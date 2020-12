À moins que Donald Trump ne raconte l’histoire de la Nativité et n’oublie le mot «vacances», le président a livré un message de Noël similaire à celui de son successeur, Joe Biden. Devinez avec qui les médias traditionnels ont choisi de se battre.

Le message de Noël de Joe Biden, délivré vendredi aux côtés de sa femme, Jill, s’est largement concentré sur la pandémie de coronavirus, thème central de sa campagne. Biden a parlé du dîner de famille réduit que sa famille a apprécié, a souligné la nécessité de maintenir une distance sociale et a demandé aux téléspectateurs de «Envisagez également de limiter les déplacements de la taille des réunions de famille cette année.»

De notre famille à la vôtre, joyeux Noël et bonnes fêtes. pic.twitter.com/NzVEFFfrG1 – Joe Biden (@JoeBiden) 25 décembre 2020

Les Bidens ont remercié les travailleurs de la santé et les travailleurs essentiels, ainsi que les membres de l’armée américaine, et Jill Biden a parlé avec optimisme de sa capacité à « venir ensemble » l’année prochaine avec «Une reconnaissance renouvelée pour les gens et les traditions que nous aimons.»

De manière libérale typique, Biden a souhaité aux téléspectateurs à la fois un « joyeux Noël » et « joyeuses fêtes. »

Un jour plus tôt, Trump avait lancé un message similaire avec la première dame Melania. Trump, qui a affirmé qu’une administration Biden retirerait le mot «Noël» «du vocabulaire», n’a pas mentionné « vacances, » et a plutôt raconté l’histoire de la naissance de Jésus.

Après cela, Melania a parlé de la «Grand défi» de la pandémie de coronavirus et a remercié les enseignants, les travailleurs de la santé, les scientifiques, les forces de l’ordre et le personnel militaire pour leurs sacrifices. Trump a promis qu’un «Sûr et efficace» vaccin «Mettra bientôt fin à cette terrible pandémie», qualifiant le développement rapide du vaccin de «Miracle de Noël.»

Arrivant à environ deux minutes et demie chacune, les deux vidéos abordaient des thèmes similaires. Pourtant, les médias traditionnels ont martelé Trump pour « à peine [making] référence » à la pandémie en cours, pour citer NBC News. Spectrum News de New York a décrit les messages des deux politiciens comme « Tout à fait différent », tout comme l’agence de presse UPI.

Regardaient-ils les mêmes vidéos que le reste du pays?

Aussi sur rt.com Excusez-moi? Ne vous laissez pas berner par le freakout des médias, les pardons de Trump sont à égalité à Washington

En fait, ils ne l’étaient pas. Ces médias ont tous comparé le message vidéo de Biden à un court message écrit publié sur le site Web de la Maison Blanche, dans lequel Trump ne faisait qu’une référence au virus, remerciant les travailleurs de première ligne et les professionnels de la santé.

Malgré l’explosion de Trump dans son titre, NBC a admis au pied de son article que « Dans une vidéo publiée sur Twitter la veille de Noël, Trump et Melania Trump ont cependant longuement abordé la pandémie. » Spectrum et UPI ont tous deux omis le fait que Trump avait publié une vidéo complète la veille de Noël.

Pourtant, même la veille de Noël, les journalistes ont trouvé un os à choisir avec les Atouts. Le Daily Mail a réprimandé la première famille pour ne pas avoir mentionné le nombre de morts du virus, même après avoir longuement parlé de la lutte contre celui-ci.

Plus tard le jour de Noël, Trump a annoncé sur Twitter qu’il était sur le point de livrer «Un court discours aux militaires du monde entier.» Les journalistes espérant séparer rapidement le discours ont cependant été laissés de côté, comme l’a ajouté le président.« Fake News pas invité! »

Je vais maintenant faire un court discours aux militaires du monde entier. C’est une fête de Noël. Vidéoconférence – Fake News pas invité! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 décembre 2020

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!