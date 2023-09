Les médias internationaux se demandent si Russell Brand est un « abominable prédateur » et l’imaginent « s’éloignant furtivement » du spectacle alors que les retombées se propagent à l’échelle mondiale.

Les allégations de viol et d’abus qui ont ravagé Russell Brand ont fait la une des journaux bien au-delà des côtes britanniques alors que les médias internationaux spéculent sur les accusations portées contre le comédien, acteur et commentateur politique.

Le scandale a pris de l’ampleur ce week-end après que « plusieurs femmes » ont contacté le Times et le Sunday Times à la suite d’une enquête conjointe avec Channel 4 Dispatches qui a révélé des allégations distinctes d’agression sexuelle de la part de quatre femmes.

Brand, 48 ans, nie avec véhémence les allégations, qui incluent également des allégations de comportement contrôlant, abusif et prédateur, et a déclaré que toutes ses relations étaient « consensuelles » dans une vidéo mise en ligne vendredi soir.

Aucun de ses accusateurs n’a encore déposé une plainte officielle auprès de la police.

Les médias allemands se sont particulièrement intéressés à la saga Brand, Welt ayant rédigé un article se demandant si l’éminent YouTuber était un « abominable prédateur » – ou s’il vivait simplement une « époque de promiscuité ».

Pendant ce temps, le tabloïd allemand Bild s’est empressé de publier des images de Brand quittant son dernier concert à Wembley samedi quelques heures après que les allégations ont été formulées et les a titrées avec le titre : « Ici, Russell Brand s’enfuit ».

Russell Brand quitte le théâtre Troubabour Wembley Park, au nord-ouest de Londres, après avoir interprété une comédie samedi.

En Scandinavie, les médias se sont concentrés sur l’abandon de Brand par Tavistock Wood, le média suédois Expressen soulignant que l’agence artistique avait déjà soutenu le comédien lorsqu’un de ses accusateurs les avait approchés en 2020.

Tavistock Wood, qui représente Dustin Hoffman, Lily James, Charles Dance et Dominic West, a confirmé plus tard avoir mis fin à « tous les liens professionnels » avec Brand.

Dans une déclaration à MailOnline, l’agence a déclaré : « Russell Brand a catégoriquement et avec véhémence nié les allégations formulées en 2020, mais nous pensons maintenant que nous avons été horriblement induits en erreur par lui. TW a mis fin à tous ses liens professionnels avec Brand.

Le journal espagnol El Mundo a fait une comparaison sensationnelle avec Jimmy Savile, écrivant que la décision de la BBC d’ouvrir une enquête interne sur le comportement de Brand pendant son séjour à la chaîne publique « a ressuscité le fantôme » du comédien qui, après sa mort, a été accusé de dizaines de fois. d’abus sexuels sur des enfants.

Le journal norvégien VG a souligné le soutien offert par l’épouse de Brand, Laura Gallacher, en republiant sa vidéo dans laquelle il niait les allégations sur ses réseaux sociaux – bien qu’elle ait été supprimée par la suite – tandis que Dagbladet a expliqué que la police métropolitaine a confirmé qu’elle n’avait encore reçu aucune plainte de victimes présumées, mais a exhorté toute personne estimant avoir été maltraitée par Brand à se manifester.

Les médias français et italiens ont quant à eux adopté une approche très directe dans la couverture de la saga, rapportant les détails de l’affaire sans parti pris, mais Le Monde, Le Parisien et La Stampa ont évoqué les « frasques répétées » de Brand et ont récapitulé comment l’homme de 48 ans Old avait précédemment déclaré qu’il n’avait « aucun regret » sur son passé sexuel et avait affirmé avoir couché avec des centaines de femmes.

Brand, un toxicomane et alcoolique rétabli, a développé une réputation de tison promiscuité au sommet de sa renommée, ce qui l’a vu figurer dans une multitude de films et de séries télévisées tout en apparaissant comme invité régulier dans diverses émissions-débats aux heures de grande écoute.

Le comédien et acteur Russell Brand pose à la 26e cérémonie annuelle des ARIA Awards 2012 le 29 novembre 2012 à Sydney, en Australie.

Les allégations rapportées par les journaux et Channel 4 couvrent la période entre 2006 et 2013, lorsque Brand était une star majeure en Grande-Bretagne avec une visibilité croissante aux États-Unis.

Connu pour ses numéros de stand-up débridés et risqués, il a animé des émissions à la radio et à la télévision, a écrit des mémoires retraçant ses combats contre la drogue et l’alcool, est apparu dans plusieurs films hollywoodiens et a été brièvement marié à la pop star Katy Perry entre 2010 et 2012.

Brand a été suspendu par la BBC en 2008 pour avoir lancé des appels obscènes à l’acteur de « Fawlty Towers », Andrew Sachs, dans lesquels il se vantait d’avoir eu des relations sexuelles avec la petite-fille de Sachs.

Il a quitté son émission de radio à la suite de l’incident, qui a suscité des milliers de plaintes auprès de la chaîne financée par l’État.

La BBC, Channel 4 et la société de production à l’origine de la série télé-réalité « Big Brother » – dont les spin-offs ont été hébergés par Brand – déclarent toutes avoir lancé des enquêtes sur le comportement de Brand et sur la manière dont les plaintes ont été traitées.

Pourtant, en 2017, Brand a déclaré à Lorraine Kelly d’ITV que les sociétés de médias encourageaient les comportements obscènes.

Lors d’une apparition dans l’émission de Kelly pour parler de son livre « Recovery: Freedom From Our Addictions », l’animateur a demandé à Brand si « [media bosses] en quelque sorte vous permettre de travailler d’une certaine manière. Vous êtes activé.

Brand a répondu : « Je pense que le but du livre est d’expliquer pourquoi j’ai arrêté de me droguer, d’être obsédé par le sexe, par l’argent.

« Si vous êtes en mesure de réussir, les gens vous permettront d’être un cinglé s’ils gagnent de l’argent avec cela – la boisson, la drogue, ce n’est pas bon de vivre comme ça. »

MailOnline a contacté les anciens employeurs de Brand, la BBC et Channel 4, pour obtenir leurs commentaires.

Ces dernières années, Brand a largement disparu des médias grand public, mais a accumulé un large public en ligne avec des vidéos sur la spiritualité, le bien-être et offrant différentes perspectives aux médias grand public. Il continue également de tourner en tant que comédien.