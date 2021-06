Les médias étouffent un rapport suggérant l’implication du FBI dans l’émeute du Capitole, alors que la Maison Blanche retourne les efforts antiterroristes contre le peuple américain – RT USA News

Les archives judiciaires suggèrent que des agents du FBI faisaient partie de la foule qui a pris d’assaut le Capitole des États-Unis en janvier et pourraient avoir organisé l’émeute. Avec l’émeute utilisée comme justification d’une nouvelle politique antiterroriste, les médias minimisent l’histoire.

Fox News a diffusé mardi soir le reportage le plus important de l’histoire récente du câble. L’animateur de Fox, Tucker Carlson, a allégué que l’émeute de Capitol Hill le 6 janvier – surnommée un « insurrection, » un « atteinte à notre démocratie », et « terrorisme intérieur » – peut avoir été, au moins en partie, un travail interne.

#Fil Doit regarder Tucker Carlson Segment sur l’article de Revolver News à propos du 6 janvier: des co-conspirateurs non inculpés du 6 janvier soulèvent des questions troublantes de prescience fédérale pic.twitter.com/wzxwsPU0dE – Le clairon de Columbia 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) 16 juin 2021

Les affirmations de Carlson ont été formulées pour la première fois un jour plus tôt par Revolver News, un site d’information de droite parvenu. Revolver s’est penché sur les documents d’accusation contre les membres des milices « Oath Keepers » et « Proud Boys » qui ont pris part aux émeutes, et a découvert qu’à côté des émeutiers se trouvaient des dizaines de « co-conspirateurs non inculpés ». Ces co-conspirateurs (UCC en abrégé) auraient commis des crimes égaux ou supérieurs à ceux des membres de la milice, mais ont été gardés anonymes dans les documents judiciaires et n’ont pas été inculpés.

Certains d’entre eux auraient réservé et payé des chambres d’hôtel pour des membres de la milice, d’autres auraient assuré le transport jusqu’à Washington DC. Ils ont mis en place des canaux de communication sur des applications de style talkie-walkie et ont utilisé ces applications pour plonger leurs camarades dans une frénésie tumultueuse. « Je veux voir des milliers de normands brûler cette ville en cendres aujourd’hui » un UCC a déclaré dans une discussion de groupe Proud Boys, tandis qu’un autre, identifié uniquement comme « Personne 1 », répondu, « Dieu laisse cela se produire… Je me contenterai de les voir réduire en poussière des cochons. »

Un membre présumé des Oath Keepers, Thomas Caldwell de Virginie, âgé de 65 ans, a été accusé de complot, d’entrave à une procédure officielle, de destruction de biens du gouvernement et d’entrée illégale dans un bâtiment ou un terrain restreint – une feuille de rap qui pourrait le voir faire face 20 ans de prison. Cependant, une certaine « Personne deux » qui a participé aux mêmes actions que Caldwell n’a pas été inculpé. Ni était un « Personne trois » qui a offert à Caldwell une chambre d’hôtel et a parlé d’apporter des explosifs à l’émeute.





Le fait que ces personnes n’aient pas été nommées est suspect, mais ne constitue pas une preuve concluante d’acte criminel. Les co-conspirateurs restent souvent anonymes et échappent aux accusations s’ils concluent des accords de plaidoyer et informent leurs camarades. Pourtant, le premier accord de plaidoyer dans l’affaire Oath Keepers a été conclu en avril, trois mois après que le premier acte d’accusation ait mentionné les UCC. Au total, 20 UCC ont été mentionnés dans l’affaire Oath Keepers.

D’autres motifs d’anonymat sont « considérations pragmatiques et préoccupations en matière de preuve », termes généraux qui, au moins dans l’affaire Caldwell « Oath Keepers », ne correspondent pas, étant donné les preuves contre « Personne deux » est tout aussi solide que celui contre Caldwell.

Le FBI a admis avoir infiltré des milices de droite auparavant, et lorsque l’attention du pays s’est concentrée sur la menace du terrorisme islamique plutôt que sur l’extrémisme blanc, les recherches suggèrent que les trois quarts des kamikazes potentiels ont reçu les explosifs pour mener leurs attaques. par le FBI.





Le complot de la milice l’année dernière pour kidnapper le gouverneur du Michigan Gretchen Whitmer a été orchestré presque entièrement par le FBI. Le chauffeur des comploteurs et « l’expert en explosifs » étaient tous deux des agents, tandis que le chef de la sécurité de la milice était un informateur infiltré. À chaque réunion menant à la prétendue tentative d’enlèvement, une source du FBI était présente, et sur les cinq hommes qui ont conduit une camionnette pour kidnapper Whitmer, trois étaient des agents et des informateurs du FBI. Autre coïncidence étrange, l’agent du FBI en charge de l’opération d’infiltration a été promu après que le complot ait été déjoué, et s’est vu attribuer un poste au bureau extérieur de l’agence à Washington DC. Il supervise maintenant la poursuite de centaines d’émeutiers du Capitole.

