la presse.

« C’est important parce que tout le monde n’est pas un athlète professionnel et tout le monde ne sait pas à quoi nous avons affaire sur le court. C’est bien d’en parler », a déclaré le Polonais qui fête ses 20 ans lundi.

Cependant, elle pense également qu’il est crucial d’avoir un système de soutien pour « vous séparer de la haine ou de quelque chose ».

Le numéro deux mondial Daniil Medvedev pourrait se faire pardonner d’avoir une relation houleuse avec les médias grâce à un record de Roland-Garros pour quatre matches joués, quatre matches perdus.

« J’essaie toujours de venir en conférence de presse de mauvaise humeur ou de bonne humeur », a déclaré vendredi le Russe de 25 ans.

« Et j’ai l’impression que même parfois de mauvaise humeur, je peux être de meilleure humeur après vous avoir parlé. »

