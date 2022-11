Les médias, et non les sondages, n’ont pas prédit la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat de 2022

Dans les mois qui ont précédé les élections de mi-mandat, de nombreux experts et politiciens pensaient que les républicains avaient suffisamment d’élan pour de gros gains aux niveaux des États et du gouvernement fédéral, suffisamment pour compter comme une «vague rouge». Mais le stratège démocrate vétéran Simon Rosenberg est l’une des rares voix à Washington qui, malgré la baisse des cotes d’approbation du président Joe Biden et les sondages qui montraient que les démocrates défendaient l’inflation, restait optimiste quant aux perspectives du parti et qui a finalement été justifié par une solide performance.

Rosenberg – qui a déjà conseillé le Comité de campagne du Congrès démocrate et est le président du groupe de réflexion progressiste NDN – dit qu’il n’est pas dans le domaine des prédictions. Mais il pensait que les données disponibles indiquaient systématiquement une élection compétitive, et il est devenu un «guerrier de l’information» autoproclamé sur Twitter essayant d’en convaincre la classe des experts. Il pense que, contrairement à 2016 et 2020, lorsque les sondages n’ont pas réussi à enregistrer la force de Trump en tant que candidat, cette fois-ci, ce sont les médias analysant les sondages qui se sont trompés.

“Il y a eu un énorme échec médiatique ce cycle”, a-t-il déclaré. “L’échec qui vient d’avoir lieu est plus grave que l’erreur de sondage [in 2020] parce qu’il y avait beaucoup de gens vraiment intelligents qui ont induit en erreur des dizaines de millions de personnes à travers leurs commentaires politiques au cours des dernières semaines.

Il est difficile de savoir s’il y a eu un effet pratique des histoires catastrophiques sur les démocrates dans les mois précédant les élections – si cela a supprimé la participation en démoralisant les électeurs ou les a motivés à se présenter parce qu’ils craignaient ce qui se passerait s’ils le faisaient ‘ t. Mais même si tout effet négatif était petit, cela aurait pu avoir un impact important.

« Mon point de vue est que cela nous a probablement coûté net. Cela aurait pu nous coûter la maison », a déclaré Rosenberg.

Voici ce qu’il pense avoir mal tourné.

Les vrais résultats des élections n’ont pas reçu suffisamment de crédit par rapport aux sondages

Rosenberg soutient que les républicains ont commis une énorme erreur en se dirigeant vers le trumpisme depuis novembre 2021, lorsqu’il a contesté pour la première fois l’idée qu’il y aurait une vague rouge incontrôlable à mi-parcours.

Cette hypothèse a gagné en popularité au cours de l’été au milieu des réactions négatives contre la décision de la Cour suprême d’annuler Roe contre Wade. Mais il y a eu un changement d’ambiance significatif à l’automne, lorsque les marges des démocrates sur le scrutin générique se sont rétrécies et qu’ils ont montré une faiblesse relative dans les sondages sur des questions telles que l’économie et la criminalité. Ceux-ci semblaient être des signes d’indignation Chevreuil avait diminué et que les républicains avaient l’avantage.

Rosenberg ne pense pas que cela ait jamais été vrai et que les données disponibles ont montré une élection où les démocrates étaient favorisés au Sénat et la Chambre était à gagner. L’indication la plus claire est venue des résultats réels des élections.

“Le vrai vote est plus important que les sondages”, a déclaré Rosenberg. “La façon dont vous interprétez une élection consiste à regarder comment les gens votent.”

Les républicains avaient doublé sur une marque de politique qui venait d’être rejetée deux fois par le peuple américain en 2020 et 2018. Et une série d’élections spéciales qui se sont déroulées au cours de l’été a montré un schéma similaire, les démocrates surperformant considérablement dans les courses à la Chambre au Nebraska, Alaska, Minnesota et New York. Dans le premier district du Nebraska, par exemple, le démocrate a perdu moins de 6 points de pourcentage, contre plus de 20 points de pourcentage en 2020. Et les démocrates ont remporté un siège à la Chambre en Alaska pour la première fois en un demi-siècle, battant l’ancien gouverneur Sarah. Palin.

En août, les électeurs du Kansas rouge foncé se sont également présentés en nombre survolté pour voter contre un projet d’amendement constitutionnel qui aurait permis aux législateurs de l’État de restreindre davantage l’accès à l’avortement à la suite de la décision de la Cour suprême d’annuler Chevreuil.

Tout cela a soutenu l’idée que l’enthousiasme démocrate était en hausse et que ce n’était pas une élection de mi-mandat normale, alors même que les sondages se rétrécissaient et que la cote d’approbation de Biden était toujours sous-marine.

«Les gens auraient dû commencer à ajuster leur compréhension de l’élection à ce moment-là. Ils ne l’ont pas fait – ils sont restés avec les anciens modèles. Ils ont été embobinés par le récit de la vague rouge », a déclaré Rosenberg.

