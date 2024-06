Les médias nationaux font l’éloge de la star de Tottenham, même s’il joue hors de sa position – The Spurs Web

Il semble que Micky van de Ven pourrait avoir un avenir en tant qu’arrière gauche de l’équipe nationale néerlandaise, l’homme de Tottenham recevant de nombreux applaudissements pour la façon dont il a joué ce rôle lors du dernier match amical international.

Photo de SpursWeb

Van de Ven n’est certainement pas étranger au poste d’arrière gauche, ayant occupé ce rôle à plusieurs reprises pour Wolfsburg et y ayant également été utilisé lors des deux derniers matchs de Tottenham de la saison 2023-24 par Ange Postecoglou.

Micky van de Ven fait partie de l’équipe néerlandaise pour l’Euro 2024

Le Néerlandais a livré des performances compétentes contre Manchester City et Sheffield United et si Ronald Koeman avait regardé ces matchs, il aurait certainement été tenté de l’utiliser au même poste pour les Oranje, en particulier à cause de leur force en défense centrale.

Le coach des Pays-Bas a décidé de donner une chance à l’homme de Tottenham à l’arrière gauche lors du match amical contre le Canada jeudi à De Kuip.

Crédit : @shooting.practice sur Instagram

Micky Van de Ven est un succès dans l’équipe nationale des Pays-Bas

Le joueur de 23 ans a joué les 90 minutes alors que l’équipe locale s’est imposée 4-0 et les médias néerlandais ont été impressionnés par ce qu’ils ont vu du défenseur.

Voetbal Première a donné à Van de Ven une note de 7/10 et a écrit : Ses premières minutes ont été difficiles, mais Van de Ven a récupéré et a parfois tonné sur le flanc gauche. Le défenseur de Tottenham Hotspur est une option sérieuse pour la base.

Football Oranje lui a attribué une note de 7,5/10 et a écrit : « À l’arrière gauche, Van de Ven a impressionné par son rythme et sa force vers l’avant. Il a été l’un des joueurs les plus marquants de la première mi-temps avant de disparaître au fil de la seconde période. Encore une performance positive de la part du défenseur.

Opinion Web des Spurs

Avec Koeman ayant à sa disposition Van Dijk, Ake, De Ligt, De Vrij et Blind, Van de Ven aurait peut-être eu du mal à s’imposer dans l’équipe d’arrière central (bien qu’il mérite de jouer au mérite). Je ne serais pas surpris s’il était leur principal arrière gauche titulaire à l’Euro.

Bien qu’il ait joué hors de position pour Tottenham lors des deux derniers matchs de la saison à l’arrière gauche en raison de la blessure de Destiny Udogie, il semblait vraiment à l’aise en dehors.

Cela soulève la question de savoir s’il aurait dû y être transféré plus tôt plutôt que d’avoir Oliver Skipp et Emerson Royal comme adjoints, surtout après Radu Dragousine s’est avéré être un partenaire solide pour Cristian Romero.

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et opinions de Tottenham en suivant SpursWeb. Facebook, Twitter et Instagram comptes.