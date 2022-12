Les médias évitent la loi sur la transparence en raison de l’aggravation des retards, selon un journaliste

Les journalistes abandonnent la Loi fédérale sur l’accès à l’information comme outil de recherche parce que les délais d’exécution sont terribles et s’aggravent, a déclaré le journaliste vétéran Dean Beeby aux députés qui étudient la loi fédérale.

Beeby faisait partie des membres des médias et des chercheurs qui ont brossé un triste tableau de l’état du système d’accès au Canada mercredi pour un comité de la Chambre des communes.

La loi fédérale sur l’accès permet aux personnes qui paient des frais de 5 $ de demander des documents – des courriels internes et des notes de frais aux notes d’information et aux rapports – mais elle a longtemps été critiquée comme désuète et mal administrée.

Les agences gouvernementales sont censées répondre dans les 30 jours ou fournir des raisons valables pour lesquelles elles ont besoin de plus de temps pour traiter une demande.

La loi n’a pas été mise à jour de manière significative depuis son introduction il y a près de 40 ans, et de nombreux utilisateurs se plaignent de longs retards ainsi que de documents fortement masqués ou de refus complets en réponse à leurs demandes.

Selon le décompte de Beeby, l’examen du comité des Communes est au moins la 16e étude approfondie de la loi fédérale depuis son adoption.

Beeby, un journaliste indépendant qui a passé une grande partie de sa carrière à La Presse canadienne, a déclaré que les bureaucrates réalisent maintenant qu’ils font face à un contrecoup beaucoup plus important en publiant des informations qu’en les retenant.

En outre, la loi fournit un riche menu d’excuses pour garder les choses enfouies, a-t-il déclaré. “Ainsi, lorsque des documents d’accès périmés arrivent enfin sur le bureau d’un journaliste, ils ont été sélectionnés sans contenu significatif.”

Le système d’accès à l’information du Canada est en panne, a déclaré Brent Jolly, président de l’Association canadienne des journalistes.

Pendant des décennies, l’association a consacré une quantité exceptionnelle de ressources pour aider les journalistes membres à se former sur la façon de parcourir les nombreuses couches de règles opaques, d’exemptions et de limitations qui ont servi à unir des générations de journalistes canadiens « dans une frustration totale et une consternation vertigineuse, », a déclaré Joly.

“Et 40 ans, c’est franchement, eh bien, une longue période sans faire d’efforts concertés pour résoudre le problème”, a-t-il déclaré aux députés.

“Alors permettez-moi de le dire autrement : ne mettez pas de ruban adhésif sur le châssis cassé d’une voiture de course de Formule 1 et attendez-vous à ce qu’elle réalise des temps au tour compétitifs, sans parler de gagner des courses ou des championnats du monde”, a déclaré Jolly.

“Ce que je vous suggérerais de faire, c’est de retirer la voiture, de la réparer correctement pour la prochaine fois et de recommencer.”

Accès à l’informationPolitique fédéraleIndustrie des médias