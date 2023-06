Les médias d’État nord-coréens ont publié cette semaine une analyse politique se moquant du gouvernement américain pour son « voyage de mendicité honteux » pour rencontrer les dirigeants chinois.

L’analyste politique nord-coréen Jong Yong-hak a ridiculisé le voyage du secrétaire d’État américain Antony Blinken en Chine dans un rapport de l’Agence centrale de presse coréenne – le média géré par le gouvernement du pays, selon l’agence de presse Yonhap.

« C’est le comble du double jeu et de l’impudence propre aux États-Unis de provoquer d’abord et ensuite de parler du soi-disant » contrôle responsable sur la divergence d’opinion « », a écrit Jong.

ANTONY BLINKEN ATTERRIT À PÉKIN, MARQUANT LA PREMIÈRE VISITE DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT EN CHINE DEPUIS 2018

Le président chinois Xi Jinping et le secrétaire d’État Antony Blinken se sont rencontrés lundi à Pékin, se serrant la main devant des photographes.

Lors d’une conférence de presse par la suite, Blinken s’est adressé aux médias sans Xi, dire aux journalistes que la relation entre leurs deux nations constitue « l’une des plus importantes au monde » et « les États-Unis et la Chine ont l’obligation de gérer cette relation de manière responsable ».

La Corée du Nord a été spécifiquement mentionnée lors de la réunion, aux côtés des préoccupations concernant la Russie et le détroit de Taiwan.

LA CHINE « ENRAIDIE » PAR LE VOYAGE « ERRONÉ » DE BLINKEN OÙ IL « A JETÉ TAIWAN SOUS LE BUS » : EXPERTS

Lors de ses rencontres en Chine, le secrétaire a raconté qu’il avait eu une « conversation vigoureuse » sur « La guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine », « les actions et la rhétorique de plus en plus imprudentes de la Corée du Nord » concernant son programme nucléaire, ainsi que les inquiétudes des États-Unis « concernant les actions provocatrices de la RPC dans le détroit de Taiwan ainsi que dans les mers de Chine méridionale et orientale ».

Le rapport de Jong dans le KCNA a accusé les États-Unis de revenir sur leurs tentatives de faire pression sur la Chine et a affirmé que la visite était une capitulation.

La rencontre entre Blinken et Xi a soulevé des sourcils après que le secrétaire d’État a pris une position ferme contre l’indépendance de Taïwan – une reconnaissance inhabituellement concrète de la politique « Une Chine » du gouvernement américain.

« Nous ne soutenons pas l’indépendance de Taiwan », a déclaré Blinken lors d’une conférence de presse lundi. « Nous restons opposés à toute modification unilatérale du statu quo par l’une ou l’autre des parties. Nous continuons d’attendre la résolution pacifique des différends entre les détroits. Nous restons déterminés à poursuivre nos responsabilités en vertu de la loi sur les relations avec Taiwan, notamment en veillant à ce que Taiwan ait la capacité de se défendre. . »

Blinken avait initialement prévu de faire le voyage à Pékin il y a des mois, mais l’apparition d’un ballon de surveillance sur les États-Unis – finalement déterminés par des responsables comme étant venus de Chine – a fait dérailler ces plans et a provoqué une série de retards.

Danielle Wallace de Fox News a contribué à ce rapport.