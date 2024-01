Les médias occidentaux prédisent le limogeage imminent du commandant en chef Zaluzhnyi et évaluent les risques

Volodymyr Zelenskyy, le président ukrainien, n’a pas encore signé de décret sur le limogeage de Valerii Zaluzhnyi, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, mais ce scénario est toujours possible.

Source: sources de la Pravda ukrainienne ; Temps Financier; L'économiste; BBC News Ukraine

Détails: Haut rang sources Dans l’équipe de Zelensky, l’Ukrainska Pravda assure qu’au soir du 30 janvier, aucun décret sur le licenciement de Zaluzhnyi n’avait été préparé.

Citation de The Economist : “Évincer l’une des personnalités les plus populaires d’Ukraine serait profondément controversé et marquerait un moment charnière dans le conflit entre l’Ukraine et la Russie. Jusqu’à présent, M. Zelensky n’a pas annoncé que le général serait remplacé. Mais cela ne signifie pas que le général Le travail de Zaluzhnyi est sûr. Il se peut simplement que son remplaçant ne soit pas encore désigné.”

Détails: Selon L’économisteZaluzhnyi s’est vu proposer le 29 janvier le poste de secrétaire du Conseil national de sécurité, mais il a refusé.

Zelensky a proposé à Zaluzhnyi un nouveau rôle de conseiller en matière de défense, selon quatre Sources du FT familier avec les pourparlers. Deux d’entre eux ont déclaré que Zelensky avait clairement fait savoir à Zaloujnyi que, même s’il acceptait le poste, il serait démis de ses fonctions actuelles.

Quatre sources du FT ont déclaré que même si le bureau de Zelensky avait pris la décision de licencier Zaluzhnyi, il pourrait ne pas être licencié avant un certain temps après la parution d’informations sur ces projets dans les médias ukrainiens.

Selon ces quatre sources, on ne sait pas clairement qui remplacera Zaluzhnyi au poste de commandant en chef. Le FT désigne comme candidats possibles Oleksandr Syrskyi, commandant des forces terrestres des forces armées ukrainiennes, et Kyrylo Budanov, chef du renseignement de défense ukrainien (DIU), proches de Zelenskyy.

BBC Des sources dans les milieux militaires affirment que ni Syrsky ni Boudanov ne souhaitent occuper le siège de Zaluzhnyi et ont refusé cette nomination. En revanche, estime une source d’un service de renseignement ukrainien, il est impensable qu’un général refuse de se conformer à la décision du président de le nommer commandant en chef.

Des sources de la BBC dans le secteur de la défense ukrainien affirment que dans les circonstances actuelles, la démission du commandant en chef des forces armées cela semble n’être qu’une question de temps. Il semblerait que le nombre de désaccords entre Zelensky et Zaluzhnyi ait atteint un point critique. Il ne s’agit probablement pas uniquement de points de vue différents sur les opérations de combat, mais également de différences personnelles et d’un manque de confiance entre eux.

Selon la BBC, Volodymyr Zelenskyy, Valerii Zaluzhnyi et le ministre de la Défense Rustem Umierov ont tenu lundi une réunion au bureau du président – ​​sans Andrii Yermak, chef du cabinet du président. La réunion s’est déroulée dans le calme, le président ayant déclaré qu’il avait décidé de limoger le commandant en chef des forces armées et qu’un décret serait signé dans un avenir proche.

Selon la BBC, Zelensky a failli licencier Zaluzhnyi à plusieurs reprises ces derniers mois. On ne sait pas exactement ce qui a poussé le président à informer en personne le commandant en chef de sa démission imminente le 29 janvier.

La situation sur la ligne de front n’a pas beaucoup changé ces derniers temps. La grande nouvelle a été le crash d’un avion russe Il-76 près de Belgorod la semaine dernière, mais le public ukrainien ne connaît toujours pas les détails de l’incident.

L’une des sources de la BBC a déclaré que le président avait justifié la nécessité de la démission de Zaluzhnyi lors d’une conversation lundi en affirmant qu’il souhaitait redémarrer l’ensemble du système des autorités ukrainiennes de sécurité et de défense nationales. Cependant, aucun changement de personnel n’a été signalé dans les autres agences de sécurité, militaires et chargées de l’application des lois.

On ne sait pas non plus exactement ce qui a empêché le président de prendre un décret après avoir annoncé sa décision concernant le personnel à Zaluzhnyi. Selon des sources gouvernementales de la BBC, il existe deux possibilités principales : soit les partenaires occidentaux de Kiev sont intervenus, soit il y a un problème avec la nomination d’un nouveau commandant en chef.

The Economist note que Syrskyi, 58 ans, est impopulaire auprès de l’armée en raison de son approche dure de la guerre, et que Budanov, 38 ans, n’a jamais dirigé une force armée conventionnelle ou une organisation d’un million de personnes. Il y a donc des spéculations selon lesquelles le chef du DIU aurait a refusé d’occuper le poste de commandant en chef.

Le journal décrit cette situation comme une impasse. Zaluzhnyi aurait fait pression sur Zelensky pour qu’il mobilise la population à grande échelle, il y aurait eu des débats houleux entre le bureau du président et l’état-major sur la stratégie militaire, et la popularité croissante du commandant en chef pourrait être une raison pour laquelle mais “écarter un homme aussi populaire auprès de ses soldats et du public que le général comporte des risques politiques et militaires”.

Citation de The Economist : “On ne sait pas exactement comment cette histoire va se terminer. Mais si M. Zelensky maintient son commandant en chef, il aura l’air faible. S’il le licencie, la manière maladroite dont la situation a été gérée ne fera que nuire à la confiance dans les dirigeants.”

