Les médias nient avoir eu connaissance de l’attaque du Hamas

La contre-offensive israélienne à Gaza a tué plus de 11 000 personnes, selon les chiffres palestiniens.

Jérusalem:

Le directeur exécutif du groupe israélien de défense des médias HonestReporting a déclaré vendredi qu’il acceptait comme « adéquats » les démentis de quatre médias selon lesquels ils n’avaient aucune connaissance préalable de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, ajoutant qu’il était « tellement soulagé ».

Reuters, Associated Press, CNN et le New York Times ont catégoriquement démenti après que HonestReporting a publié jeudi un article qui se demandait si les photojournalistes palestiniens avaient informé les quatre médias qui avaient utilisé leurs images.

Gil Hoffman, de HonestReporting, a déclaré à Reuters que son organisation n’avait pas prétendu savoir que les groupes de presse avaient eu connaissance de l’attaque du Hamas.

“J’ai été tellement soulagé lorsque les quatre médias ont déclaré qu’ils n’avaient aucune connaissance préalable”, a déclaré Hoffman dans une interview téléphonique à propos de l’article.

“Nous avons posé des questions, nous n’avons pas donné de réponses”, a-t-il déclaré. “Je reste convaincu que les questions étaient légitimes et que les réponses des médias eux-mêmes étaient adéquates.”

Il a ajouté qu’il n’y avait rien de “problématique” avec les deux photojournalistes auprès desquels Reuters a acquis des images.

Reuters a déclaré avoir acquis des photographies de deux photographes indépendants basés à Gaza qui se trouvaient à la frontière le matin du 7 octobre et avec lesquels elle n’avait aucune relation préalable.

HonestReporting a également pris ses distances avec les accusations du gouvernement israélien suscitées par son article.

“Il y a ceux qui ont pris notre histoire et ont prétendu connaître les réponses – le gouvernement israélien, les ministres, diverses personnalités de Twitter – que nous n’avons pas prétendu connaître”, a déclaré Hoffman.

En réaction à l’article de HonestReporting publié sur X, le ministère israélien des Affaires étrangères avait qualifié l’utilisation des différentes images par les quatre groupes de presse de “grave violation de l’éthique journalistique”.

‘CHOQUÉ’

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a écrit sur X : « Ces journalistes étaient complices de crimes contre l’humanité ; leurs actes étaient contraires à l’éthique professionnelle. »

Danny Danon, membre du parti Likoud de Netanyahu et ancien envoyé israélien auprès des Nations Unies, a écrit sur X après la publication de l’article de HonestReporting que les photojournalistes palestiniens devraient être éliminés.

“Nous les traquerons avec les terroristes”, a-t-il écrit.

Hoffman a déclaré qu’il avait été “choqué” de lire les commentaires de Danon. Il a également déclaré : “Il y a clairement des éléments dans la déclaration du bureau du Premier ministre qui ne sont pas fondés sur des faits. Nous n’avons rien dit de ferme.”

Danon et le gouvernement israélien n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en réponse aux remarques de Hoffman.

“Nous sommes profondément préoccupés par l’irresponsabilité de HonestReporting dans la publication d’accusations aussi préjudiciables. Son directeur exécutif a reconnu qu’il n’y avait aucune preuve pour étayer les insinuations incendiaires contenues dans le rapport”, a déclaré Reuters dans un communiqué.

“Les spéculations sans fondement contenues dans le message de HonestReporting, présentées comme ‘soulevant des questions éthiques’, ont fait courir de graves risques aux journalistes de la région, y compris ceux travaillant pour Reuters”, a ajouté l’agence de presse.

L’AP, CNN et le New York Times ont fait référence à leurs déclarations publiées précédemment, qui niaient notamment avoir eu connaissance de l’attaque du 7 octobre.

«PRÉJUGÉS IDÉOLOGIQUES»

Hoffman, qui était un journaliste chevronné du journal Jerusalem Post avant de rejoindre HonestReporting, a défendu la décision de son groupe de publier son article sans solliciter au préalable les commentaires des agences de presse citées.

Il a déclaré qu’après la publication de l’article, il avait demandé à son équipe pourquoi ils n’avaient pas sollicité de commentaires avant la publication.

“Ils ont dit ‘eh bien, nous ne prétendons pas être une agence de presse'”, a-t-il déclaré. “Avec la surveillance des médias, il est généralement plus efficace (de demander une réponse) après coup.”

HonestReporting se décrit sur son site Internet comme « une organisation caritative » ayant pour mission de « combattre les préjugés idéologiques dans le journalisme et les médias, car ils ont un impact sur Israël ».

Hoffman a déclaré qu’il pensait que la couverture médiatique internationale de la guerre en cours contre le Hamas n’accordait plus l’importance aux événements du 7 octobre, lorsque le Hamas a tué environ 1 200 personnes et en a kidnappé 244 autres, selon un décompte israélien.

Depuis lors, la contre-offensive israélienne à Gaza a tué plus de 11 000 personnes, selon les chiffres palestiniens.

“(Notre) article paru depuis deux jours a ramené le discours public international au 7 octobre. Cela en soi est une réalisation très importante”, a-t-il déclaré.

Malgré les suggestions de HonestReporting selon lesquelles les photojournalistes palestiniens avaient sécurisé leurs images en coordination avec le Hamas, il s’est dit “heureux” que leurs photos aient été publiées. “Je veux absolument que le monde sache ce qui s’est passé le 7 octobre”, a-t-il déclaré.

Après avoir parlé à Reuters, HonestReporting a publié une déclaration disant : « Nous condamnons sans équivoque les appels à la violence ou les menaces de mort visant les véritables professionnels des médias. »

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)