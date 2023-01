Les médias d’État rapportent que la Russie a construit son premier lot de torpilles apocalyptiques Poséidon

Le premier lot de torpilles Poséidon russes a été produit, ont rapporté les médias officiels.

Le Poséidon est une torpille à capacité nucléaire intercontinentale qui a été annoncée pour la première fois en 2018.

Il est considéré comme l’une des soi-disant “super armes” du président russe Vladimir Poutine.

Une source anonyme proche de l’armée russe a déclaré à l’agence de presse officielle TASS que le Poséidon a terminé une série d’essais, y compris les tests de son unité nucléaire, et que le premier lot de ces torpilles, parfois appelées drones, a été produit. . Le rapport note que le ministère russe de la Défense n’a pas encore confirmé les développements.

“Le premier lot de munitions Poséidon a été fabriqué et sera bientôt livré au sous-marin nucléaire à usage spécial Belgorod”, a déclaré la source à TASS. La Russie a qualifié le sous-marin Belgorod du projet 09852 de navire de recherche, malgré sa charge utile prévue.

Images du Poséidon, une torpille nucléaire autonome intercontinentale, première fuite en 2015, mais le projet n’a été officiellement annoncé que lorsque Poutine l’a fait dans un discours de mars 2018, vantant son développement aux côtés d’autres super armes en préparation. Un an plus tard, la Russie a publié une vidéo qui aurait montré un test du système.

Quelques mois avant le discours de Poutine, l’armée américaine a semblé révéler l’existence du projet Poséidon dans son Nuclear Posture Review de 2018, écrit que la Russie développe une “torpille autonome sous-marine à propulsion nucléaire”, mais les dirigeants russes ont fourni plus de détails.

Les arme – qui, selon la Russie, a une portée illimitée et peut se déplacer à des vitesses aussi rapides que 125 mph – peut transporter des ogives nucléaires et conventionnelles et est conçu pour attaquer les groupes de frappe de porte-avions et les installations côtières. Certains observateurs ont qualifié le Poséidon de “jour du Jugement dernier” système car il a été avancé que sa charge utile massive pourrait potentiellement déclencher un tsunami radioactif, ce qui pourrait entraîner des dégâts considérables. Il n’y a aucune garantie que cela fonctionne même si.

Les torpilles Poséidon sont considérées comme l’une des six “super armes” expérimentales de la Russie.

“Le Poséidon peut être capable de remplir plusieurs fonctions en plus d’assurer une capacité de seconde frappe nucléaire”, a écrit Chatham House dans une analyse de l’arme en 2021, notant qu’il pourrait également servir de terrain d’essai pour les véhicules sous-marins sans pilote à propulsion nucléaire.

D’autres “super armes” incluent le missile balistique intercontinental Sarmat, le véhicule planeur hypersonique Avangard, le Burevestnik missile de croisière à propulsion nucléaire, le Kinzhal missile balistique aéroporté et le Zircon missile hypersonique anti-navire.

Certains de ces systèmes, bien qu’actifs, ont s’est avéré exagéré, tandis que d’autres sont encore en test, ce qui parfois ne s’est pas bien passé et parfois même a été fatal. Un test présumé du Burevestnik a entraîné un explosion mortelle qui a tué plusieurs personnes travaillant sur le projet. On ne sait pas comment les travaux sur le Poséidon ont progressé.

TASS a rapporté dimanche que les torpilles Poséidon sont fabriquées pour le sous-marin nucléaire russe Belgorod, qui a été lancé en avril 2019. Ces sous-marins devaient initialement être envoyés à la marine russe en 2020, mais cela a finalement été retardé à cause du Covid -19 pandémie.

Trois des navires devraient être livrés à la marine nationale dans les années à venir.