Les médias G / O feront plus d’histoires générées par l’IA malgré les critiques

Début juillet, les responsables de G/O media, l’éditeur numérique qui possède des sites comme Gizmodo, the Onion et Jezebel, ont publié quatre histoires qui avaient été presque entièrement générées par des moteurs d’IA. Les histoires – qui comprenaient de multiples erreurs et qui s’exécutaient sans la contribution des éditeurs ou des rédacteurs de G / O – furieux G/O staff et généré le mépris dans les cercles médiatiques.

Ils devraient s’y habituer.

Les dirigeants de G/O, qui disent que les histoires produites par l’IA font partie d’une expérience plus large avec la technologie, prévoient d’en créer d’autres bientôt, selon une note interne. Et les responsables G/O m’ont dit qu’ils – et tout le monde dans les médias – devrait apprendre à créer du contenu généré par la machine.

« C’est absolument quelque chose que nous voulons faire plus », déclare Merrill Brown, directeur éditorial de G/O.

L’adoption continue par G/O des histoires écrites par l’IA met l’entreprise en désaccord avec la plupart des éditeurs conventionnels, qui disent généralement qu’ils sont intéressés à utiliser l’IA pour les aider à produire du contenu mais ne sont pas – pour l’instant – intéressés à faire des choses qui sont presque 100 % fabriqué à la machine.

Mais il est facile de voir un avenir où les éditeurs qui cherchent à remplacer les humains s’appuient de plus en plus sur cette technologie. Ou, si vous souhaitez une projection moins dystopique, un avenir où les éditeurs utilisent des robots pour produire des contenus à faible coût et de faible valeur tandis que les journalistes humains sont réservés à un travail plus intéressant.



Dans une note envoyée aux principaux éditeurs de son entreprise vendredi dernier, Brown a déclaré que les éditeurs de Jalopnik, un site axé sur la voiture, et le site de culture pop AV Club prévoient de créer « des résumés ou des listes de contenu qui seront produits par l’IA ». La note de Brown note également que l’Associated Press a récemment annoncé un partenariat avec OpenAI, la société d’intelligence artificielle à la mode qui a créé ChatGPT.

Une autre note interne G / O, produite plus tôt ce mois-ci, appelle à «2-3 histoires de qualité» faites par AI pour être diffusées sur Jalopnik et l’AV Club le 21 juillet. Brown a déclaré à Vox ce document, publié après la première série de machines -généré des histoires diffusées – et qui note que les moteurs d’IA « seuls (actuellement) ne sont pas factuellement fiables/cohérents » et auront besoin d’une assistance humaine – « n’a rien à voir avec les délais de publication ou de rédaction ».

Mais Brown et le PDG de G/O Media, Jim Spanfeller, affirment tous deux que l’IA sera transformatrice pour l’industrie des médias – comme Internet l’a été au cours des deux dernières décennies, ou peut-être plus – et que l’ignorer serait une terrible erreur.

« Je pense qu’il serait irresponsable de ne pas le tester », m’a dit Spanfeller.

Spanfeller et Brown disent que leurs histoires écrites par l’IA ne sont pas la seule façon dont ils veulent utiliser la technologie. Comme de nombreux éditeurs, ils évoquent l’idée que les journalistes pourraient utiliser l’IA pour faire des recherches pour une histoire ; Spanfeller dit également qu’il souhaite utiliser l’IA pour automatiser certaines tâches que les humains effectuent actuellement du côté commercial de son entreprise, comme la préparation de plans marketing de base pour les annonceurs.

Mais les employés de G/O, qui me disent qu’ils ne veulent pas parler publiquement de peur d’être disciplinés par les managers, disent qu’ils n’ont reçu aucune information de leurs managers sur l’utilisation de l’IA – à l’exception d’un avertissement que les histoires écrites par l’IA allaient apparaître sur le site le 5 juillet, qui a été envoyé le jour même où les histoires ont été diffusées.

Les journalistes de G/O me disent qu’ils sont bouleversés par l’exécution des histoires – un article écrit par un robot sur la façon de regarder tous les films Star Wars dans l’ordre chronologique contenait des erreurs, par exemple – mais plus encore, le fait qu’ils existent du tout.

« C’est un désastre pour le moral des employés », a déclaré un journaliste de G/O à Vox.

Brown dit maintenant que la prochaine série d’histoires recevra la contribution des meilleurs éditeurs à chaque publication. « Nous ne ferons pas un autre projet éditorial que je puisse imaginer, sans un [editor-in-chief] le superviser et l’examiner », m’a-t-il dit.

Spanfeller et Brown disent également qu’ils n’utiliseront pas l’IA pour remplacer le personnel de G/O. « Notre objectif est d’embaucher plus de journalistes », a déclaré Spanfeller. (Spanfeller note que, comme d’autres sociétés de médias – y compris Vox Media, propriétaire de ce site – G/O a licencié des employés à cause de ce « marché économique merdique » – mais l’a qualifié de « réduction de minimis ».)

