Les médias israéliens dans l’eau chaude après que la télévision d’État a diffusé une foule juive ‘lynchant’ un arabe présumé

Des images de mercredi soir ont montré un homme traîné hors de sa voiture, battu et attaqué par des chiens à Bat Yam, Tel-Aviv, et ont été diffusés en direct par la chaîne de télévision nationale Kan.

Alors que la violence a été largement condamnée sur les réseaux sociaux, de nombreux commentateurs se sont concentrés sur le fait que Kan, la société israélienne de radiodiffusion publique, a diffusé en direct les images horriblement violentes à la télévision nationale.

Un utilisateur Twitter étiqueté les médias israéliens « Pervers incorrigibles » pour « Montrant [the] lynchage par la foule d’un Arabe en direct à la télévision nationale. » Il a ajouté que cela lui rappelait des scènes qu’il avait vues à la télévision indienne.

Un autre commentateur interrogé La réputation d’Israël comme le pays le plus progressiste et la seule démocratie au Moyen-Orient, affirmant qu’Israël est la seule nation où vous pouvez regarder quelqu’un être traîné hors de sa voiture et lynché par une foule de centaines de personnes à la télévision en direct.

«À quel moment dit-on qu’Israël a un problème de suprématie blanche?» une autre personne tweeté, ajoutant que cette violence effrontée sur un homme « non blanc » a eu lieu « En PLEINE VUE d’une caméra de télévision. »

Cependant, certains n’étaient pas aussi critiques à l’égard de la décision du diffuseur de diffuser les images. «Devrait être diffusé encore et encore à la télévision israélienne pendant plusieurs semaines pour que les gens puissent voir l’inévitable. Jeunes lâches assoiffés de sang et sans crainte de la justice, » une personne a écrit.

D’autres ont attaqué les organisations de médias occidentales qui avaient mis en évidence la diffusion du lynchage par Kan. Une suggéré que l’AFP, une agence de presse mondiale de premier plan qui a attiré l’attention sur la décision de Kan de diffuser le lynchage, a été « Infecté par de fausses nouvelles » et que ça « les soutiens [the] le plus grand #crime organisé socialiste [in the] monde. »

Un autre commentateur appelé à l’AFP de se concentrer sur les violences initiées par les Palestiniens contre les Israéliens.

Il s’agit d’une attaque contre un arabe israélien à Bat Yam capturée à la télévision en direct de la chaîne publique israélienne Kan pic.twitter.com/CgD1EeFbGi – Alaa Daraghme (@AlaaDaraghme) 12 mai 2021

Les images inquiétantes de mercredi surviennent au milieu de l’escalade de la violence entre les forces israéliennes et les militants palestiniens, ainsi que de l’agitation civile croissante qui a vu des groupes arabes et israéliens s’engager dans des manifestations houleuses.

Le Jerusalem Post a rapporté qu’une foule en colère d’activistes d’extrême droite israéliens avait défilé mercredi soir autour de Bat Yam, une banlieue de Tel-Aviv, terrorisant les non-juifs et détruisant les entreprises appartenant à des Arabes.

La victime du lynchage diffusé mercredi serait dans un état stable et en voie de s’améliorer. Certains rapports suggèrent qu’il était en fait juif.

