Le discours inaugural du président Joe Biden, rempli d’appels à «l’unité» et à la «décence» si tous les Américains se conforment à sa politique, a eu un animateur de Fox News qui a fait l’éloge mais n’a pas semblé gagner les conservateurs de base.

Dans un discours de 20 minutes après avoir prêté serment mercredi, le 46e président américain s’est engagé à être le président de tous les Américains et a déclaré que ceux qui choisissaient de ne pas être d’accord avaient ce droit en «Notre démocratie», mais a averti que «Le désaccord ne doit pas conduire à la désunion.»

« Excellent discours … le meilleur discours inaugural que j’aie jamais entendu, » C’est ainsi que Chris Wallace de Fox News – modérateur du premier débat désastreux entre Biden et le président Donald Trump lors de la campagne de l’année dernière – l’a décrit.

Chris Wallace de Fox News: "J’ai trouvé que c’était un excellent discours … Je pensais que c’était le meilleur discours inaugural que j’aie jamais entendu." pic.twitter.com/rOdTBNSmUm – Aaron Rupar (@atrupar) 20 janvier 2021

« Je pense que c’était moins un discours inaugural et plus un sermon, un discours d’encouragement, » Wallace a continué, aux louanges des médias libéraux comme Vox. Il l’a décrit comme « Un appel à nos meilleurs anges » dans une référence à Abraham Lincoln, et même l’a comparé au célèbre discours de John F. Kennedy en 1961.

Alors que Kennedy « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous – demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays » est devenu légendaire, certains commentateurs conservateurs ont mis au défi les gens de nommer rapidement trois citations les plus mémorables de l’inauguration de Biden.

Tout le monde, récitez 3 lignes du discours de Biden de mémoire. https://t.co/6E0FU0HOx9 – Stephen L. Miller (@redsteeze) 20 janvier 2021

Le journaliste d’investigation Paul Sperry n’a pas non plus été impressionné, affirmant que le discours de Biden était « Passe-partout » et un « Entrée téléphonique pour piétons, sans intérêt et terne. »

Des experts décrivant le discours de Biden comme "beau" ne sont pas intellectuellement honnêtes. C’était passe-partout. Une entrée téléphonique pour piétons, sans intérêt et terne. Désolé, juste pour le garder réel. – Paul Sperry (@paulsperry_) 20 janvier 2021

« Bill Clinton, c’est nous tous, » C’est ainsi que Tom Elliott de Grabien a choisi de commenter, en utilisant un clip de l’ancien président avec les yeux fermés et apparemment endormi pendant le discours de Biden.

Bill Clinton est nous tous pic.twitter.com/D8pEFmfF4I – Tom Elliott (@tomselliott) 20 janvier 2021

Comme tous les discours de Biden, son discours inaugural était court et renvoyait aux thèmes et aux phrases qu’il avait utilisés auparavant. C’est par conception, a expliqué mardi un article de Politico, donnant un traitement bouffi au processus de «Fabrication de saucisses» par ses auteurs de discours.

Le sénateur Chris Coons (D-Delaware) a défini l’attente pour l’adresse dans une citation de l’histoire, l’appelant «Le discours inaugural le plus important depuis Lincoln.» Matt Teper, qui a écrit des discours pour Biden pendant la présidence d’Obama, a déclaré le « Ton » de l’adresse serait le plus important.

«Il doit donner aux gens le sentiment d’être tournés vers l’avenir. Il y a un président en charge en ce moment. Tant qu’il projette tout cela, alors c’est un succès, » Dit Teper.

Aussi sur rt.com Dans son discours inaugural, Biden dit aux Américains de s’unir derrière la « vérité », de rejeter les faits « fabriqués » et de mettre fin à la « guerre incivile »

Bien que les partisans de Biden et les médias traditionnels aient pu être convaincus, il y avait peu de preuves que les conservateurs vaincus l’étaient. Commentant la ligne de Biden sur comment «La démocratie est de retour» Matthew Peterson, de l’Institut Claremont, a énuméré tout ce qu’il fallait pour y arriver – y compris l’espionnage, le Russiagate, la censure et les émeutes.

Tout ce qu’il a fallu, c’était la censure des plus puissantes entreprises technologiques du monde et des fuites quotidiennes de l’État administratif d’opposition – combinées avec 2 milliards de dollars d’émeutes et de battements incessants de toutes les grandes institutions américaines – conduisant à des listes noires d’opposants politiques pour revenir à la «normalité»! – Matthew J. Peterson (@docMJP) 20 janvier 2021

«Jolis mots de Biden. Dommage que nous ne partagions pas de définitions communes pour pratiquement aucune d’entre elles. » m’a dit Inez Stepman du fédéraliste.

Le producteur de Rush Limbaugh, Bo Snerdley, a résumé ses impressions en onze mots, appelant toute l’affaire «Installation 2021».

Plus de drapeaux que de personnes.

Plus de troupes que de participants.

Installation 2021.

Amérique. – Bo Snerdley (@BoSnerdley) 20 janvier 2021

Il semble que l’appel à l’unité de Biden – même selon ses propres termes – soit en grande partie tombé dans l’oreille d’un sourd. Les démocrates préconisant de traiter les partisans de Trump comme des terroristes nationaux et de les persécuter en conséquence, cependant, il ne semble pas que cela importera beaucoup.

