Les médias iraniens saluent l’attaque au couteau de Salman Rushdie

Les médias iraniens ont célébré le coup de couteau de l’auteur Salman Rushdie alors que l’écrivain hospitalisé se bat pour sa vie.

Rushdie, qui a été poignardé au cou, est incapable de parler et sous ventilateur. L’homme accusé d’avoir attaqué Rushdie a été inculpé de tentative de meurtre au deuxième degré et d’agression au deuxième degré, ont annoncé samedi les procureurs.

Bien qu’il n’y ait eu aucune réponse officielle du gouvernement iranien, les médias du pays se sont réjouis de la tentative d’assassinat.

Le journal iranien Kayhan, supervisé par le guide suprême Ali Khamenei, a publié des louanges pour l’attaque, écrivant : « Mille bravos… à la personne courageuse et dévouée qui a attaqué l’apostat et le mal Salman Rushdie à New York », selon traductions de Reuters.

Le point de vente a ajouté: “La main de l’homme qui a déchiré le cou de l’ennemi de Dieu doit être embrassée.”

Le journal Vatan-e-Emrooz a publié le titre “Un couteau dans le cou de Salman Rushdie” tandis que le Khorasan Daily a publié un lede déclarant “Satan sur le chemin de l’enfer”, selon Reuters.

Hadi Matar, 24 ans, était détenu dans le nord de l’État Prison du comté de Chautauqua à New York après avoir été transféré de la caserne de la police de l’État de New York à Jamestown à la suite de l’attaque présumée de vendredi.

“Les nouvelles ne sont pas bonnes”, a déclaré vendredi un agent de Rushdie, Andrew Wylie. “Salman va probablement perdre un œil, les nerfs de son bras ont été sectionnés et son foie a été poignardé et endommagé.”

Rushdie a été menacé d’attaque pendant des décennies après la publication du livre de 1989 “Les versets sataniques”, qui aurait examiné l’islam à travers une lentille critique et lui aurait valu un appel à mort ordonné par fatwa de Ruhollah Khomeiny, l’ancien et premier chef suprême de Iran.

