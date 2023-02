Les médias d’État occidentaux forment un espace sûr

Les radiodiffuseurs ont lancé l’incubateur d’espaces publics pour favoriser une “communication factuelle” sans haine ni propagande

Les radiodiffuseurs publics du Canada, de Suisse, de Belgique et d’Allemagne ont lancé une nouvelle plateforme visant à favoriser “communication factuelle» sur Internet tout en protégeant les participants de ce qu’ils décrivent comme la menace croissante de la propagande. Baptisé Public Spaces Incubator, le projet a été annoncé mercredi par le radiodiffuseur public allemand ZDF en collaboration avec CBC (Canada), SRG (Suisse) et RTBF (Belgique).

La plateforme cherche à «permettre l’engagement civique et le discours démocratique dans l’espace numérique loin des commentaires haineux et de la désinformation croissante“, selon le communiqué de presse. L’objectif est de montrer comment les médias soutenus par l’État peuvent “créer des espaces de communication indépendants et factuels dans le monde numérique.”

Soi-disant exempt de “aspects commerciaux“Public Spaces Incubator affirme s’intéresser exclusivement à”discussions en ligne ouvertes et respectueuses » et « les intérêts des utilisateurs.” Cependant, on ne sait pas ce qui se passe lorsque ces deux-là sont à contre-courant.

“La démocratie se nourrit d’un dialogue ouvert et équitable dans la société», a déclaré le directeur de la ZDF, Norbert Himmler, dans le communiqué de presse, mettant en garde contre le fait de laisser de telles conversations à «les grandes plateformes américaines.” L’incubateur d’espaces publics, a-t-il dit, était censé fournir un “alternative de service public» aux plateformes de plus en plus violentes et haineuses qui dominent actuellement la scène des médias sociaux.

L’initiative est une collaboration avec New_ Public, dont le co-fondateur, Eli Parisier, a également co-fondé Avaaz, un groupe d’activistes connu pour prôner une censure en ligne à motivation idéologique. Parisier est crédité d’avoir inventé le terme “bulle de filtre» dans son livre de 2011 du même nom, dans lequel il a attiré l’attention sur le danger des algorithmes des médias sociaux qui filtrent les opinions dissidentes. L’autre co-fondateur de New_ Public, Deepti Doshi, est originaire de Meta, anciennement Facebook – une plate-forme sans doute synonyme de bulle de filtre.

La bataille contre “désinformation» a attiré l’attention ces derniers mois de la part d’entités internationales comme l’Organisation mondiale de la santé et les Nations Unies, ainsi que de rassemblements d’élite comme le Forum économique mondial. Il a été confirmé la semaine dernière que les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada ont tous déployé des technologies de qualité militaire, y compris des opérations psychologiques, pour réprimer la soi-disant désinformation qui allait à l’encontre des politiques Covid-19 de leurs gouvernements respectifs.

Les groupes des libertés civiles ont averti que ce terme (ainsi que ses cousins ​​”désinformation” et “désinformation”) est mal définie et facilement militarisée pour censurer les opinions dissidentes, même dans les démocraties qui disposent de protections juridiques contre de tels abus.