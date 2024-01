Les médias israéliens cachent généralement le bilan humain de Gaza

Alors que l’aube se lève sur la Méditerranée, les surfeurs pagayent, scrutant l’horizon rose à la recherche de vagues.

À quarante milles au sud, la guerre fait rage à Gaza, avec des dizaines de milliers de morts et de blessés et un tiers de l’enclave réduit en ruines.

Mais ici à Tel Aviv, le conflit semble faussement lointain. Le ciel est sans nuages ​​et dépourvu d’avions de guerre. Les gens se rendent au travail et à l’école. Ils promènent leurs chiens. Barres de foule. Détendez-vous au yoga.

Les journaux et les chaînes de télévision couvrent presque constamment l’attaque surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre – les 1 200 personnes tuées ce jour-là, les dizaines d’otages qui ont été traînés à Gaza et l’armée de réservistes appelée pour combattre La guerre de représailles d’Israël.

Mais les conséquences de cette guerre sur les civils de Gaza sont largement invisibles. La plupart des médias locaux ne mettent pas en avant le nombre croissant de morts liés au conflit ou la menace croissante de faim et de maladie. Ils publient des images de soldats israéliens assis au sommet de chars et faisant irruption dans des bâtiments, mais pas des victimes des balles et des bombes israéliennes.

Des Palestiniens évacuent des blessés après une frappe aérienne israélienne à Gaza, le 12 octobre 2023. (Hatem Ali/Associated Press)

Pour de nombreux Israéliens, leur perception de la campagne militaire à Gaza « n’est pas attachée aux visages humains, aux histoires humaines, au nombre de morts, à la faim et à la soif », a déclaré le journaliste Haggai Matar, dont le magazine en ligne +972 est l’un des rares médias israéliens. mettant en lumière l’expérience palestinienne de la guerre.

« Le monde entier voit ce qui se passe réellement à Gaza », a-t-il déclaré. « Mais ce n’est pas le cas des Israéliens. »

Les raisons sont multiples, liées à l’état d’esprit nationaliste de guerre qui s’est emparé d’une grande partie du pays ainsi qu’à une campagne gouvernementale sans précédent visant à étouffer les critiques du conflit.

Il y a aussi le fait que peu de gens ici ont eu des contacts avec les Palestiniens à Gaza, grâce au blocus qu’Israël a mis en place en 2007 pour limiter considérablement la circulation des biens et des personnes à l’intérieur et à l’extérieur de l’enclave.

Et puis il y a la question du traumatisme.

Les Israéliens se cachent en entendant des sirènes avertissant de l’arrivée de roquettes lors des funérailles d’un homme tué lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre. (Gil Cohen-Magen / AFP/Getty Images)

De nombreux Israéliens sont encore à vif après les attentats du 7 octobre, leur sentiment de sécurité et leur confiance dans leur gouvernement ont été brisés, et leur empathie envers les autres est limitée.

“Je suis désolée pour la population civile là-bas, mais après le 7 octobre, mon petit-fils a passé des nuits à dormir dans un abri anti-bombes”, a déclaré Dalit Srebrnik, 69 ans, qui, lors d’une récente soirée pluvieuse, s’est blottie avec son mari à Tel Aviv à un événement marquant le 100e jour depuis que les otages ont été emmenés à Gaza.

«C’est une guerre», dit-elle. “Et en temps de guerre, les deux camps sont blessés.”

Les gens participent à une manifestation de solidarité avec les otages détenus dans la bande de Gaza. (Léo Correa / Associated Press)

Le désaccord de l’opinion publique avec le sort des civils à Gaza a mis Israël en décalage avec une grande partie de la situation. reste du mondeoù beaucoup considèrent de plus en plus la réponse d’Israël à l’attaque du Hamas comme excessive.

À l’échelle mondiale, le soutien international en faveur d’un cessez-le-feu s’est accru à mesure que le coût civil de l’offensive terrestre et aérienne israélienne est devenu visible. Alors que les autorités sanitaires de Gaza font état de plus de 25 000 Palestiniens tués – dont 16 000 femmes et enfants – les experts affirment que le siège a été l’une des campagnes militaires les plus meurtrières et les plus destructrices de l’histoire récente.

En dehors d’Israël, des scènes d’enfants ensanglantés et sous le choc ont largement circulé en ligne, enrôlant une nouvelle génération de jeunes dans la cause palestinienne. Pendant ce temps, les médias ici sont plus généralement dominés par les hommages aux soldats israéliens, souvent sur l’une des nouvelles chansons les plus populaires du pays : un hymne hip-hop pro-guerre dont les paroles mettent en garde : « Nous avons amené toute l’armée contre vous et nous jurons qu’il n’y aura pas de pardon. »

Lorsque l’Afrique du Sud a déposé une plainte pour génocide contre Israël devant la Cour internationale de Justice ce mois-ci, la réaction ici n’a pas été seulement de la colère et des accusations d’antisémitisme, mais aussi de l’incrédulité. La Une du Jerusalem Post en vedette une photo des corps d’enfants tués lors de l’attaque du Hamas avec une question : « N’est-ce pas le vrai visage du génocide ?

Les manifestants brandissent un grand drapeau palestinien dans le centre-ville de Los Angeles pour protester contre le nombre de morts dans le conflit à Gaza. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

“Beaucoup d’entre nous ici sont très en colère parce que le monde semble voir les choses à l’envers”, a déclaré Oded, un technicien qui a demandé à être identifié uniquement par son prénom en raison de la nature sensible du sujet.

