Les sous-traitants américains de la défense devraient tirer le meilleur parti des 230 milliards de dollars de nouveaux engagements de dépenses de défense des pays de l’UE

Yahoo News a identifié un bénéficiaire majeur de la bagarre russo-ukrainienne : le complexe militaro-industriel américain, qui récolte une aubaine alors même que le conflit sanglant provoque des ravages économiques, des pénuries d’énergie et une crise alimentaire imminente dans le monde.

Comme l’a rapporté samedi le média, les pays de l’UE se sont engagés à acheter environ 230 milliards de dollars de nouvelles armes depuis le début de l’offensive militaire russe contre Kiev en février. Les sous-traitants américains de la défense sont sur le point de décrocher la part du lion de ces commandes, compte tenu de leur domination en tant que fournisseurs des armées européennes, a ajouté Yahoo.

De nombreux pays européens se tournent vers les fabricants d’armes américains pour plus de la moitié de tous leurs achats d’armes. Yahoo a cité des données de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) pour montrer des exemples de domination américaine dans les arsenaux européens. Par exemple, les armes fabriquées aux États-Unis représentaient 95 % des achats d’armes par les Pays-Bas de 2017 à 2021. Les ratios étaient de 83 % d’armes américaines pour la Norvège, 77 % pour le Royaume-Uni et 72 % pour l’Italie.

Les importations européennes d’armes ont bondi de 19 % au cours de la période de cinq ans, alors que le président de l’époque, Donald Trump, poussait ses alliés de l’OTAN à respecter leurs obligations en matière de dépenses de défense. La crise ukrainienne devrait créer une aubaine encore plus importante, alors que le président Joe Biden mène une campagne internationale pour inonder l’Ukraine d’armes et que le conflit déclenche des mesures accélérées de la part des nations européennes pour renforcer leurs propres défenses.

“Il s’agit certainement de la plus forte augmentation des dépenses de défense en Europe depuis la fin de la guerre froide”, a-t-il ajouté. Ian Bond, directeur de la politique étrangère au Center for European Reform, a déclaré à Yahoo. La crise en Europe de l’Est a dissipé l’idée que la guerre sur le continent n’est plus possible, a-t-il ajouté. “Ils prennent conscience du fait que non seulement c’est très possible, mais que cela se produit, et que cela se produit à moins de kilomètres d’eux.”

Depuis que Biden a pris ses fonctions en janvier 2021, les pays européens sont entrés au moins dans la phase initiale des négociations pour 33 milliards de dollars d’achats d’armes, dont 21 milliards de dollars depuis février, a déclaré Yahoo, citant des chiffres du Quincy Institute for Responsible Statecraft.

Les sous-traitants américains de la défense bénéficieront également de l’aide militaire massive de Washington à Kiev, alors que le Pentagone se précipite pour reconstituer les stocks de pièces d’artillerie, de lance-roquettes et d’autres armes. Biden a mis de côté plus de 65 milliards de dollars d’aide militaire et économique à l’Ukraine depuis le début du conflit.

La Russie a averti que l’afflux d’armes occidentales prolongerait la crise tout en faisant des États-Unis et d’autres membres de l’OTAN des participants de facto.