Les médias et les démocrates lancent une deuxième «  guerre contre le terrorisme  » – contre les Américains – avertit Glenn Greenwald

Certaines des personnes qui sont à l’origine de la première guerre contre le terrorisme aident maintenant à en lancer une nouvelle contre les Américains, a averti le journaliste Glenn Greenwald dans un contexte de répression croissante de la liberté d’expression à la suite du chaos au Capitole américain.

Greenwald est un avocat qui s’est tourné vers le journalisme en 2005 protester la suppression des libertés civiles des Américains sous la «guerre contre le terrorisme» Bush-Cheney. Il a fini par jouer un rôle clé dans la publication des révélations du lanceur d’alerte de la NSA Edward Snowden sur l’espionnage de masse illégal des Américains. Vendredi, cependant, il a sonné l’alarme sur ce qu’il considérait comme une répétition de l’histoire.

«Il y a absolument une nouvelle guerre contre le terrorisme qui est lancée,» il a tweeté. «Ce nouveau est destiné à l’intérieur, au niveau national.»

Il y a absolument une nouvelle guerre contre le terrorisme en cours de lancement – elle se cachait depuis un certain temps, mais elle s’accélère maintenant pour des raisons évidentes. Ce nouveau est destiné à l’intérieur, au pays. Cela implique plusieurs des mêmes cadres. Ils le disent explicitement: https: //t.co/TUkK0mmMxU pic.twitter.com/ygCLuTZe2C – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 8 janvier 2021

«J’ai passé la première décennie de ma carrière de journaliste à dénoncer et à dénoncer les excès de la première guerre contre le terrorisme, et je vois exactement les mêmes tactiques se former». il a écrit.

Les démocrates derrière cela n’auront même pas besoin d’étudier les tactiques des néoconservateurs du WoT original – comme «Les néoconservateurs sont leurs alliés à part entière dans tout cela», Nota Greenwald. Quiconque a des questions ou des préoccupations à ce sujet sera diabolisé en tant que « terroriste » sympathiser.

À titre d’exemple, il a offert des tweets de l’ancien rédacteur de discours de George W. Bush, David Frum – de « axe du mal »infamie – se présentant maintenant comme un « Leader d’opinion libéral. »

Incroyable – j’ai écrit hier: la même tactique utilisée contre les critiques de la première guerre contre le terrorisme serait utilisée pour la nouvelle: diaboliser ceux qui remettent en question ses excès comme "pro-terroriste." Aujourd’hui, pops néocon @DavidFrum pour reprendre son rôle, cette fois en tant que leader d’opinion libéral pic.twitter.com/VJqjFulvik – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 8 janvier 2021

Un allié clé dans ce sera «Les mêmes médias qui ont agi en tant que porte-parole depuis 2016», Greenwald a argumenté, à nouveau citant un exemple: Oliver Darcy de CNN, un «Ancien conservateur… dont la fonction principale dans la vie est d’exiger la censure au nom de [Democrats]. »

Maintenant CNN @oliverdarcy s’en prend aux câblodistributeurs pour avoir diffusé Fox News pic.twitter.com/RtTrqJdTXa – Tom Elliott (@tomselliott) 8 janvier 2021

USA Today a lancé un appel aux lecteurs pour qu’ils signalent et identifient les personnes impliquées dans l’assaut de mercredi du Capitole américain, que les démocrates et les médias ont de plus en plus dépeint comme un « insurrection » et a appelé à une répression sévère contre «Terroristes nationaux».

Plusieurs centaines de partisans du président Donald Trump ont d’abord franchi les barrières de la police pour entrer dans l’enceinte du Capitole, puis ont fait irruption dans le bâtiment lui-même, mais se sont finalement dispersés après que Trump a appelé à la paix et à l’ordre.

Aussi sur rt.com USA Today demande à identifier les émeutiers lors de l’invasion du Capitole. Les lecteurs se demandent pourquoi les troubles estivaux ont été traités différemment

Greenwald a condamné l’émeute au Capitole, mais a averti que s’il y a une leçon des 20 dernières années, c’est que «Prendre des décisions importantes à des moments d’émotions fortes et intenses, suivre de près un événement qui unifie presque tout le monde au point que toute déviation ou remise en question soit traitée comme une trahison ou une hérésie, est extrêmement imprudent.»

Plusieurs autres journalistes indépendants ont également sonné l’alarme face à la répression croissante des discours qui a suivi les événements au Capitole.

La répression de l’État contre les personnes considérées comme complices de cette "attaque contre la démocratie" Ou peu importe comment tu veux l’appeler — "fascistes," "Terroristes MAGA," "nationalistes blancs," "insurgés" – va faire ressembler les choses Clinton / Reno dans les années 90, comme dirait Trump, "cacahuètes" – Michael Tracey (@mtracey) 8 janvier 2021

Aussi sur rt.com « Point tournant dans la bataille pour le contrôle »: Edward Snowden et d’autres mettent en garde contre les conséquences de l’interdiction de Facebook par Trump

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!