« C’est une tragédie », a-t-il déclaré à propos des destructions à grande échelle à Gaza. “Je ne dis pas que ce n’est pas le cas.”

« Mais le problème que les gens ont ici, je pense, c’est que d’un côté nous sommes désolés pour eux, et de l’autre, nous nous demandons ce qu’ils ressentent. La plupart des civils à Gaza soutiennent-ils le Hamas ? Et si oui, ne sont-ils pas des ennemis en eux-mêmes ?

Dans une maison incendiée à Beeri, en Israël, l’un des endroits où des militants du Hamas ont massacré des civils le 7 octobre. (Marcus Yam/Los Angeles Times)

Amira Haas, journaliste au journal de gauche Haaretz qui couvre les territoires palestiniens occupés, a déclaré qu’il n’était pas inhabituel en temps de guerre qu’un camp minimise les souffrances de l’autre.

« Il est naturel que les gens ne veuillent pas savoir », a-t-elle déclaré.

Mais elle pense que la capacité des Israéliens à détourner désormais le regard fait partie d’un problème plus vaste : une déconnexion croissante parmi beaucoup ici de la dure réalité de l’occupation israélienne.

« La plupart des gens considèrent les Palestiniens non pas comme un peuple occupé, mais comme une entité étrangère hostile à Israël », a déclaré Haas. Ils considèrent la guerre avec le Hamas moins comme un conflit avec des antécédents historiques, a-t-elle dit, que comme un élément d’une « lutte universelle contre le terrorisme ».

Elle impute en partie ce détachement aux journalistes israéliens qui se sont retirés de la couverture des territoires occupés. Et en temps de guerre, dit-elle, de nombreux journalistes semblent penser que leur travail est de soutenir l’effort de guerre d’Israël.

Un journaliste, Ben Caspit, a récemment déclaré sur Twitter que les médias israéliens ne devraient pas du tout couvrir les habitants de Gaza.

« Pourquoi devrions-nous porter notre attention [to Gaza]?” Caspit a écrit. “Ils ont mérité cet enfer à juste titre, et je n’ai pas un milligramme d’empathie.”

Pendant ce temps, le petit nombre d’Israéliens cherchant à sensibiliser au sort des civils à Gaza ont fait face à de vives critiques, notamment de la part du gouvernement de droite israélien. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a qualifié ceux qui appellent à la paix d’« ennemis intérieurs ».

Dans un bureau exigu niché derrière une quincaillerie à Tel Aviv la semaine dernière, un groupe de militants arabes et juifs se préparaient à une marche de protestation, brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : « Seule la paix apportera la sécurité ».

Les militants, qui appartiennent à un groupe appelé Standing Together, étaient nerveux.

« Nous sommes inquiets de la brutalité policière et de la violence de droite », a déclaré Alon-Lee Green, codirecteur national du groupe.

La police avait refusé de délivrer des autorisations de groupe pour une précédente marche prévue. Celle-ci avait été autorisée par la Haute Cour de Justice après l’intervention des avocats des droits civiques. Lors d’autres rassemblements contre la guerre en Israël, la police a arrêté et battu des manifestants. En octobre, le commissaire de la police israélienne, Kobi Shabtai, a averti que ses officiers arrêteraient « quiconque oserait, dans son extrême audace, demander l’autorisation d’organiser une manifestation de soutien à Gaza ».

« Pour ceux qui veulent soutenir Gaza, nous organiserons un bus pour eux vers la bande de Gaza », a-t-il déclaré.

Des unités de chars israéliens se regroupent près de la frontière de Gaza, dans le sud d’Israël, le 14 octobre 2023. (Marcus Yam/Los Angeles Times)

Green a déclaré que le gouvernement israélien et bon nombre de ses institutions ont adopté deux poids, deux mesures dans les mois qui ont suivi le 7 octobre. Des Israéliens – en particulier des citoyens arabes – ont été arrêtés, expulsés des universités et licenciés de leur emploi pour avoir parlé du sort des habitants de Gaza. Mais certains des partisans les plus extrémistes de la guerre ont adopté une rhétorique violente sans pratiquement aucune conséquence.

Il a cité un groupe d’extrême droite qui exploite une chaîne Telegram appelée « Chasseurs nazis », qui a appelé au meurtre des Arabes israéliens considérés comme sympathisants de Gaza.

« Vous pourriez être expulsé de l’école si vous dites que vous sympathisez avec les enfants de Gaza », a déclaré Green. “Mais si vous dites : ‘Effacez Gaza’ ou ‘Tout le monde là-bas devrait mourir’, tout va bien.”

À la tombée de la nuit, lui et ses collègues se sont rassemblés avec quelques milliers de manifestants sur une place du centre-ville.

Alors qu’ils traversaient la ville, ils ont été accueillis par des perturbateurs, dont une femme qui a crié : « Ce sont des tueurs, ce sont des tueurs. Et les otages ? Un commandant de police en colère a arraché le bonnet tricoté d’un manifestant qui arborait à la fois les drapeaux israélien et palestinien.

Finalement, le groupe s’est réuni pour une série de discours. L’une d’elles a appelé ses compatriotes israéliens à faire preuve de compassion. « Pourquoi personne ne parle de Gaza et du nombre de personnes qui sont mortes ? elle a demandé. « Comment pouvons-nous vivre avec nous-mêmes ?