Il est assez facile de voir qui a bénéficié de la destruction de l’infrastructure, et ce n’est pas le géant de l’énergie Gazprom

Plusieurs jours après l’annonce des explosions, les détails entourant le sabotage délibéré des deux pipelines Nord Stream restent opaques et incertains, bien que les médias occidentaux soient certains d’une chose : Moscou elle-même est à blâmer.

C’est vrai, les écrivains et les éditeurs croient, ou font semblant de croire, que la Russie a fait sauter des infrastructures qu’elle a dépensé des milliards de dollars pour construire. Le même pays qu’ils qualifient régulièrement, et à tort, d'”État mafieux”.

On se demande s’ils se sont arrêtés pour réfléchir à quel type de syndicat du crime détruirait l’une de ses principales sources de revenus ? Surtout après avoir dépensé plus de 23 milliards d’euros pour la construction de l’infrastructure, selon les propres déclarations de Gazprom.

Cela nécessiterait, bien sûr, une prise de conscience. Mais il y a peu de temps pour cela quand ils ont de la propagande à pousser.

Moscou, en l’occurrence, pense que la vérité est ailleurs. Comme l’a déclaré vendredi le président Vladimir Poutine, “ceux qui en profitent sont responsables, bien sûr”, faisant allusion à l’implication de ce qu’il appelait les « anglo-saxons ». Une tournure de phrase russe qui signifie essentiellement les États-Unis et leurs alliés anglophobes, menés par la Grande-Bretagne.

Qui a VRAIMENT fait exploser Nord Stream ?

Sur la question cruciale de savoir pourquoi Moscou détruirait délibérément un gazoduc dans lequel elle avait investi des milliards pour la construction sur plusieurs années, et qui était une source de revenus précieuse – selon certaines estimations, le gaz naturel encore stocké à lui seul valait jusqu’à 800 millions d’euros – Les journalistes occidentaux restent totalement démunis.

Plusieurs médias ont ainsi publié de longs articles spéculant sur les motivations du Kremlin à le faire. Mais il n’y a inévitablement pas eu une seule enquête comparable sur les raisons pour lesquelles la Russie ne le ferait pas, et il y en a clairement un grand nombre. Il n’y a pas non plus eu d’enquête sur les nombreux acteurs aux motivations bien plus évidentes, bien plus à gagner en le faisant, et la capacité de mettre en œuvre un tel plan.

Ceci en dépit de plusieurs sources pro-occidentales louant activement le sabotage. Par exemple, Radoslaw Sikorski, membre du Parlement européen et ancien ministre des Affaires étrangères polonais, s’est rendu sur Twitter immédiatement après et a publié une photo de la fuite de gaz destructrice pour l’environnement qui a résulté des dommages. Son message était clair : “Merci, États-Unis.” Mystérieusement, le message a depuis été supprimé. Peut-être que quelqu’un a un mot.

Capture d’écran

© Twitter / @Dpol_un



Bien sûr, les explosions se sont produites juste avant que la Pologne et la Norvège n’ouvrent un gazoduc alternatif traversant le Danemark qui achemine du gaz de la mer du Nord plutôt que de la Russie.

Le représentant permanent de Moscou auprès de l’ONU, Vassily Nebenzia, a affirmé lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU vendredi que la fuite du gazoduc Nord Stream était “bénéfique” aux États-Unis. Il a déclaré que les fournisseurs américains de gaz naturel liquéfié (GNL) “devrait célébrer” alors que l’Union européenne s’éloigne du gaz russe.

Nebenzia a ajouté que “Cela n’a aucun sens pour nous de détruire le projet de nos propres mains” et a souligné que la Russie devait faire partie de toute enquête sur la question, aux côtés de pays comme l’Allemagne, le Danemark et la Suède. “Si quelqu’un pense qu’il est possible de mener une enquête sans la participation de la Russie, nous avons des raisons de douter de l’objectivité de cette enquête”, a-t-il ajouté. a-t-il déclaré au Conseil de sécurité.

“Véhicules sans équipage de haute technologie”

Il n’y a également eu aucune reconnaissance qu’une attaque contre Nord Stream était depuis longtemps une préoccupation majeure pour les dirigeants de Gazprom et les responsables russes. Alors que les propositions de Moscou visant à équiper Nord Stream 2 de mesures de sécurité, telles que des systèmes d’alerte précoce, étaient présentées comme le Kremlin cherchant insidieusement à étendre son infrastructure militaire et de renseignement à travers l’Europe, les craintes concernant précisément ce qui s’est passé se sont avérées fondées.

En novembre 2015, à quelques kilomètres à l’est de l’île baltique d’Öland et à proximité de l’endroit où passe le pipeline, un véhicule armé télécommandé de déminage a été découvert lors d’un contrôle de routine annuel de la structure. Il a été retiré par les forces armées suédoises, mais il n’a jamais été révélé comment le véhicule rempli d’explosifs s’est retrouvé à côté de Nord Stream, ni quand, pourquoi, qui ou quoi le faisait fonctionner.