Cet argument ne convainc pas le personnel de G/O, qui dit qu’il suppose que G/O utilisera inévitablement la technologie pour les remplacer.

« Il s’agit d’une tentative pas si voilée de remplacer le vrai journalisme par du contenu généré par des machines », m’a dit un autre journaliste de G/O. « Le MO de G/O est de faire en sorte que le personnel fasse de plus en plus et publie de plus en plus. Cela n’a jamais cessé d’être cela. C’est une entreprise qui privilégie la quantité à la qualité.

D’autres salles de rédaction qui ont essayé des histoires générées par l’IA se sont depuis retirées. CNET, qui a fait la une des journaux lorsqu’il a admis que des dizaines d’histoires qu’il avait publiées étaient faites à la machine (et pleines d’erreurs), a depuis déclaré qu’il n’utiliserait pas d’histoires d’IA faites à partir de zéro. BuzzFeed, qui a brièvement vu son stock monter en flèche lorsqu’il a annoncé son enthousiasme pour l’IA plus tôt cette année – et des mois plus tard a fermé l’ensemble de son opération BuzzFeed News – a produit une série embarrassante de « guides de voyage » qui ont été presque entièrement produits par l’IA. Mais un représentant des relations publiques dit maintenant que la société n’en fabriquera plus.

Et tandis que Insider et Axios ont déclaré qu’ils exploraient l’utilisation de l’IA générative pour aider les journalistes à faire leur travail, les dirigeants des deux publications ont déclaré qu’ils n’utiliseraient pas d’histoires entièrement écrites par des bots. En ce moment, du moins.

« Nous examinons certainement tous les aspects de l’IA pour augmenter notre travail, mais ne voyons aucun avantage dans le contenu entièrement généré par l’IA pour le moment », a écrit le rédacteur en chef d’Axios, Jim VandeHei, dans un e-mail à Vox. « On dirait que tout est en danger, pas d’avantage jusqu’à ce que BEAUCOUP plus soit connu. »

Mais il y a certainement au moins un avantage au contenu créé par la machine : il ne coûte presque rien. Et il convient de noter qu’il existe de très nombreux points de vente publiant des histoires, écrites par de vrais humains, qui promettent de vous dire, comme l’a fait l’histoire de Gizmodo AI, comment regarder les films Star Wars dans l’ordre. Parmi eux : Space.com, Rotten Tomatoes, Reader’s Digest, PC Magazine, The Wrap et Vanity Fair.

Et pendant au moins quelques jours, Google a classé la sortie faite par la machine de Gizmodo parmi les meilleurs résultats pour les requêtes « Star Wars Movies ». C’est quelque chose que Brown a noté lorsqu’il m’a dit qu’il avait appris que le contenu de l’IA « sera, au moins pour le moment, bien accueilli par les moteurs de recherche ».

Ce qui souligne à la fois l’attrait et les limites de ce genre de choses : il y a quelques public pour cela. Et Google – pour l’instant – dirigera les gens vers les sites qui le font, ce qui se traduit par des pages vues et au moins le potentiel de revenus publicitaires.

Mais rendre exactement le même contenu productible par des dizaines d’autres personnes – ou un nombre illimité de robots – ne crée pas de valeur à long terme pour votre publication. Et quel que soit le retour financier que vous gagnez, il continuera de diminuer à mesure que de plus en plus de personnes et de bots font la même chose, créant plus de concurrence et faisant baisser les prix des publicités. (À moins, bien sûr, que Google décide qu’il vaut mieux ne pas renvoyer du tout les gens de sa page de résultats – comme il le fait maintenant pour les résultats « À quelle heure est le Super Bowl ».)

Il convient également de noter que les histoires créées par la machine de Gizmodo ont depuis chuté dans le classement Google (peut-être à cause de l’examen minutieux généré par ces résultats de recherche).

Il y a des années, j’ai travaillé pour Spanfeller lorsqu’il était l’éditeur de Forbes.com, où il produisait également beaucoup de contenu qui n’était pas créé par ses employés, comme des articles republiés à partir de fils de presse, de consultants et d’autres sources extérieures. Spanfeller estime que son équipe a produit environ 200 articles chaque jour, mais que Forbes.com a publié environ 5 000 articles.

Et à l’époque, a déclaré Spanfeller, les histoires produites par le personnel généraient 85 à 90% des pages vues du site. Les autres choses n’étaient pas sans valeur. Juste pas si précieux.

Spanfeller dit qu’il pense que cela pourrait se reproduire avec des histoires d’IA, imaginant un scénario où « il y a de la valeur pour le site, il y a de la valeur pour l’utilisateur final pour le contenu généré par l’IA – quoi que cela signifie ».

Mais il dit que ce que font les humains de son équipe aura beaucoup plus de valeur que le travail des robots. « Je ne pense pas que ce soit un moment existentiel pour le journalisme. »