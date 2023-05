Les médias américains et européens soutiennent l’opposition pour des raisons géopolitiques, a déclaré Mehmet Celik, rédacteur en chef du Daily Sabah, à RT.

Les médias occidentaux soutiennent le candidat de l’opposition turque Kemal Kilicdaroglu parce que les politiciens occidentaux cherchent à paralyser l’indépendance du pays et à en faire un « partenaire soumis de l’Occident », Mehmet Celik, rédacteur en chef du Daily Sabah, a déclaré à RT dans une interview diffusée dimanche.

La préparation de l’élection présidentielle de dimanche en Turquie a été marquée par une multitude d’éditoriaux de journaux occidentaux et de couvertures de magazines appelant à la défaite du président Recep Tayyip Erdogan. Les couvertures des magazines The Economist, Der Spiegel et Le Point ont toutes dépeint le titulaire sous un jour négatif au cours de la semaine dernière, la couverture de The Economist comportant les slogans « Erdogan doit partir » et « sauver la démocratie ».

« La critique occidentale est quelque chose qui dure depuis une dizaine d’années », Celik a déclaré à RT. « La seule différence avec ces élections est qu’ils ont littéralement approuvé et soutenu très clairement l’opposition. »

Cette position anti-Erdogan »a beaucoup à voir avec le fait que la Türkiye est désormais autonome et prend ses propres décisions en fonction des intérêts de ses propres citoyens, plutôt que d’être un simple partenaire soumis de l’Occident », il a continué.















Sous Erdogan, la Turquie a « diversifié » sa politique étrangère, a expliqué Celik. Bien que la Turquie soit membre de l’OTAN, Ankara a rompu avec le reste du bloc en refusant de sanctionner Moscou pour son opération militaire en Ukraine et en renforçant ses liens énergétiques et commerciaux avec la Russie au cours de l’année écoulée, tout en se positionnant comme médiateur entre Moscou et Kiev.

Erdogan a également assisté à un sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai et, selon les médias, envisage d’adhérer au bloc économique dirigé par Pékin.

« Le système mondial est en train de changer » Le député turc et chef de la commission parlementaire des affaires étrangères, Akif Cagatay Kilic, a déclaré samedi à RT. « Il y a certains domaines où vous devez agir seul, où vous devez agir avec des alliés et où vous devez agir avec différents pays, des pays voisins. »

« Nous ne bougeons pas » il ajouta. « La première responsabilité que nous avons est envers notre peuple, envers notre pays. Nous essayons de protéger nos propres intérêts.















S’il est élu, Kilicdaroglu a promis de relancer immédiatement les négociations d’adhésion avec l’UE et de mettre en œuvre un certain nombre de réformes exigées par Bruxelles, notamment en limitant les pouvoirs de son propre bureau. Alors que Kilicdaroglu a déclaré qu’il maintiendrait des liens économiques avec la Russie, il a également promis des relations plus étroites avec ses alliés de l’OTAN, et Celik a déclaré à RT que certains de ses alliés politiques ont déclaré que « il y aura des sanctions appliquées » à Moscou.

Les sondages préélectoraux ont montré Erdogan et Kilicdaroglu à un chiffre l’un de l’autre, la plupart suggérant qu’un second tour – déclenché lorsqu’aucun candidat ne reçoit plus de 50% des voix – est très probable. Quelque 600 sièges parlementaires sont également à gagner dimanche, et la plupart des sondages montrent que le Parti de la justice et du développement d’Erdogan perd sa majorité.