PHOTO DE FICHIER: Un employé de Nord Stream 2 se tient à la station de réception des porcs pour le gazoduc Nord Stream 2 de la mer Baltique dans l’installation de débarquement de gaz.

© Jens Büttner / alliance photo via Getty Images



Il est de notoriété publique, cependant, que les États-Unis – qui depuis des décennies activement opposé, à la fois secrètement et ouvertement, aux projets d’Europe occidentale destinés à recevoir de l’énergie russe – est un leader mondial de l’innovation en matière de drones sous-marins. À la mi-juin de cette année, l’exercice BALTOPS annuel de l’OTAN axé sur la mer s’est déroulé au large des côtes du Danemark.

La marine américaine a profité de l’événement “comme une opportunité de tester les technologies émergentes”, en particulier “les dernières avancées en matière de technologie de chasse aux mines de véhicules sous-marins sans pilote”, et “démontrer l’efficacité du véhicule dans des scénarios opérationnels.” Cet exercice a été mené par coïncidence très, très près de l’endroit où se trouvent les chaînes du Nord Stream et de l’endroit où les récentes explosions se sont produites.

Il a également été confirmé que l’armée ukrainienne a récemment reçu une formation approfondie de la Royal Navy britannique sur l’utilisation de “des véhicules sans équipage de haute technologie pour les aider à chasser les mines.” Les soldats ont appris à faire fonctionner les appareils, qui peuvent fonctionner à une profondeur allant jusqu’à 100 m – presque précisément la profondeur des pipelines Nord Stream – et peuvent détecter, localiser et identifier les mines à l’aide de capteurs, afin que la marine ukrainienne puisse les détruire à distance avec des armes systèmes attachés aux drones.

Ose appeler ça un complot

Malgré des motifs aussi évidents de scepticisme quant à la culpabilité de la Russie dans le sabotage, les spéculations en ligne selon lesquelles Washington, ou d’autres belligérants hostiles dans le conflit ukrainien, pourraient en fait être responsables ont été rejetées comme un “théorie du complot.”

Ce qui n’est manifestement pas une théorie du complot, c’est que la CIA a l’habitude de cibler des pipelines et ne donne aucune considération aux conséquences destructrices de telles actions. En effet, au début des années 1980, l’agence a élaboré un plan diabolique par lequel les agents soviétiques ont été autorisés à acquérir un logiciel de contrôle d’une société canadienne qui était intégré avec un virus cheval de Troie.

Cela a été utilisé pour faire fonctionner des pompes, des turbines et des vannes sur le gazoduc transsibérien. En juin 1982, la CIA a utilisé le cheval de Troie pour perturber un test de pression de routine en modifiant les vitesses de pompe et les réglages des vannes pour doubler la quantité habituelle de pression libérée, à un niveau bien supérieur à ce que les joints de tuyaux et les soudures pouvaient supporter.

PHOTO DE DOSSIER : Soudage et assemblage de tuyaux lors de la construction du gazoduc Urengoi-Uzhgorod.

© Spoutnik / Vladimir Rodionov



Cela a produit une explosion avec la puissance d’une arme nucléaire de trois kilotonnes, a considérablement perturbé l’approvisionnement en gaz vers et depuis l’Union soviétique, a endommagé les revenus de Moscou à l’étranger et a perturbé son économie nationale. Cela a également eu un impact psychologique important, car cela a laissé les responsables soviétiques inquiets et incertains quant aux autres équipements – qu’ils soient produits dans le pays ou achetés à l’étranger – qui pourraient également présenter des défauts catastrophiques.

Il devrait être considéré comme plutôt suspect alors qu’en juin, la CIA a apparemment publié “vague” mais “stratégique» avertit de nombreux pays européens, dont l’Allemagne, que les deux pipelines Nord Stream pourraient faire l’objet d’attaques à l’avenir. Personne ne sait pourquoi cette information n’a pas été rendue publique à l’époque, ni n’a incité Berlin à prendre des mesures de sécurité pour empêcher un tel événement.

Il n’a pas été confirmé si la CIA a identifié dans ses avertissements quel acteur étatique ou non étatique était le futur coupable potentiel ou probable, et l’agence – généralement si prompte à blâmer la Russie pour tout malversation au pays et à l’étranger – est restée étrangement silencieuse. depuis les explosions.

Les responsables américains ont également été inhabituellement réticents à attribuer le blâme à la Russie, ou à toute autre partie. Un porte-parole de la Maison Blanche a simplement déclaré le 27 septembre que : “Nos partenaires enquêtent sur cela, nous sommes donc prêts à soutenir leurs efforts une fois qu’ils auront terminé leur enquête.”

Et la dernière chose dont il faut se souvenir est un commentaire fait par le président Joe Biden début février, lorsqu’il a déclaré que si la Russie envahissait l’Ukraine, “il n’y aura plus de Nord Stream 2” comme “nous y mettrons fin.”

Lorsqu’on lui a demandé comment les États-Unis pourraient le faire puisque le projet était co-détenu par l’Allemagne, Biden a répondu : “Je vous promets que nous pourrons le faire.”