Les sondages ont été mal interprétés

Lorsque les moyennes des sondages se sont rétrécies à l’automne, c’était en partie parce que les sondages partisans commandés par les organisations républicaines les faisaient baisser pour les démocrates. Rosenberg a été l’un des premiers à identifier le phénomène, qu’il a décrit comme une “campagne sans précédent des républicains pour inonder les moyennes des sondages au cours du dernier mois afin de créer cette impression de vague rouge”.

Si vous regardiez les moyennes des sondages qui incluaient les sondages républicains, “vous regardiez une élection complètement différente de celle que nous regardions”, a-t-il ajouté.

Lorsque Rosenberg a supprimé les sondages partisans, il prévoyait une élection au cours de laquelle le New Hampshire, l’Arizona, la Géorgie et la Pennsylvanie penchaient vers les démocrates, le Nevada était trop proche pour être appelé, et l’Ohio, la Caroline du Nord et le Wisconsin penchaient un peu vers les républicains. C’est cohérent avec ce qui s’est réellement passé.

Il n’est pas clair si l’assaut des sondages partisans représentait une tentative délibérée des républicains de changer le récit de l’élection et de freiner l’enthousiasme démocrate. Mais cela a peut-être eu un effet démesuré sur les moyennes cette année en raison d’un manque de sondages publics indépendants. Comme Politico l’a souligné, de grands acteurs comme NBC News n’ont pas commandé de sondages à mi-parcours cette année, et le New York Times ne l’a fait que dans quatre courses individuelles à la Chambre et cinq États – bien moins que le nombre qu’ils avaient commandé auparavant.

Les médias étaient également trop dépendants des sondages sur les problèmes, ce qui peut être trompeur si vous ne regardez que les chiffres agrégés entre les partis, a déclaré Rosenberg. La criminalité et l’immigration figuraient parmi les principaux problèmes des électeurs dans l’ensemble, car ce sont des problèmes hautement prioritaires pour les républicains. Mais si les démocrates essayaient de former leurs propres électeurs, ils devaient se concentrer sur les problèmes qui les intéressaient.

En général, il est également difficile d’analyser l’interrogation des problèmes. Les électeurs peuvent dire qu’ils se soucient beaucoup de toute une gamme de questions, mais cela ne signifie pas nécessairement que l’un d’entre eux aura une incidence sur leur décision de voter pour un candidat en particulier ou de voter du tout.

“Cette dépendance à l’égard de la question la plus importante parmi tous les électeurs jouait dans les points de discussion républicains”, a déclaré Rosenberg.

L’importance durable de Chevreuil a été sous-estimé

Le mouvement anti-avortement a perdu beaucoup de temps en 2022 : les démocrates se présentant pour les droits pro-avortement ont presque balayé la table, et toutes les initiatives de vote visant à restreindre l’avortement ont été perdues, tandis que les initiatives de vote renforçant les droits à l’avortement ont prévalu et ont même surpassé les candidats démocrates dans certains cas.

Bien que nous ne devrions pas accorder trop d’importance aux données des sondages à la sortie, qui sont incomplètes à ce stade, l’analyse par KFF de l’enquête AP VoteCast a révélé que la décision de la Cour suprême d’annuler Chevreuil a eu un «impact majeur» sur le fait qu’environ quatre Américains sur 10 ont décidé de voter cette année et qu’il a activé des circonscriptions clés pour les démocrates, y compris les femmes noires et hispaniques de moins de 50 ans, les électeurs de moins de 30 ans en général et les premiers électeurs. Cela correspond à une forte post-Chevreuil nombre d’inscriptions sur les listes électorales : le nombre de femmes qui se sont inscrites pour voter a augmenté de 35 % dans 10 États au cours du mois qui a suivi la décision.

Comme l’a écrit ma collègue Rachel Cohen, les républicains et leurs bases ont eu du mal à affronter à quel point la fin de Roe et leurs efforts ultérieurs pour restreindre le droit à l’avortement se sont révélés décisifs lors de cette élection. Et cela a semblé s’infiltrer dans la couverture médiatique, de nombreux médias projetant avant le jour du scrutin que l’avortement s’était éloigné des projecteurs au profit de l’inflation, un problème sur lequel les républicains pensaient avoir l’avantage.

“Le débat sur le droit à l’avortement n’est pas devenu une solution miracle politique pour les démocrates”, a déclaré le New York Times le 4 novembre.

Rosenberg spécule que les commentateurs politiques masculins étaient particulièrement réceptifs au récit républicain sur ce front.

“Je pense qu’ils n’étaient pas favorables à cette idée que l’avortement allait vraiment être l’une des deux ou trois choses qui ont motivé l’élection”, a-t-il déclaré.

Mais la preuve était toujours dans les sondages : l’intérêt pour l’avortement n’a pas diminué au fil du temps et, parmi les démocrates, a en fait augmenté dans plusieurs sondages de suivi. Et Rosenberg pense que sa visibilité ne diminuera pas de si tôt.

“Cela pourrait créer une meule autour du cou du Parti républicain – pas seulement lors de cette élection mais pour de nombreuses élections à venir, et pourrait potentiellement aliéner toute une génération de jeunes”, a-t-il déclaré.