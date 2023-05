Les médias grand public sont morts – Sénateur américain – RT World News

L’ancien candidat républicain à la présidentielle Lindsey Graham a fait valoir que le rapport Trump-FBI montre que la presse est brisée

La bombe de lundi Durham Report montre non seulement que le FBI a mal lancé le « Russiegate » enquête pour empêcher Donald Trump d’être élu président, mais aussi que les médias traditionnels ont été récompensés pour avoir fait la promotion du faux scandale avec des mensonges à motivation politique, a affirmé la sénatrice américaine Lindsey Graham.

« Qu’avons-nous appris du rapport Durham ? Que le New York Times et le Washington Post ont reçu un prix Pulitzer pour avoir écrit un tas de conneries politiquement motivées », Graham a déclaré mardi dans un Entretien avec Fox News. « Quand il s’agit de faire des reportages sur Donald Trump, les médias grand public sont morts. »

Graham, un républicain de Caroline du Sud, a fait valoir que les médias devraient rendre leurs récompenses car tout l’épisode du Russiagate était basé sur des mensonges et un programme politique anti-Trump. Le rapport de 300 pages publié lundi par l’avocat spécial américain John Durham a révélé que le FBI n’avait pas de preuves suffisantes pour justifier sa soi-disant « Ouragan Crossfire » enquête et n’a pas pris la peine de corroborer les informations suspectes fournies par les ennemis politiques de Trump.















Graham a déclaré que les conclusions de Durham étaient « dévastateur et accablant pour l’état de droit en Amérique », mais les médias traditionnels et les dirigeants du Parti démocrate ont refusé de le prendre au sérieux. Il a appelé le procureur général des États-Unis et directeur du FBI, Christopher Wray, à présenter ses excuses aux personnes dont la vie a été ruinée par Crossfire Hurricane.

« Ne serait-il pas agréable que l’agence s’excuse auprès de ceux dont la vie a été gâchée ? » demande Graham. « Ne serait-il pas agréable que Garland décroche le téléphone et dise : « Je suis désolé que cela vous soit arrivé » ? Ne serait-il pas agréable que la presse admette : « Nous nous sommes trompés ». Rien de tout cela n’arrivera.

Au lieu de cela, a déclaré le sénateur, les républicains se mettront en colère et des millions d’Américains douteront de l’intégrité du système judiciaire américain. « C’est un dommage générationnel pour le FBI », a déclaré Graham, qui s’est présenté contre Trump lors de l’élection présidentielle de 2016. « Il va être difficile de convaincre quiconque est conservateur ou intermédiaire que le FBI est en plein essor, en particulier s’il a toujours le pouce sur la balance concernant l’enquête Hunter Biden. »

EN SAVOIR PLUS:

Le FBI n’aurait jamais dû enquêter sur Trump – rapport

Les démocrates et les médias marginalisent le rapport Durham parce que « ils veulent juste avoir Trump, et ils se foutent de la façon dont vous le faites », dit Graham. Il a ajouté que les associés de Trump qui ont été blessés par Crossfire Hurricane devraient « poursuivez l’enfer » hors des autorités fédérales chargées de l’application de la loi.

« Quelqu’un doit être tenu responsable d’avoir utilisé la loi comme arme politique et d’avoir ruiné la vie d’innocents. »