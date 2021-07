Les médias occidentaux utilisent des images d’un rassemblement pro-gouvernemental et d’une manifestation à Miami pour illustrer les troubles cubains alors que La Havane met en garde contre un « coup d’État en douceur »

Capturée par la photographe d’Associated Press Eliana Aponte lors d’une manifestation de soutien au gouvernement dans la capitale cubaine dimanche, la photo a fait le tour de la presse d’entreprise occidentale alors que l’agitation s’empare de la nation des Caraïbes. Cependant, plusieurs points de vente ont incorrectement décrit l’image comme un « manifestation antigouvernementale » y compris le Guardian, Fox News, le Financial Times, le New York Times, le Washington Times et Voice of America. Ce dernier point de vente, la VOA financée par le gouvernement américain, a commis l’erreur à deux reprises.

Le journaliste de GrayZone Ben Norton et Alan MacLeod de MintPress News ont été parmi les premiers à remarquer l’erreur, partageant des captures d’écran de plusieurs exemples. MacLeod a suggéré que les points de vente pourraient avoir simplement « copié et collé » la légende de la photo originale de l’AP, reproduisant l’erreur dans plusieurs agences.

La désinformation sur Cuba est si flagrante : le journal britannique néolibéral pro-guerre The Guardian a utilisé une photo de Cubains se ralliant avec le drapeau du 26 juillet (le nom du mouvement révolutionnaire fondé par Fidel Castro) et a faussement prétendu qu’ils étaient « anti-gouvernementaux manifestants »Fake news! pic.twitter.com/3FCXcUPOxK – Ben Norton (@BenjaminNorton) 12 juillet 2021

Une tonne de médias d’entreprise, dont le Financial Times, Fox News, le New York Times et The Guardian ont utilisé une photo d’un rassemblement PRO-gouvernement à Cuba 🇨🇺 pour illustrer leurs articles sur les manifestations anti-gouvernementales, prétendant faussement les foules immenses être du côté des États-Unis. pic.twitter.com/eKo9QJzzeP – Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) 13 juillet 2021

Les deux journalistes ont souligné les drapeaux rouge et noir hissés par les manifestants sur la photo, qui disait « 26 juillet », une référence au mouvement du 26 juillet de Fidel Castro. L’organisation a joué un rôle majeur dans la Révolution cubaine et s’est ensuite transformée en un parti politique, le drapeau bicolore devenant un symbole commun de soutien au gouvernement communiste de Cuba.

Sur les six organes de presse cités ci-dessus, seul le Guardian avait publié une correction au moment de la rédaction, déclarant qu’il avait modifié son article parce que le « la légende originale de l’agence sur l’image… les a décrits à tort comme des manifestants antigouvernementaux. Ils étaient en fait des partisans du gouvernement.

le @Gardien (du blairisme) a discrètement corrigé ses fausses nouvelles, admettant que la photo qu’il a publiée de personnes se ralliant à Cuba était en fait PRO-gouvernement, pas anti-gouvernemental comme il l’avait faussement prétendu auparavant.https://t.co/1sWyHSmmJcpic.twitter.com/16KLhoehCc – Ben Norton (@BenjaminNorton) 13 juillet 2021

L’image AP n’est pas la seule photo à être déformée dans la couverture médiatique occidentale. Sur sa page Instagram, CNN a également fortement laissé entendre qu’une autre photo montrait des manifestants cubains, avec sa légende indiquant, en partie, « Des milliers de Cubains ont protesté contre le manque de nourriture et de médicaments. » L’image en question a été prise par un photographe de l’AFP, et une recherche dans la galerie de photos de l’agence montre que le rassemblement a en fait eu lieu à Miami, en Floride. CNN semble avoir omis la première partie de la légende de l’AFP, qui indiquait clairement que la manifestation était basée aux États-Unis.

Donc @CNN utilise une photo d’une manifestation à Miami et prétend que c’est Cuba. Tout à fait normal. #ConsentementFabriqué#SOSCubapic.twitter.com/y9Sge9pwAX – Tchad Loder (@chadloder) 13 juillet 2021

Les confusions de photos dans les médias d’entreprise ont été aggravées par une vague de messages faux et trompeurs par des observateurs en ligne, de nombreux utilisateurs partageant des photos de rassemblements dans Egypte, Espagne et Argentine tout en affirmant qu’ils décrivent les troubles à Cuba – certains accumulant des milliers d’actions.

Les manifestations anti-étatiques ont démarré pour de bon dimanche, voyant de grandes foules de manifestants descendre dans les rues de La Havane et ailleurs pour exiger une action urgente contre les pénuries de nourriture, de médicaments et d’électricité. Le gouvernement, cependant, affirme que les rassemblements sont alimentés par des puissances étrangères hostiles, à savoir Washington, et n’impliquent qu’un petit nombre de « contre-révolutionnaires ». Le président Miguel Diaz-Canal a déclaré que les sanctions américaines étaient à blâmer, arguant que Washington « politique d’étouffement économique » destiné à « provoquer des troubles sociaux » à Cuba.

Diaz-Canal a également allégué qu’un « campagne contre la révolution cubaine » avait lancé sur les plateformes de médias sociaux, affirmant qu’ils étaient « en puisant dans les problèmes et les pénuries que nous vivons ». Selon la société de surveillance Internet NetBlocks, le fournisseur Web d’État cubain ETECSA a décidé de restreindre l’accès à certains sites et applications depuis que les troubles ont éclaté dimanche.

Le chef du département idéologique du Parti communiste cubain, Rogelio Polanco Fuentes, a également affirmé que le pays connaît une tentative de « révolution des couleurs » ou un « coup d’État en douceur » faire une comparaison avec l’échec d’un soulèvement soutenu par les États-Unis au Venezuela en 2019.

Washington, pour sa part, a offert un soutien rhétorique aux manifestants, le porte-parole du département d’État, Ned Price, déclarant aux journalistes mardi que le gouvernement cherchait des moyens de « soutenir le peuple cubain », bien qu’il n’ait pas développé.

La Havane a jusqu’à présent fourni peu de détails sur le nombre d’arrestations ou de blessures subies lors des manifestations, bien que le ministère de l’Intérieur cubain ait confirmé que le premier décès s’était produit lors d’une action antigouvernementale lundi. Les groupes d’opposition, quant à eux, ont allégué une série d’arrestations visant des manifestants, des journalistes et d’autres militants.

