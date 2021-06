Les médias ont enfin compris que l’OMS est responsable de leur rejet de la théorie de la « fuite de laboratoire » l’année dernière – The Right Scoop

Les médias ont enfin compris qui est responsable de leur oubli de la théorie de la « fuite de laboratoire » l’année dernière et de la traiter comme une théorie du complot :

Ils peuvent penser qu’il est intelligent de blâmer Trump, mais cela les rend vraiment stupides. Je veux dire suprêmement stupide et terriblement partial.

La plupart de ces preuves étaient là il y a un an et ils ne voulaient même pas leur donner l’heure de la journée. Au lieu de cela, parce que Trump l’a dit, ils ont tourné le nez de gauche et sont allés avec les mensonges de Fauci.

De plus, et plus important encore, cela correspondait à leur récit électoral anti-Trump. Ils étaient si durs à le détruire qu’ils ne se souciaient même pas de la vérité. Et maintenant qu’ils ont l’œuf sur le visage, ils veulent à nouveau blâmer Trump parce que c’est tout ce qu’ils savent faire.

Des ordures. Médias.