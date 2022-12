Les médias français s’indignent du but “illégal” de la Coupe du monde de Messi

On a fait valoir que la grève des prolongations de l’Argentine n’aurait pas dû tenir

Le deuxième but de Lionel Messi contre la France lors de la finale de la Coupe du monde finalement remportée par l’Argentine n’aurait pas dû tenir, selon certains fans de football et experts.

Messi a été le joueur du match dans une finale dramatique que son équipe a finalement remportée 4-2 aux tirs au but après que le score se soit terminé 3-3 après prolongation.

L’Argentine et ses fans pensaient probablement qu’ils étaient chez eux et au sec après avoir mené la France à partir de la 23e minute lorsque Messi a marqué un penalty, puis avoir doublé leur compte grâce à Angel Di Maria 13 minutes plus tard.

En l’espace de 97 secondes, cependant, et à seulement 10 minutes de la fin, Kylian Mbappe a marqué un doublé qui a forcé la prolongation.

Messi a de nouveau marqué en première période, et c’est ce deuxième but du capitaine argentin qui a fait l’objet d’un examen minutieux.

Le septuple vainqueur du Ballon d’Or était au bon endroit au bon moment pour frapper le rebond quand Hugo Lloris a sauvé le tir de Lautaro Martinez à la 108e minute.

Le juge de touche levant son drapeau pendant un moment, on a pensé que le but de mettre l’Argentine 3-2 pourrait être refusé jusqu’à ce que les images télévisées précisent que Martinez était d’accord pour le mouvement.

Sous un angle différent, cependant, partagé dans le monde entier dans une image sur Twitter, il semble que le but aurait pu être exclu en raison de la présence de deux des remplaçants argentins sur le terrain lorsque Messi a tiré.

Certains suggèrent que le deuxième but de Lionel Messi aurait dû être refusé parce que 2 sous-marins argentins sont entrés sur le terrain pour célébrer juste avant que le ballon ne franchisse la ligne. À la lettre de la loi peut-être, mais c’est beaucoup trop insignifiant pour être du ressort du VAR. pic.twitter.com/ZyL5c2k9eJ – Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) 19 décembre 2022

Selon le règlement, le deuxième but de Messi, dans la prolongation, aurait dû être refusé par l’arbitre de la rencontre, Szymon Marciniak. Des remplaçants argentins étaient, déjà, sur la pelouse avant que le ballon ne dépasse la ligne de but d’Hugo Lloris https://t.co/zR3T2EekCR pic.twitter.com/D8cmoe8xw5 — L’ÉQUIPE (@lequipe) 19 décembre 2022

“Les règles sont très claires : seuls 11 joueurs d’une même équipe peuvent être sur le terrain”, a déclaré le journal numérique espagnol Ok Diario.

“La VAR n’est pas intervenue pour déclarer un but illégal qui, avec une simple rediffusion télévisée, peut être vu n’aurait pas dû monter au tableau d’affichage.

“L’Argentine serait plus tard proclamée championne du monde lors d’une séance de tirs au but, mais toute l’aide qu’elle a reçue pendant la Coupe du monde ne passe inaperçue pour personne. Ce n’est pas seulement l’objectif, mais aussi d’avoir obtenu des pénalités en quarts de finale, demi-finales et finale de la compétition pour battre le record historique », il a ajouté.

Un journaliste d’ESPN a reconnu que le but aurait dû être refusé “à la lettre de la loi peut-être” mais a fait valoir que c’était “Bien trop insignifiant pour être du ressort du VAR.”

Le magazine sportif français L’Equipe s’est rangé du côté d’OK Diario et a attribué à l’arbitre Szymon Marciniak un 2/10 pour sa performance.

Alors que la plupart des officiels polonais ont fait un travail décent, en particulier en décidant de réserver Marcus Thuram pour avoir apparemment plongé dans la surface de réparation, le sélectionneur français Didier Deschamps n’était pas d’accord et a également souligné que l’Argentine avait des décisions à prendre ailleurs.

“Je dois faire attention” Deschamps a déclaré avoir critiqué la performance de Marciniak, tout en refusant d’expliquer ce qu’il avait dit à l’arbitre après le match. “Vous l’avez vu aussi bien que moi.”

“Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux. Avant ce match, l’Argentine avait eu un peu de chance mais je ne veux rien lui enlever ; ils méritent pleinement le titre.

« Ce n’est pas parce que nous avons souffert de décisions qu’ils sont sortis vainqueurs. Je viens d’en discuter avec l’arbitre après le match, mais je ne veux pas entrer dans les détails.

Pour contrer les affirmations selon lesquelles l’Argentine aurait reçu le deuxième but de Messi, certains fans ont déclaré que Dayot Upamecano avait manipulé le ballon avant qu’il ne tombe sur Mbappe à la 117e minute.

Mbappe a décoché un tir sur Gonzalo Montiel, qui a ensuite été lui-même pénalisé pour handball.

Mais l’égalisation de Mbappe pour 3-3 n’a finalement pas entravé la quête de l’Argentine pour le titre, après que l’héroïsme des tirs au but de leur gardien Emi Martinez est venu au premier plan et a permis à Messi de soulever le trophée.