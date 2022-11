Les médias exhortent les États-Unis à abandonner les charges contre Julian Assange

WASHINGTON – Le New York Times et quatre organes de presse européens ont appelé lundi le gouvernement américain à abandonner ses charges contre Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, pour avoir obtenu et publié des secrets diplomatiques et militaires classifiés.

Dans une lettre ouverte conjointe, The Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel et El País ont déclaré que la poursuite de M. Assange en vertu de la loi sur l’espionnage “crée un dangereux précédent” qui menace de saper le premier amendement et la liberté de la presse. .

“Obtenir et divulguer des informations sensibles lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt public fait partie intégrante du travail quotidien des journalistes”, indique la lettre. “Si ce travail est criminalisé, notre discours public et nos démocraties sont considérablement affaiblis.”

M. Assange, qui lutte contre l’extradition depuis la Grande-Bretagne depuis son arrestation là-bas en 2019, est également accusé de participer à un complot lié au piratage. La lettre n’a notamment pas exhorté le ministère de la Justice à abandonner cet aspect de l’affaire, bien qu’elle ait déclaré que “certains d’entre nous sont également préoccupés” à ce sujet.