Encore une fois, rien de tout cela ne prouve l’implication fédérale dans les événements du 6 janvier. Cela suggère simplement la possibilité. Un rapport sénatorial bipartite accuse l’émeute « échecs du renseignement », et le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré au Sénat en mars que son agence « faire mieux » pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir. Revolver a appelé les législateurs à poser trois questions à Wray à la lumière du dernier rapport.

Bref, les questions sont : dans quelle mesure les milices présentes le 6 janvier ont-elles été infiltrées par les agences fédérales ou leurs informateurs ? Combien d’agents ou d’informateurs étaient présents au Capitole lors de la tristement célèbre « siège » et quels rôles ont-ils joué ? Et enfin, de tous les UCC référencés dans les documents d’accusation, combien ont travaillé comme informateurs confidentiels ou agents d’infiltration pour le gouvernement fédéral ?

Le représentant de Floride Matt Gaetz (R), un fervent défenseur de l’ancien président Donald Trump, a déjà écrit à Wray pour lui poser ces questions exactes.

RUPTURE: Le membre du Congrès Matt Gaetz appelle le directeur du FBI Christopher Wray à divulguer pleinement le rôle et l’implication des agents du FBI lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole. Plus de détails à venir. pic.twitter.com/lviUHfhLyW – Représentant Matt Gaetz (@RepMattGaetz) 16 juin 2021

Cependant, les médias grand public se sont précipités pour attaquer le fondateur de Carlson et de Revolver News, Darren Beattie, appelant leurs affirmations « théories du complot » « sans fondement » et « la propagande. »

Wow! Tellement vrai ! » C’est une théorie [Tucker Carlson] provenant de la source d’information extrêmement connue, super objective et très importante Revolver News! » – Joy Reidpic.twitter.com/AiSiJXEmMZ – Le clairon de Columbia 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) 17 juin 2021

« Le but ici n’est pas de communiquer des informations. C’est de briser le consensus de la réalité afin que les gens puissent être manipulés et radicalisés. C’est incroyablement dangereux. Et ça marche », dit @chrislhayes de la « propagande » des médias de droite sur l’attaque contre la démocratie. pic.twitter.com/PVXmGUzAqI – All In avec Chris Hayes (@allinwithchris) 17 juin 2021

Twitter a même publié un avertissement mercredi, rappelant aux utilisateurs que « La loi fédérale ne permet pas aux témoins ou informateurs ayant coopéré d’être accusés de complot, malgré une suggestion sans fondement de Tucker Carlson. » Cependant, l’avertissement de Twitter fait exactement le même argument que Carlson – que les témoins ou les informateurs n’ont pas été inculpés, car ils étaient des témoins ou des informateurs.

Que le FBI ait participé ou non à l’émeute ou en ait été l’instigateur, les événements du 6 janvier ont déjà été utilisés pour susciter un soutien à une nouvelle guerre nationale contre le terrorisme. Des centaines d’accusés ont été arrêtés dans ce que les procureurs ont qualifié de « choc et admiration » campagne. Les experts libéraux ont comparé l’émeute à Pearl Harbor et au 11 septembre, tout en écrivant des articles appelant à une expansion spectaculaire de l’État de surveillance et de la force « rééducation » des partisans de Donald Trump.





Et l’administration Biden est à bord. Un mois après que le procureur général Merrick Garland a déclaré au Sénat que « des extrémistes violents à motivation raciale ou ethnique… en particulier ceux qui défendent la supériorité de la race blanche », sont la principale menace terroriste du pays, la Maison Blanche a publié mercredi sa nouvelle stratégie nationale contre le terrorisme. La stratégie promet 100 millions de dollars supplémentaires pour le ministère de la Sécurité intérieure et du ministère de la Justice, et indique également que le gouvernement fédéral travaillera plus étroitement avec les sociétés de médias sociaux pour lutter contre « contenu extrémiste » et « désinformation et désinformation » – des termes nébuleux utilisés par beaucoup pour désigner un contenu qui contredit le récit de l’establishment.

Le rapport promet également un financement à tous les organismes fédéraux pour « s’assurer que des terroristes nationaux ne sont pas employés dans nos rangs militaires ou des forces de l’ordre. » Son objectif déclaré est « pour empêcher que les personnes qui constituent des menaces terroristes nationales ne soient placées dans des postes de confiance ».

Avec « terroriste domestique » et « Partisan de Trump » souvent confondue par les médias et les principaux démocrates, la stratégie sera probablement considérée par la droite comme une tentative de purger politiquement les institutions de la nation. Indépendamment du fait que l’étendue réelle de l’implication fédérale présumée dans l’émeute du 6 janvier soit jamais découverte, les Américains vivront avec les conséquences de ce jour pendant des années, voire des décennies, à venir.

