Les médias et le divertissement atteindront 1 000 milliards de dollars en 2024, selon les estimations d’Omdia

L’industrie des médias et du divertissement devrait dépasser la valeur de 1 000 milliards de dollars en 2024, selon la directrice principale de la recherche d’Omdia, María Rua Aguete, conférencière lors du panel Future Trends Report de mardi au Content Americas de Miami, qui se déroule jusqu’au 25 janvier.

Certains de ses points majeurs :

L’écosystème des médias et du divertissement, qui vaut des milliards de dollars

L’atteinte de la barre des mille milliards est propulsée par divers segments, la vidéo en ligne (345 milliards de dollars), le cinéma (41 milliards de dollars), la musique (44 milliards de dollars) et les jeux (255 milliards de dollars) contribuant de manière significative à l’expansion du secteur. La dynamique au sein de ces segments révèle une interaction complexe entre les préférences des consommateurs, les avancées technologiques et l’évolution des modèles commerciaux, soulignant la robustesse et l’adaptabilité du secteur face à l’évolution des conditions du marché.

Le rôle dominant de la publicité et l’ascension de la vidéo en ligne

La publicité continue de soutenir l’économie des médias et du divertissement, la publicité vidéo en ligne étant appelée à devenir la principale source de revenus d’ici 2028. Cette évolution renforce l’évolution des modes de consommation, dans lesquels les plateformes numériques sont de plus en plus favorisées par rapport aux canaux médiatiques traditionnels. Les taux de croissance projetés – abonnements vidéo en ligne et TVOD à +14,5 % et publicité vidéo en ligne à +18,0 % – reflètent l’évolution vers le contenu numérique, soulignant clairement l’importance stratégique des modèles financés par la publicité.

L’émergence continue de FAST et son impact

Le marché de la télévision en streaming gratuite financée par la publicité (FAST) connaît une croissance rapide, avec des projections indiquant une augmentation significative des revenus entre 2024 et 2028. Les États-Unis devraient dominer cet espace, contrôlant une part substantielle du marché FAST de 13 milliards de dollars d’ici 2028. , tandis que l’Europe occidentale et l’Amérique latine sont bien placées pour connaître une croissance considérable. Cette tendance met en évidence l’appétit croissant des consommateurs pour un contenu gratuit et de qualité et le pivot stratégique des sociétés de médias vers les services de streaming financés par la publicité en tant que source de revenus vitale et outil d’engagement du public.

Comportement des consommateurs et empilement de services

Au milieu de la prolifération des services de streaming, le comportement des consommateurs montre des signes de saturation, les services vidéo payants commençant à plafonner. La plupart des recherches suggèrent que les consommateurs ne veulent pas beaucoup plus de services payants que trois. Ce changement est attribué à la maturation du marché et à l’attention croissante des consommateurs à l’égard de la proposition de valeur offerte par les abonnements multiples. L’essor des services gratuits dans le cadre de l’équation de cumul de services signifie une tendance plus large vers la diversification des modes de consommation de contenu, reflétant l’interaction dynamique entre les offres de contenu payantes et gratuites pour capter et retenir l’attention du public. Les télécommandes de télévision des consommateurs sont peut-être un facteur sous-estimé dans le choix des streamers. L’immobilier de boutons de télécommandes des grandes marques de téléviseurs est devenu une propriété très prisée, Samsung et al étant en mesure de facturer des sommes importantes sur plusieurs années pour la proéminence des boutons de marque.

La perspective mondiale : l’essor numérique en Amérique latine

Le marché latino-américain, qui devrait atteindre 53 milliards de dollars d’ici 2028, reflète les tendances plus larges qui remodèlent le paysage médiatique mondial. Avec une croissance des abonnements vidéo en ligne et de la TVOD de 18,2 % et de la publicité vidéo en ligne de 20,5 %, l’Amérique latine illustre l’expansion vigoureuse des médias numériques. Ce récit de croissance est complété par les solides performances du secteur des jeux vidéo, avec une publicité dans ce segment qui devrait connaître une augmentation de 25,4 %, soulignant le rôle accru de la région dans l’évolution de l’écosystème médiatique mondial.

Jeu de jeu des streamers

Ce n’est un secret pour personne, le secteur des jeux vidéo a connu une forte croissance et devrait générer plus de 250 milliards de dollars de revenus cette année. Le modèle publicitaire qu’il contient se développe également rapidement, Omdia prévoyant qu’il rivalisera avec Linear TV d’ici 2027 avec un chiffre d’affaires total de 131 milliards de dollars. Le potentiel d’adaptation de la propriété intellectuelle est vaste mais historiquement difficile sur le plan créatif. Avec les récents succès de « The Last of Us », « Arcane » et « The Witcher », l’attention et les attentes sont bien plus optimistes. Les adaptations à venir incluent un who’s who de titres de jeux tels que « Bioshock », « Fallout », « Mass Effect » et Tom Clancy’s Splinter Cell.

L’analyse divertissante de Rua Aguete d’Omdia a offert un prisme à travers lequel observer la transformation en cours de l’industrie des médias et du divertissement. La convergence de la publicité, du contenu numérique et des préférences des consommateurs nuance le nouveau discours du secteur, qui met l’accent sur l’innovation, l’adaptabilité, la connaissance du passé et le sens de l’avenir.